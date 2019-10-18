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الرئيسية | سياسة | سعداني ومغربية الصحراء .. بداية تحوّل جزائري أم تصفية حسابات؟

سعداني ومغربية الصحراء .. بداية تحوّل جزائري أم تصفية حسابات؟

سعداني ومغربية الصحراء .. بداية تحوّل جزائري أم تصفية حسابات؟
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:00

زلزال سياسي في الجزائر وتندوف بعد تصريحات عمار سعداني، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الحاكم بالجزائر، والتي أكد فيها أن "الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين".

وخيمت الصدمة على قيادات الصف الأول بجبهة "البوليساريو"، خصوصا أن حزب جبهة التحرير الوطني لم يخرج بأي توضيح ردا على تصريحات سعداني التي انتصرت للعلاقات المغربية الجزائرية وملف والاتحاد المغاربي.

واعتبر العديد من المتتبعين للعلاقات المغربية الجزائرية أن تصريحات سعداني تُخفي وراءها تحولات إيجابية في الموقف الجزائري تجاه ملف الصحراء المغربية مستقبلاً، لا سيما أن سعداني مقرب من رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل الذي يصنع ملامح مرحلة جديدة في الجارة الشرقية.

وتكمن قوة تصريحات السياسي الجزائري كونه سبق أن ترأس المجلس الشعبي الوطني من 2002 حتى 2007، وهو عضو بارز في "حزب بوتفليقة" ومقرب من مركز صانعي الجزائر.

في مقابل ذلك، هناك من يرى أن تصريحات سعداني قد تدخل ضمن حرب تصفية الحسابات والملاحقات التي طالت رموز النظام السابق.

ولم يستبعد أكثر من مصدر متتبع للشأن الإقليمي بالمنطقة أن يكون موقف القيادي الجزائري بمثابة توظيف لملف القضية الوطنية في سياق حرب تصفية الحسابات في هرم الدولة الجزائرية.

وتأتي تصريحات سعداني على بعد أقل من أسبوع من تجاهل وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أي إشارة لقضية الصحراء في لقاء جمع وزير الخارجية الجزائري ونظيره الإسباني الذي أجرى زيارة إلى الجزائر.

ويُعد تجاهل الجزائر لملف الصحراء خلال اجتماعها مع إسبانيا، سابقة من نوعها، خصوصا أن ملف الصحراء كان حاضرا دائما في المشاورات السياسية بين الجزائر ومدريد، وإذا علمنا أيضا أن إسبانيا عضو بارز بمجموعة أصدقاء الصحراء بمجلس الأمن الدولي.

مواقع إعلامية تابعة لقيادات جبهة "البوليساريو" عبرت عن خيبة أملها في تجاهل الاجتماع الجزائري الإسباني لملف الصحراء، وهو ما ترك انطباعا لدى المتتبعين بأن ملف الصحراء لم يعد مهما للجزائر في ظل التحولات التي يعرفها هذا البلد.

وكان سعداني أكد أن "الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت ثمنًا غاليًا جدًا، دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة".

وأضاف سعداني، في حوار مع جريدة "TSA" الجزائرية، أن "العلاقة بين الجزائر والمغرب هي أكبر من هذا الموضوع، والآن الظرف مناسب، لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات، وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولًا، وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء الاتحاد المغاربي".

وأوضح القيادي البارز في حزب بوتفليقة أن "التكتل مطلب صادر عن قدماء جبهة التحرير، وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب، الجزائر، تونس وشمال إفريقيا"، مسجلا أن "موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، والتي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا، سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها أولى بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - المتتبع الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:17
وشهد شاهد من اهلها لم يبقي هناك ما يقال
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52
2 - yass الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:19
مغربية الصحراء من عدمها قرار يرجع بالاساس الى القوى المحركة فرنسا و اسبانيا والولايات المتحدة وليس الى الجزائر او المغرب
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18
3 - hamza sale الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:19
لا تقة في هاته الوجوه فالنظام الجزائري لن يقبل بهده التصريحات
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19
4 - الوجدي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:20
على الأقل لديه الشجاعة ان يتحدث عن مغربية الصحراء !
وهذه تحسب له و ليس المرة الاولى !
اما الآخرين مثل الأخضر الإبراهيمي الذي يعتبر احد أصدقاء المغرب ، لم تكن له الشجاعة السياسية و الديبلوماسية ان يصرح مثل هذه التصريحات

