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كُتّاب وآراء
سعداني يتشبث بموقفه من قضية مغربية الصحراء
عاد عمار سعداني، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، مرة أخرى، في تصريح جديد لموقع "ألجيري وان"، أمس الاثنين، للتأكيد على موقفه إزاء مغربية الصحراء، التي أثارت الكثير من الجدل واللغط الإعلامي والسياسي.
وشدد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية على أن تصريحاته هي تعبير عن قناعاته الشخصية، وموقفه من القضية معروف بشكل عام ولا يمثل شيئًا جديدًا، "لقد أتيحت لي بالفعل الفرصة للتعبير عنه عندما كنت مسؤولاً وأعبّر عنها اليوم بصفتي مواطن عادي".
وأضاف: "أصرح، للمرة الأخيرة، بأنني مسؤول عن تصريحاتي بخصوص قضية الصحراء الغربية كمواطن بكل حرية، من دون أن تلزم أي جهة رسمية أو حزب سياسي أو أي شخص آخر".
جاء هذا ردا على حسان رابحي، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، من موقف الجزائر من قضية الصحراء المغربية، والمعادي لوحدتنا الترابية والدعم اللا محدود واللامشروط للبوليساريو. وقال الوزير الجزائري: "تصريحات عمار سعداني حول قضية الصحراء الغربية تخص صاحبها، ولا تُساوي مثقال ذرة".
وأثارت عمار سعداني، تصريحات الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، في حوار أجراه مع موقع "Tsa" (كلّ شيء عن الجزائر) ردود أفعال قوية بعد أن قال: "أنا في الحقيقة، أعتبر، من الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين.. وفي رأيي، إن الجزائر، التي تدفع أموالاً كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة".
وتابع: "لذلك، فالعلاقة بين الجزائر والمغرب هي أكبر من هذا الموضوع والآن الظرف مناسب؛ لأن هناك انتخاب رئيس جديد، وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات، وهناك تغير في النظام. كما أن ليبيا تعيش تحولًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إعادة إحياء المغرب العربي، كما طالب به قدماء جبهة التحرير وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس وشمال إفريقيا".
وكان عمار سعداني، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، أن عبّر، سنة 2015، عن الموقف نفسه، حيث قال إنه لو تحدثت عن حقيقة قضية الصحراء المغربية لخرج المواطنون الجزائريون إلى الشارع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
اللهم أجمع شملنا وشملهم بجمع شمل حكامنا عاجلا يارب.
هك كيبقاو الرجال فكلمتهم مهم طال الزمان
لكن لن تصمد هذه الدريعة السخيفة امام الحراك الشعبي اليقظ.
المغرب في صحراءه والخاسر في هذه المعادلة هو الشعب الجزايري الذي تصرف امواله على منظمة ارهابية لخدمة اجندة الكابرانات.
انتبهوا إلى هذا نحن الشعوب نعيش كما نريد لكنكم تحملون المسؤولية على عاتقكم المغرب العربي واحد انظروا الى اسيادكم رغم الحرب العالمية المانيا تفتح الحدود بدون فيزا الى من قتلوا و نهبوا في المانيا و ما ادراك .
فيقوا من غفلتكم و انا احيي هذا الرجل الذي قال ما يجب قوله و تحية الى اخواني في الجزائر و تونس و ليبيا و موريتانيا ......
اما الصحرويون المحتجزون فسيرجعون الى ارض الوطن عاجلا ام اجلا . على الاقل فقد قال الحقيقة قبل ان يلقى الله وعليه ان يطلب الصفح من الله عن الارواح التي سقطت ايام كان الحزب الوحيد هو الامر الناهي الذي حول الحرب الباردة الى نار مشتعلة . نحن نتمنى ان يكون هناك حل على اساس لا غالب ولا مغلوب . وان يعود اخواننا المحتجزين بحمدات تندوف لمعانقة الحرية والعيش بكرامة كباقي من تشبت بمغربية الصحراء. اما المرتزقة فسيتهون في صحراء الساحل والايام بيننا ...
اشكر السيد عمار سعداني على هذه الحقيقة التي ستكتب له بمداد الفخر .
....
وختاما السلام على من ينتظر منا السلام .
وانتم سيدي عبرتم عن الحقيقة كما هي.
الله يعزك اسي عمار
و الله اعز الجزاءرين امثالك
احنا اخوات سوا سوا
40 سنة اديال الحقد اللي استفادو هم باءعو السلاح
الصحراء بزنس للاجانب الغرب
يا ربي
يتحلو. الحدود.