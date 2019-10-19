بوطالب تعتبر الموظفين "فئة استثنائية" في المغرب

هسبريس من طنجة

في أول ظهور علني لها بعد التعديل الحكومي، قالت لمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة سابقا، إنها اشتغلت "بكل ما استطاعت من قوة" لكي تكون عند حسن الظن وتتجاوز العقبات في القطاع الذي عملت به.

ووجهت بوطالب رسالة خاصة لفئة وصفتها بـ"الاستثنائية"، "وهي فئة الموظفين، التي لا يلتفت إليها كثيرا، والذين يشتغلون بكل صدق من أجل هذا الوطن"، وزادت: "موظفو قطاع السياحة كانت لديهم تعليمات بعدم التعامل معي، إلا أنهم مع ذلك ساعدوني كثيرا".

وأردفت بوطالب، التي كانت تتحدث في اللقاء الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة: "لقد اشتغلت على مواصلة الدينامية التي أطلقها الملك في الاستثمار، وتنزيل الحكامة المحلية وتكثيف الربط الجوي، ورفع ليالي المبيت".

وواصلت الوزيرة السابقة: "أنا سعيدة لأنه تم تفويض القطاع لأخت معروفة، تعتبر مفخرة للمرأة المغربية، ورغم المدة القصيرة التي ستشتغل خلالها إلا أنني متأكدة أن الوزيرة نادية فتاح العلوي قادرة على المضي بهذا القطاع إلى الأمام"، مذكرة بأن العلوي "أول وزيرة امرأة لقطاع السياحة بالمغرب".

وأردفت بوطالب: "لم يكن الهدف يوما هو الاستوزار، بل خدمة الوطن. وإذا لم نتحرك بأقصى سرعة فسنصل إلى الجدار..لقد أضعنا 10 سنوات، والآن أنا مجندة حتى نفوز جميعا سنة 2021، كما يجمعنا اليوم الحماس لتحقيق ما نطمح له، وبناء مغرب قوي موحد عصري ديمقراطي".