فالبوابات اثقل كاهل حكام قصر المورادية
اما من خلق المشكل ، فأصبح في خبر كان
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41
5 - متتبع الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:24
شهد شاهد من أهلها. الصحراء مغربية
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37
6 - محمود الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:25
ما صرح به عمار سعداني حول مغربية الصحراء وتبدير ثروات الشعب الجزائري على مرتزقة البوليزاريو كان جزائريون تمنراست وحاسي مسعود أولى بها يمكن أن نقول أنه تصفية حسابات بين العصابات وفي نفس الوقت تحول وبداية كسر للخوف من التصريحات او المعارضة في هذه القضية التي اعتبرها النظام الجزائري دائما قضيته الأولى
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27
7 - عبدالله سs الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:26
الوحدة قوة: دين و تاريخ وشعب واحد.أيننا و الاتحاد المغاربي. بلد يكمل الآخر. فيقوا من نومكم يا أهل السياسة والقرار.
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25
8 - HAMID الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:26
يخطئ من يظن ان تخلي الجزائر لمساندت البوليساريو
سينهي المشكلة بل سوف يعقد الامور بكثير وخصوصا
لو تدخلت امريكا لمساندتهم مثل اكراد سوريا او العراق،
وخصوصا ان البوليساريو تسيطر على ارض ممنوعة للمغرب
اما سعيداني الدرابكي كان ايضا ينهب اموال الشعب.......
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-25
9 - khalid الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:26
بإذن الله ستكون بداية انقلاب الجزائر على حفنة المرتزقة و التي منذ أربعين سنة و هي تبدع في فرع الفتنة و التفرقة بين ابناء هذا الوطن ،
تحية لهذا الرجل على قوله الحق كما نتمنى من رجال الجزائر ان يقولون الحقيقة في ما يخص الصحراء ،
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18
10 - شاهد الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:27
مع هذا الإعتراف ، انتهى الكلام ... ( وشهد شاهد من أهلها )....
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21
11 - oujdi الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:28
ورغم ذلك ما زالت يد المغرب ممدودة لبناء صرح المغرب الكبير جمبعا
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3
12 - و شهد شاهد من أهلها الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:29
لم يأتي بالجديد فالصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.
أيام البوليزباليو معدودة
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2
13 - السيدات الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:29
عبر والعصور والزمن والتاريخ والجغرافية كانت في مغربها وستظل حتي يرث الله الأرض ومآ على عليها
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0
14 - Akkawi الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:29
وشهد شاهد من أهلها .لو أن هذا الكلام قيل في السبعبنات أو الثمانينات لأصبحنا اليوم نضاهي وننافس الدول العظمى سياسيا واقتصايا ولتشكل المغرب العربي .نتمنى ان يكون هذا الكلام نابع من أعماق القلب ‘وان يكون كذلك كلام المتحكمين في مصير الشعب الجزائري الشقيق .
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0
15 - سارة الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:31
الحق يعلى ولايعلى عليه الشعب المغربي ظلم كثيرا فصلوه عن مريتانيا اخد منه سبتة ومليلة الحبيبتين وكذالك الجزر في الشمال والجنوب.ان شاء الله ستعود كل حبة رمل سرقت منا للحضن الوطن يوم ما والله على كل شيء قدير
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0
16 - مغربي قح الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:34
