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الرئيسية | سياسة | سعداني يتشبث بموقفه من قضية مغربية الصحراء

سعداني يتشبث بموقفه من قضية مغربية الصحراء

سعداني يتشبث بموقفه من قضية مغربية الصحراء
عبد القادر كتــرة
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 14:31

عاد عمار سعداني، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، مرة أخرى، في تصريح جديد لموقع "ألجيري وان"، أمس الاثنين، للتأكيد على موقفه إزاء مغربية الصحراء، التي أثارت الكثير من الجدل واللغط الإعلامي والسياسي.

وشدد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية على أن تصريحاته هي تعبير عن قناعاته الشخصية، وموقفه من القضية معروف بشكل عام ولا يمثل شيئًا جديدًا، "لقد أتيحت لي بالفعل الفرصة للتعبير عنه عندما كنت مسؤولاً وأعبّر عنها اليوم بصفتي مواطن عادي".

وأضاف: "أصرح، للمرة الأخيرة، بأنني مسؤول عن تصريحاتي بخصوص قضية الصحراء الغربية كمواطن بكل حرية، من دون أن تلزم أي جهة رسمية أو حزب سياسي أو أي شخص آخر".

جاء هذا ردا على حسان رابحي، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، من موقف الجزائر من قضية الصحراء المغربية، والمعادي لوحدتنا الترابية والدعم اللا محدود واللامشروط للبوليساريو. وقال الوزير الجزائري: "تصريحات عمار سعداني حول قضية الصحراء الغربية تخص صاحبها، ولا تُساوي مثقال ذرة".

وأثارت عمار سعداني، تصريحات الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، في حوار أجراه مع موقع "Tsa" (كلّ شيء عن الجزائر) ردود أفعال قوية بعد أن قال: "أنا في الحقيقة، أعتبر، من الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين.. وفي رأيي، إن الجزائر، التي تدفع أموالاً كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة".

وتابع: "لذلك، فالعلاقة بين الجزائر والمغرب هي أكبر من هذا الموضوع والآن الظرف مناسب؛ لأن هناك انتخاب رئيس جديد، وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات، وهناك تغير في النظام. كما أن ليبيا تعيش تحولًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إعادة إحياء المغرب العربي، كما طالب به قدماء جبهة التحرير وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس وشمال إفريقيا".

