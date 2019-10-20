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الرئيسية | سياسة | عثمان الطرمونية كاتبا لمنظمة الشبيبة الاستقلالية

عثمان الطرمونية كاتبا لمنظمة الشبيبة الاستقلالية

عثمان الطرمونية كاتبا لمنظمة الشبيبة الاستقلالية
هسبريس - و.م .ع
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 04:04

جرى انتخاب عثمان الطرمونية كاتبا عاما لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الـ13 للمنظمة في بوزنيقة.

وجرى انتخاب الطرمونية، الذي كان مرشحا وحيدا، بالاجماع خلفا لعمر عباسي، كما تم انتخاب منصور لمباركي رئيسا للمجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية.

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المنظم تحت شعار "الشباب ... كفاءات من أجل الوطن" بمشاركة أزيد من خمسة آلاف مؤتمر ومؤتمرة، عرفت حضور سفراء وممثلي الهيئات الديبلوماسية وشخصيات سياسية ووطنية، بالإضافة إلى منظمات شبابية عربية وأوروبية وإفريقية.

وكان الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أكد خلال الافتتاح أن محطة انعقاد المؤتمر العام 13 لمنظمة الشبيبة الاستقلالية فرصة لتقييم أداء المنظمة بالحكمة والموضوعية والمسؤولية اللازمة، باستحضار المكاسب وتثمينها والبناء عليها، ورصد مكامن الضعف والإخفاق لتجاوزها، وذلك بهدف الارتقاء بأداء شباب المنظمة لتحقيق مزيد من الطموحات والمكتسبات ومواصلة النضال للمزيد من الحقوق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما عرفت أشعال اليوم الثاني من المؤتمر، أمس السبت، تنظيم ندوة دولية حول الشباب بمشاركة وفود من أكثر من 20 دولة حول موضوع دور الشباب في صناعة القرار الدولي.

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