قيادة الجيش الجزائري الحالية قيادة موفقة و تعمل على نقل الجزائر لبر الأمان داخليا من خلال اجتثاث العصابة الفرنكفونية الرأسمالية المتوحشة و خارجيا من خلال إحياء التعاون و التكامل الإقليمي في إطار منظومة الإتحاد المغاربي... و هي مقاربة موضوعية و لا ننسى تأثير الفكر السلفي في الجيش الجزائري الذي ذاق الويلات من الفكر الإخونجي التكفيري بالعقود السابقة حيث يعتبر مراجع الفكر السلفي في السعودية و الجزائر جماعة البولزاريو جماعة مارقة خارجة على ولي أمر المسلمين و فئة باغية لا يجوز مساندتها.
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-1
17 - محمد الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:34
نعم هذه هي الحقيقة فالصحراء مغربية منذ الأزل لذا يجب طي الملف وبناء اتحاد مغاربي وفتح حدود الدول المغاربية لصلة الرحم فنحن أمة واحدة ولله الحمد
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-1
18 - ملاحظ الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:34
وأضاف سعداني، أن "العلاقة بين الجزائر والمغرب هي أكبر من هذا الموضوع، والآن الظرف مناسب، لأن هناك تغييرات..... وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء الاتحاد المغاربي". هذا هو الصواب لطي جميع الملفات العبثية سواء في الجزائر او لذا جيرانها، لعل الجميع يهتدى لما هو أفضل...التركيز في التعاون و التكامل الاقتصادي في بناء اقتصاد مترابط قوي بين دول القطر الكبير الذي وحده امكن اذابة كل الاختلافات الهامشية.
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1
19 - نزار الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:34
نتمنى من الله أن يكون هذا التحول حقيقة ،لنبني مغربا عربيا موحدا وتتكامل الإقتصادات فيما بينها ،وتتوحد الشعوب ويسود الأمن والرخاء
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20 - منصف الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:36
الحق يعلو ولا يعلى عليه ... والحقيقة مهما طمست فلابد وان تنجلي مهما طال الزمن
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0
21 - يوغرطة الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:37
سبق لهذا السيد المعروف بصراحته وااشجاعة في ابداء الرأي وان كان مخالفا للتوجه العام ان قال وهو في هرم المسؤولية والسلطة بشكل صريح حيث قال عندما دس له سؤال حول الصحراء: الجزائر أولا وثانيا وثالثا.
ربما الجزائر الحقيقية جزائر المجاهدين جزائر المليون شهيد بدأت تصحو.
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22 - Daanoun hassan الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:40
SAADANI ha dicho la claridad
Sáhara es marroquí y siempre marroquí
Deseamos los argelinos pensan de otra manera
Es obligatorio nacimiento de nuevo y activamente el mercado UMA
La gente maghrebin le falta trabajo salud enseñanza
Ojalá más rápido
Notamos grandes proyectos
Grande construcción en los 05 países
Libia/tunez/algeria/reino Marruecos /muritania
Monida única
Parlamento UMA
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1
23 - رشيد مروكي حور الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:41
نعم انها الحقيقة الرجل تاب وعادا الى الصواب والحق ويعرف مصلحة الشعب الجزاىري مع اخيه المغربي الصحراء مغربية ويجب ان يحال هادا المشكل ويدخل المغارب المحتجزون في تندوف الى وطنهم والبعض الاخار الى بلدنهم والارهابيين يقتلون وتعم الفرحت المغرب العرابي ويعم الاقتصاد والازدهار المنطقة انشاء الله
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24 - امازيغ سوسي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:44
بدون تفكير اقول تصفية حسابات . عقيدة الجيش الجزاءري مرتكزة على عداوة المغرب ولا يمكن لرجل سياسي ان يؤثر في عقيدة جيش مهما كان مركزه . فما بالك بشخص اقيل من منصبه من قبل الجيش ولم يعد له اي دور في الساحة السياسية الجزاءرية .
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0
25 - زيت طفى فوق الماء الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:45
هي تصفية حسابات بين العصابات وفي نفس بداية كسر الخوف عند الجزائريين من الخوض في هذا الموضوع الحساس بالنسبة للنظام الجزائري
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26 - الحقيقة المرة الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:48