وكان عمار سعداني، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، أن عبّر، سنة 2015، عن الموقف نفسه، حيث قال إنه لو تحدثت عن حقيقة قضية الصحراء المغربية لخرج المواطنون الجزائريون إلى الشارع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - مغربي الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 14:43
الصحراء مغربية كانت وستبقى مغربية وستبقى الى الأبد و40 مليون مغربي يؤيدونني في دلك
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2 - حر ويحب الأحرار الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 14:47
هكدا تكون الرجال والأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين،بارك الله فيكم سيدي وحفظ الله الجزائر بلدي التاني وشعبها المتسالم الحضاري في نضالاته والمتشبت بالمطالبه الشرعية والقانونية البسيطة التي لا تكلف بحمل تقيل ولا بسفر بعيد غير النية الصادقة والتطبيق الحرفي.
اللهم أجمع شملنا وشملهم بجمع شمل حكامنا عاجلا يارب.
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3 - بوسحور من واشنطن الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 14:50
انك لم تقل الا الحقيقة التي يعلمها جميع حكام الجزائر كنت ولازلت أتمنى ان يخرج الرءيس أسيد بوتفليقة بهذه الحقيقة حتى تحسب له في تاريخ ويكن له شيء جميل يذكر له من طرف الشعب الجزائري
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4 - الصحراء المغربية الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 14:50
نعم إنها مغربية و صتبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أحب من احب وكره من كره .ولايفلحوا أعداء الإسلام والعربى.. سيموتون بغيضهم ولا نحتاج إلى آرائكم يا أعداء المغرب فهد الرجل قال الحقيقة لأن ضميره حتم عليه أن يشهد بالحق لأن الزور يخرج من رحمة الله تعالى
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5 - محمد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 14:52
نحن نثمن موقف السيد سعداني ولكن لماذا لم يفصح عن هذا الموقف وهو منصب المسؤولية؟ونحن نعلم انه ليس المسؤول الجزاءري الوحيد الدي له هاته القناعة بل هناك كثر ويلزمهم الجرءة للقيام بذلك ..ونتمنو ان يكون بداية نهاية العقدة ..لذا العسكر
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6 - عابر سبيل2019 الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 14:57
لقد خرجت اسبانيا تركت "مسمار جحا" في جنوب المغرب المتمثل في البوليساريو الذين ليسوا سوى مغاربة غرر بهم.. واولهم مؤسسها المتحدر من مراكش الذي ذهب الى مزبلة التاريخ ورمي به وبقبره في صحراء قاحلة.. ولو شاءت اسبانيا لسوت قضية الصحراء مثلما وصفتها مثلما صفّت احتلالها لبلدان امريكا الجنوبية ّ(وليس اللاتينية لأنها لم تكن قط كذلك، بل غزاها من كانت اصولهم لاتينية اوربية) خلاصة القول الاستعمار الخبيث شغل المغرب وسياسييه بهذا القضية واستنزفنا كما يستنزف جرح غائر جسدا عليلا.. ورحم الله الحسن الثاني لما قال ذات خطاب "المغرب في صحرائه.. فليفرح من يفرح.. وليقرح من يقرح!" سالينا!
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7 - جواد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 14:58
وشهد شاهد من أهلها... هدرنا وقتا كنا نستفيد منه كلانا.
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8 - amin sidi الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:01
سلام. واحد صديق سول جحا گالو شحال في عمرك گالو جحا 30 عام دازت 30 عام اتلقه عود سولو كالو شحال فعمرك اجحا دبا گالو 30 عام گالو صحبو هدي 30 عام سولتك گولتلك شحال فعمرك گالتلي 30 عام گالو اجحا الرجل هو الي كيبقى فاكلمتو.
هك كيبقاو الرجال فكلمتهم مهم طال الزمان
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9 - ملاحظ الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:05
” وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا “
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10 - حسن الوهراني الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:07
كان المرحوم شجاع وميخافش الله يرحموا مسكين و يوسع عليه إنا لله وإن إليه راجعون.
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11 - [email protected] الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:09
الغباوة هي من مميزات ومن طبيعة اي حكم عسكري, فعقيدته تقوم على ايجاد عدو خارجي وهمي وايادي و اطماع خارجية لتعليل وجوده, ونهب خيرات البلاد و العباد و تضخيم وشراء خردوات الغرب.
لكن لن تصمد هذه الدريعة السخيفة امام الحراك الشعبي اليقظ.
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12 - صحراوي مغربي الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:10
دفاع النظام الجزائري عن البوليساريو دليل على ان لا شيء تغير في الجزائر ودليل على ان عصابة الجنرالات تختطف السلطة والشعب كرهينة لان كلمة الحق هي التي قالها السيد سعداني ، وكل ساسة الجزائر لو تخلوا على مناصبهم سيقولون نفس كلام سعداني ، لان الاعتراف بالبوليساريو هو شرط يفرضه الجيش الجزايري على كل الساسة لخدمة اجندة تخويف الجزائريين بالمغرب وتصوير المغرب كعدو وهذا يتيح لكبرانات فرنسا لعب دور المنقذ والبطل امام المواطن الجزائري المغلوب على امره .
المغرب في صحراءه والخاسر في هذه المعادلة هو الشعب الجزايري الذي تصرف امواله على منظمة ارهابية لخدمة اجندة الكابرانات.
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13 - serghiniAnbari seddik الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:11
ظهر الحق و زهق الباطل والتأكيد يأتي أن شاء الله من طرف الشعب الشقيق شكرا لك و أطال الله في عمرك يا ربي ☝️
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14 - الأصييييل الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:12
