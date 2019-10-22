جمعية موريتانية تستنكر رد ناطق الحكومة الجزائرية

هسبريس من الرباط

استنكر شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية على تصريحات عمار سعداني، معتبرا أن مثل هذا الرد "غير مسؤول ولا يساوي مثقال ذرة في ميزان التاريخ المغاربي".

وجدد شيخاني، في بيان صادر عن جمعيته، الإشادة باعتراف الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري بالحقيقة التاريخية، التي سبق وأن أقرتها محكمة العدل الدولية.

كما اعتبر البيان أن مثل هذا الرد، الصادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، "هو محاولة فاشلة لكتم صوت الحقيقة، وفرض للرأي الأحادي، الذي لن يجدي إلى انبثاق هيئات دستورية منتخبة في الجزائر، وله انعكاسات سلبية على الحوار والصرح المغاربي".

إن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية في أعقاب اعتراف عمار سعداني التاريخي، يضيف بيان شيخاني، "ليضع اتحاد المغرب العربي في كف عفريت، بينما تصريحات سعداني ولو أنها لم تغير من حقيقة مغربية الصحراء شيئا، أوضحت أن تنمية الجزائر في كفة واستنزاف ثروتها الجزائرية وتهديدها لاستقرار المنطقة في كفة أخرى من الميزان، وبهذا يمكن للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استنباط أن بواعث القلق في الصحراء مصدرها هو الجزائر".

كما جدد البيان الذي وقعه شيخاني "تأييد مبادرة الحكم الذاتي كحل باستطاعته أن يرضي جميع الأطراف تحت طاولة الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة كبح جماح مصادر القلق الفعلية بالصحراء المغربية التي بينتها تصريحات عمار سعداني حول الصحراء المغربية، مع وقف تمادي تلك الجهات في سياسة الأرض المحروقة ضد الجيران".