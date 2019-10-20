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الرئيسية | سياسة | أمكراز: استوزاري "أُعجوبة الزمان" .. ورسالة أمل للشباب المغربي

أمكراز: استوزاري "أُعجوبة الزمان" .. ورسالة أمل للشباب المغربي

أمكراز: استوزاري "أُعجوبة الزمان" .. ورسالة أمل للشباب المغربي
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:25

قال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، الذي تولى حقيبة وزارة الشغل والإدماج الاجتماعي في النسخة الثانية لحكومة سعد الدين العثماني، إن "دخول شاب من المغرب العميق، من دوار بعيد بإقليم تزنيت، ترعرع وسط منظمة شبابية مناضلة، وليس له من يُدافع عنه من داخل الحكومة ولا خارجها، إلا النضال داخل مؤسسات حزب العدالة والتنمية، هو رسالة أمل للشباب، إذ يمكن لأي شابة أو شاب أن يصل إلى هذا الموقع"، في إشارة منه إلى استوزاره.

وأضاف الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في لقاء نظمته اليوم، محلية آيت اعميرة حول موضوع "الإصلاحات السياسية والاجتماعية.. مدخل أساسي لإنجاح النموذج التنموي"، أن "المغرب بحاجة إلى نضال وتضحيات متواصلة من جميع المستويات والمواقع، فالنضال مطلب ملح، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالشباب، إذ إن الانتقاد والاحتجاج من واجب الشباب، ومطلوب منهم تجسيد ذواتهم والتحدّث بلغتهم، لا لغة الخشب، وأن يتمسكوا بحريتهم في التعبير عن رأيهم بالقوة اللازمة، وأن لا يقبلوا المساومة في ذلك..".

"عندما قال الأمين العام إن استوزار أمكراز أعجوبة الزمان فهو صادق إذا تناولنا الكيفية التي يُستوزر بها الوزراء في هذه المراحل، لأن الوزير في بلاد مثل المغرب، وفي فترة من الفترات، يصعب أن ينال هذا المنصب إذا كان ينتقد وينتفض ويتمسك بحريته في الحديث والتعبير، وهذا النموذج هو المعمول به في شبيبة العدالة والتنمية، حيث ليس بالضرورة التعبير عن الولاء والطاعة والسكوت وإحناء الرأس من أجل نيل موقع ما"، يقول أمكراز.

وأوضح المتحدث أن "البنية التي توصل إلى تلك المواقع يجب أن تكون واضحة، وأن تستند إلى شرعية سياسية واضحة"، مضيفا أن "الكفاءة ليست دائما لدى التقنوقراط، فالإدارة تعج بالتقنيين، لكن الكفاءة المطلوبة هي الكفاءة السياسية، التي تمتلك رؤية ونظرة ومشروعا إصلاحيا مجتمعيا يستند إليه، وهنا نحتاج إلى كفاءات، وإلى نظافة اليد والنزاهة، وإلى القيم الحقيقية للمغاربة".

وفي جانب آخر، قال أمكراز إن "المغرب اليوم في وضع جيد مقارنة بالسابق، من حيث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. لسنا في الوضع الذي نريد، لكننا في وضع جيد مقارنة بالوضع في بلدان مشابهة، وما زال أمامنا مسار طويل للاشتغال. علينا أن نتوحد جميعا، ليس كأحزاب سياسية فقط، ولكن كمغاربة، حيث إن من ننتقدهم ليست بيننا وبينهم أي خصومة شخصية، بل ننتقد الممارسات السياسية، وسنظل ننتقدها من أي موقع كنا فيه، لأنها تسيء إلى بلادنا، وإلى التراكم الذي حقّقته بلادنا في الممارسة السياسية".