السيد السعداني لا يخشى أحدا إلا الله، ولم يكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما عبد العزيز مجاهد وأمثاله، فحسابهم عند الله ويتحملون أوزار المغاربة المعذبين والمعتقلين في تندوف ، وكذلك الدماء التي سالت والأرواح البريئة التي زهقت في حرب إفتعلها هذا العسكري وأسياده.
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15 - احمد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:15
انا اختي متزوجة تونسي و لها ابناء و ابنت عمي متزوجة جزائري و لها ابناء يعيشون سعادة أسرية لكن الاحظ ان المشكل السياسي يترك العائلات عن عدم الخوض في هذه الامور لان هذا المشكل يحمله كل من كان سببا او شارك فيه الى يوم الحساب و من لا يعرف يوم الحساب لن يشفع فيه نبينا و حبيبنا محمد صلى الله عليه و سلم .
انتبهوا إلى هذا نحن الشعوب نعيش كما نريد لكنكم تحملون المسؤولية على عاتقكم المغرب العربي واحد انظروا الى اسيادكم رغم الحرب العالمية المانيا تفتح الحدود بدون فيزا الى من قتلوا و نهبوا في المانيا و ما ادراك .
فيقوا من غفلتكم و انا احيي هذا الرجل الذي قال ما يجب قوله و تحية الى اخواني في الجزائر و تونس و ليبيا و موريتانيا ......
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16 - Said الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:15
وشهد شاهد من أهلها
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17 - أبو ياسمين الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:15
تصريحات سعداني نتمنى أن تكون بداية نهاية قضية الصحراء المفتعلة من طرف الطغمة الحاكمة في الجزائر والتي استمرت ما يقارب 45 سنة وأن تعود العلاقات إلى مجاريها الطبيعية بين البلدين الشقيقين
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18 - عكاشة لخديم . الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:16
السيد عمار سعداني لم يقل الا الحقيقة التاريخية التي تجمع سكان الصحراء المغربية بالدوحة العلوية الشريفة . فهذه الحقيقة نزلت كالصعقة على بعض حكام المرادية الذين يخفون هذه الحقيقة عن الشعب الجزائر المرغم على احتضان المرتزقة على حساب قوته اليومي في الوقت الذي يعيش فيه المرتزقة في رفاهية ويسافرون بلا فيزا كما صرح بذلك الاستاذ عمار القريب من حكام المرادية وامام الملئ لا يخشى في ذلك لومة لائم .
اما الصحرويون المحتجزون فسيرجعون الى ارض الوطن عاجلا ام اجلا . على الاقل فقد قال الحقيقة قبل ان يلقى الله وعليه ان يطلب الصفح من الله عن الارواح التي سقطت ايام كان الحزب الوحيد هو الامر الناهي الذي حول الحرب الباردة الى نار مشتعلة . نحن نتمنى ان يكون هناك حل على اساس لا غالب ولا مغلوب . وان يعود اخواننا المحتجزين بحمدات تندوف لمعانقة الحرية والعيش بكرامة كباقي من تشبت بمغربية الصحراء. اما المرتزقة فسيتهون في صحراء الساحل والايام بيننا ...
اشكر السيد عمار سعداني على هذه الحقيقة التي ستكتب له بمداد الفخر .
....
وختاما السلام على من ينتظر منا السلام .
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19 - مغاربي الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:17
أولا تشكراتتا لهذا الزعيم من الجارة الشقيقة، ثانيا لقد أصبحنا نخاف عليه من الدولة العميقة في الجزائر على أن تتخد معه نفس مصير الرئيس المغتال بوضياف رحمه الله.
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20 - تحياتي سيديتحياتي الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:17
من هذا المنبر أحييكم سيدي!
وانتم سيدي عبرتم عن الحقيقة كما هي.
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21 - Fatiha الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:20
جاء الحق و زهق الباطل
الله يعزك اسي عمار
و الله اعز الجزاءرين امثالك
احنا اخوات سوا سوا
40 سنة اديال الحقد اللي استفادو هم باءعو السلاح
الصحراء بزنس للاجانب الغرب
يا ربي
يتحلو. الحدود.
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22 - abdo agadir الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:27
أودي مادايرينها زوينة كلكم مع المغرب غير تنادبوا بيناتكم ااطغاة .وﻻ تحلمون ياجنيراﻻت المرادية وﻻ أنتم أبها الانفصاليون بأنكم قادرون على تغيير الوضع الحالي و نحن المغاربة في صحرائنا أرض اﻷجداد بأدلة تاريخية موثقة ﻻ أنتم وﻻ اﻷمم المتحدة وﻻ غيركم قادر على نزع الصحراء المغربية من خريطة المملكة المغربية مها تكون الظروف .
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23 - زهير الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:30
يصرح عمار سعداني، للمرة الأخيرة، بأننه مسؤول عن تصريحاته بخصوص قضية الصحراء المغربية كمواطن بكل حرية، من دون أن تلزم أي جهة رسمية أو حزب سياسي أو أي شخص آخر .. خصوصا وأن سبق لوزارة الخارجية الجزائرية في عهدة بوتفليقة أن أصدرت بلاغا رسميا تعارض فيه استقلال كتالونيا عن إسبانيا كي تكرس كل تركيزها للقضية الوطنية الأولى, قضية الشعب المغربي بأكمله
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24 - مغربي فحسب الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:34
تصريح السعداني ينم عن وعي حكيم بالعراقيل التي تقوم دون وحدة بلدان المغرب الكبير في ظل المنافسة الشرسة الحاصلة بين الكتل الكبرى في العالم. إن من شأن تجاوز الحزازات وردود الفعل السلبية بين البلدان العربية الشقيقة والوعي بالمصلحة المشتركة إقليميا وجهويا وعلى صعيد العالم العربي أن يرفع الحيف والظلم عن شعوبها ويجعلها في مستوى تحديات العالم الراهن, ويوفر شروطا أفضل لمواجهة الصهيونية ومن يدعمها. السعدان ناضج وحكيم ويستحق تقديري واعتباري
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25 - أم وسيم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 15:37
الله ينصر الحق. صبرنا بإسم الدم و الجوار. الله يجازينا خير جزاء .
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