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الرئيسية | سياسة | بوطالب تعتبر الموظفين "فئة استثنائية" في المغرب

بوطالب تعتبر الموظفين "فئة استثنائية" في المغرب

بوطالب تعتبر الموظفين "فئة استثنائية" في المغرب
هسبريس من طنجة
السبت 19 أكتوبر 2019 - 18:15

في أول ظهور علني لها بعد التعديل الحكومي، قالت لمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة سابقا، إنها اشتغلت "بكل ما استطاعت من قوة" لكي تكون عند حسن الظن وتتجاوز العقبات في القطاع الذي عملت به.

ووجهت بوطالب رسالة خاصة لفئة وصفتها بـ"الاستثنائية"، "وهي فئة الموظفين، التي لا يلتفت إليها كثيرا، والذين يشتغلون بكل صدق من أجل هذا الوطن"، وزادت: "موظفو قطاع السياحة كانت لديهم تعليمات بعدم التعامل معي، إلا أنهم مع ذلك ساعدوني كثيرا".

وأردفت بوطالب، التي كانت تتحدث في اللقاء الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة: "لقد اشتغلت على مواصلة الدينامية التي أطلقها الملك في الاستثمار، وتنزيل الحكامة المحلية وتكثيف الربط الجوي، ورفع ليالي المبيت".

وواصلت الوزيرة السابقة: "أنا سعيدة لأنه تم تفويض القطاع لأخت معروفة، تعتبر مفخرة للمرأة المغربية، ورغم المدة القصيرة التي ستشتغل خلالها إلا أنني متأكدة أن الوزيرة نادية فتاح العلوي قادرة على المضي بهذا القطاع إلى الأمام"، مذكرة بأن العلوي "أول وزيرة امرأة لقطاع السياحة بالمغرب".

وأردفت بوطالب: "لم يكن الهدف يوما هو الاستوزار، بل خدمة الوطن. وإذا لم نتحرك بأقصى سرعة فسنصل إلى الجدار..لقد أضعنا 10 سنوات، والآن أنا مجندة حتى نفوز جميعا سنة 2021، كما يجمعنا اليوم الحماس لتحقيق ما نطمح له، وبناء مغرب قوي موحد عصري ديمقراطي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - سليل السبت 19 أكتوبر 2019 - 18:39
لمادا اسبانيا لها أكثر من 100 مليون سائح ونحن على بعد 15 كلم 10 ملايين...؟ هل لأن لخوانجية و oulemas هم... لايريدون دالك...كالرياضة و الفنون و التسلية و المعرفة و الحفاض على البيءة و الحرية و خلق فرص شغل حقيقية ...ووو و يفضلون أن نبقى نسبح في الفضاء الافتراضي...
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-1
2 - الخنفوش السبت 19 أكتوبر 2019 - 18:43
كلام خشبي عقيم الأهم هو ممكن تقولي لينا أي إنجاز من إنجازاتك العظيمة لي حققتيها فهذه الشهور الطويلة و أنت وزيرة ؟؟؟
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3
3 - سلام الصويري السبت 19 أكتوبر 2019 - 18:49
حزب المظليين الزعيم مظلي ومختلف الوزراء التابعين له تمت صباغتهم بلون الحزب قبل الاستمرار بساعات وهذه ثقافة هذا الحزب الذي يعد الذراع السياسي المخزن ويوظف فيه كل مرضيا عليه بدون النظر الى نضاله السياسي !!
وهذه الظاهرة من غراءب هذا البلد وتجعل العمل السياسي دون جدوى !! لانه يمكن ان تناضل سنوات وياتي مرضي ينصب وزيرا وهو لا يعرف عنوان مقر الحزب !!
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0
4 - المعقول هو سر النجاح السبت 19 أكتوبر 2019 - 18:54
في الحقيقة فالجزم بالسير باقصئ سرعة يجانب الصواب فرغم اننا نعيش في زمن السرعة والكل يريد الوصول الئ اهدافه في اقرب وقت ممكن الا ان الوصول الئ الهدف المنشود يستلزم منا العمل في العمق وبكل الاريحية المطلوبة الثاني والتركيز ونكران دات واكبار المسؤولية الملقات علئ اعناقنا دون استصغارها اي ان يكون عملنا مبني كله علئ المعقول ولاشيء غير المعقول فالوصول للنجاح ولو متاخرا افضل من الوصول بسرعة ولكن بفشل دريع .
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5 - محمد غاضب السبت 19 أكتوبر 2019 - 19:01
اين كنت يا بوطالب قبل الان ،يوم كان عليك الكلام ؟
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0
6 - العرائش السبت 19 أكتوبر 2019 - 19:01
أتمنى لك التوفيق في هذه المهمة الجديدة...و نتمنى ان تكونوا جميعاً في حسن الظن.
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7 - أجير السبت 19 أكتوبر 2019 - 19:03
هي فئة إستثنائية صحيح لأنهم يستمتعون بالإستقرار و إمتيازات أخرى عكس ما يعانونه الأجراء في القطاع الخاص من إهانة و عدم الإستقرار كان الله في عونهم
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-2
8 - معطلا السبت 19 أكتوبر 2019 - 19:10
مكين حتى واحد كيخدم
الوطن كلا كيخدم علا راسوا بركا من الدوخا
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