ما قاله عمار سعداني حول مغربية الصحراء ، ليس وليدة اليوم ، منذ فترة يلمح على ان له مايقوله عن الصحراء المغربية ، وفي الوقت المناسب ، والسبب يعود إلى اﻻضرار المادية الضخمة التي تصرف على قضية مغشوشة على حساب الشعب الذي يعيش في ظروف صعبة للغاية!! من جهة اخرى ﻻجل راحة الضمير .و الخروج من المأزق الراهن ، الذي هو في الواقع من مصلحة الوطن والمواطن الجزائري ، اكثر من المواطن المغربي، ﻻن المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربيتها.
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27 - DR Najib الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:48
le Maroc est grand Pays connu pour Sa Sagesse, son Islam Modéré et Sa force à encaisser les Coups bas ! effectivement regarder combien de Pays soit disant Frères à chaque Fois sortent avec des Slogans de Traîtrise et d'animosité contre le Maroc alors que le Maroc est innocent de toutes ces actions: 1. Algérie, 2. Mauritanie 3. Afrique sud 4. Libye 5. Egypte 6. France 7. Espagne 8. Arabie Saoudite 9. Emirats arabes 10. USA 11. Allemagne 12. Suède 13. Norvège 14. Danemark 15. Nigeria,,,, Mais n'avez Vous pas Remarqué une Chose importante c'est la position des Géants à savoir 'LA RUSSIE et LA CHINE, jamais ils n'ont pu Poignardé le MAroc du Dos !! n'est ce pas !! Car ces 2 Monstres Savent déjà la Force du Maroc dans l'Avenir Géopolitique et Géostratégique dans l’Afrique prochainement, grâce à Beaucoup d'indicateurs 1. Stabilité Politique 2. Démocratie Naissante 3. Economie Fluorescente 4. Position géographique Importante 5. Population Jeune et dynamiques, 6. Pétrole et Gaz prochainement
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28 - ouadie الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:54
الصحراء لسكانها اما من يحكمها فينتخب بطريقة ديمقراطية اما مداخيلها فهي لا تتعدى 5% مما يصرف عليها من مداخيل باقي المناطق الغنية في المغرب انتهى الكلام الفارغ. لو اقليم خريبكة يطالب باستقلاله سيصبح اغنى دولة في العالم بما ان 70% من فوسفاط العالم عندهم هههه
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29 - mustapha الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:54
صدح الحق .هرمنا من اجل سماع هذه الحقيقة .ايها الشعب الجزائري الشقيق مهما كانت الخلافات الجغرافيا والتاريخ يحكمنا انها قولة الحسن التاني رحمه الله .نحن اخوة مهما كانت الخلافات واتحاد المغرب العربي ليس من اجلنا نحن بل من اجل الجيل القادم .اتمنى ان يتحقق هذا المبتغى فر القريب العاجل انشاء الله .اتحسر كثيرا عندما اشاهد الحدود بين بلجيكا وهولندا مرسومة بالطباشير على الارض وشعوبهما بل شعوب اوربا تتحرك وتسافر بالبطاقة الوطنية لا غير .....
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30 - حداوي مغربي مغربي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:54
من المعلوم أن جبهة التحرير الجزائرية هي التي أنتجت النظام القائم بالجزائر....والآن مع الحراك الشعبي بدات ركائز النظام تتهاوى...من الخطأ الاعتقاد بأن الموقف الجزائري سيتغير لصالحنا لسبب بسيط وهو عقيدة الهيمنة.... الجزائر لا يعجبها المسار الأفريقي لوطننا الحبيب و لا ترى بعين الرضى أنبوب الغاز النيجيرى الذي سيمر عبر المغرب نحو أوروبا ...ثم إن جيشها لم يهضم هزيمته في حرب الرمال(1963)....زد على هذا مشكل الحدود الشرقية و ما يجري فيها من تنقيب على المعادن منها الحديد والغاز والبترول.....
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31 - جمال الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:55
لقد أغلقت جميع الابواب في وجه سياسيي الجزائر في ظل الحراك الحالي فلا سيأدة لهؤلاء من بعد هذا اليوم أما الحل فيكمن في ديمقراطية الأنظمة التي ستختارها الشعوب المغاربية الحرة دون زيف والسلام
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