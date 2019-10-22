السفير البلجيكي بالرباط يحتفي بعبد الكريم بنعتيق

هسبريس من الرباط

أقام السفير البلجيكي، اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالرباط، حفل غذاء على شرف عبد الكريم بنعتيق، إثر انتهاء مهامه كوزير مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بعد التعديل الحكومي الأخير؛ وذلك بحضور مستشاره الأول، وسفير ألمانيا الفيدرالية بالرباط.

وأشاد السفيران بالتعاون الوثيق والمسيرة الموفقة للوزير عبد الكريم بنعتيق في التعاطي مع ملف المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا ملف الهجرة، "خصوصا في ظل التعقيدات الكونية التي تعاني منها جميع الدول، سواء دول العبور أو دول الاستقبال".