"الأحزاب السياسية ينبغي أن تُقوّى، وأن تزيل الأشخاص الانتهازيين بداخلها، وأن نشتغل من أجل أن نناضل النضال الحقيقي، فنحن من سيضيع في الأخير، وستنتشر الرداءة في الفعل السياسي، وسنكون الضحايا. لذلك سنظل ننتقد انتقادا بناء وإيجابيا يسعى إلى تصحيح الأوضاع، والتصدي لمثل تلك الممارسات السياسية، فالحياة الحزبية في بلدنا تحتاج إلى دعم ومساندة الشعب، فليس هناك شيء آخر بعد الأحزاب، أبيْنا أم كرهنا، إذ ليس هناك بناء ديمقراطي بدون أحزاب قوية، وإذا كانت هناك نصيحة يمكن أن نقدمها فهي تقوية الهيئات السياسية والمدنية لتقوم بقيادة النضالات الحقيقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عادل الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:38
استوزاري أعجوبة الزمان وبعدا معتارف انه لا يستحق المنصب. ما هدا الهراء
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41
2 - سميتو الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:38
ماذا يقول هذا السيد..!! هل هو المهدي المنتظر... . نريد عمل وخدمة هذا الوطن لا تصريحات عجيبة
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40
3 - rachida الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:38
اعجوبة الزمان هو ما يعيشه المغرب من فساد ونهب وبطالة وغلاء رغم الموارد الهائلة التي يتوفر عليها
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48
4 - MAROCAIN الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:38
ON VERRA CE QUE TU VA FAIRE...A PART CE DISCOURS VIDE....
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32
5 - يونس السلاوي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:41
عجيب أمر حزب العدالة والتنمية، كيف لهم قبول محامي فاقد التجربة في منصب وزير للشغل باسمهم؟ أين الكفاءة وأين هو الاستحقاق؟
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31
6 - نجيم نصري الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:42
الحكومة باكملها يمكن اعتبارها اعجوبة الزمان. كيف لا وهي بعد سنتين من الان ستعطينا قرابة 60 وزيرا متقاعدا. ينهش من ميزانية دافعي الضرائب. وهي ربما سابقة واعجوبة العجائب على المستوى العالمي
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49
7 - امازيغي سوسي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:43
الاستاذ امكراز كان ينتمي الى صف بن كيران ويتميز بنوع من المشاكسة واراد العثماني استمالته الى صفه باش اتهنا من التبرزيت ديالو داكشي علاش رشحو العثماني للاستزوار وجاب الله التيسير.الله اسخر.
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25
8 - فريد الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:45
والله الی العجب هدا,مكدبتيش,نتمنولك توفيق انشاء الله
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9 - رسالة إلى من يهمه الأمر الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:51
أخطأ "أعجوبة الزمان" اليوم حين صاح اليوم أمام بضع مريدي زاويته باشتوكة أيت باها بأن الإستوزار لا يتطلب شرط التمرس في التدبير والتوفر على قدر كافي من التجربة والخبرة وأن ما يهم المواطن هو المشروع الفكري والتصور المجتمعي لا النجاح الشخصي أو المهني. هذا الطرح الخاطئ يحمل في ثناياه خطورة كبيرة لأن معناه هو أن أي مواطن يمكن أن يصبح وزيرا يتقلد مسؤولية رسم الخطوط العريضة لمستقبل الاجيال، ويتحمل مسؤولية تدبير أمور العباد كيفما كان مستواه وبغض النظر عن تجربته وخبرته وقدرته على التدبير.
لا يا أعجوبة الزمان، في مغرب القرن 21 وفي ظل الوعي المجتمعي المتقدم لن يستقيم أن يتقلد عديمو التجربة ومفتقدو النجاح الشخصي ومنعدمو الكفاءة أمور الشعب. ومحاولتك لتغيير مفهوم الكفاءة تنم عن افتقاد للثقة في النفس، ووعي داخلي بالنقص واعتراف ضمني بأنك صوت نشاز في سياق لن ينساه التاريخ.
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8
10 - Hamza الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:51
ليس المهم من أين اتيت بالنسبة لي المهم عندي هي رؤيتك لدلك المنصب .هل هي ضمان للمستقبل و ترقية لحياتك متل الجميع أو لخدمة هدا الشعب المقهور
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8
11 - اليوسفي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:52
اشنهيا القيمة المضافة اللي ممكن تضيفها السي أمكراز في هذا المنصب
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6
12 - zaman الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:53
فعلا استوزارك اعجوبة لانك لم تستفد من التاريخ بعد،استوزارك كاستوزار حزبك اعجوبة مهم هنيئا لك بسخط الشعب و هنيئا لك تقاعد و ما عليك سوى ساك درب رؤسائك السكات و ضرب الطم لي بغايربح عام طويل و شوية تنكات و قشابة فبرلمان كل شي دايز و غادا تسلك ليك القضية كيفما سلكات لغيرك ،اما باش اتدير شي حاجة باينا من كاريزما ديالك البطالة ماغاداش تبقى كلشي ايبقو يشوف فوق نيفو
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5
13 - Someone الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:55
لماذا يفرح المسؤولين بتولهم لمناصب المسؤولية؟ أنت في ذالك المنصب لكي تخدم الشعب و تستجيب لتطلعات المواطنين و تحقيق طموحاتهم و رغباتهم.. وليس أن تتبجح بذالك الكرسي
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4
14 - houssam الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:56
أن كنت اعجوبة الزمان ورينا حنة ايديك .. راك على راس وزارة مهمة. الرئيس الأمريكي ريغان كان ماسح أحدية أو مقلهاش نهار وصل للبيت الابيض خدم بلادو أو غزا بها الفضاء ونساحب فصمت ...
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15 - ولد الحاج الأحد 20 أكتوبر 2019 - 23:56
مساكين كل شيء يفعلونه يبدو لهم أعجوبة ولم يسبقهم له أحد. فارنا العجاءب في عملك يا أعجوبة زمانه
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5
16 - kimo الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 00:02
سبق وان اشرنا في عدة تعليقات سابقة على ان حزب العدالة والتنمية يفتقد الى الأطر الكفؤة التي يمكن ان تخلق القيمة المضافة فكما جاء على لسان وزير الشغل على انها ضربة حط لا غير فإن هدا الحزب جاء نتيجة عدة عوامل سعادته لولوج قمة الإنتخابات السابقة لولايتين سابقتين الأولى الفراغ السياسي الدي عاشه المغرب بعدما فقد المغاربة تقثهم في الأحزاب السياسية والربيع العربي الدي كان سوف يعصف بمكونات تهز بالمملكة مما حدا بالنظام لجعل العدالة والتنمية نمودجا للخروج من هده الإشكالية خصوصا ان خطاب هدا الحزب كان قريب من حاجيات المواطن لكن مع توالي الازمات انكشف المغاربة ان هدا الحزب يفتقد الى مكونات حزب جاد وله دراية شمولية في بناء مغرب حداثي بل جاء من رحم حركة دعوية تطورت للدخول في تحالف مع الخطيب لخلق حزب ودخول غمار السياسة بغطاء ديني وهدا ما جعل المغاربة يثقون فيه اكثر من غيره لكن لا أعتقد انه سوف يعاد الى مسرح السياسة كما كان لانه انكشف غطاءه وعاد حزب الدولة الى الواجهة حزب التجمع الوطني للأحرار مدعوما بقيادات فتية واطر خلاقة ومبدعة
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0
17 - Abdel الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 00:14
في الاول يقولون ان الامور كلها سيئة وعندما يصبحون وزراء يقولون ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تحسن مثل العثماني الذي قال المغرب احسن من فرنسا يجب لحزب العدالة والتنمية ان يزول لان ليس مصداقية
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