المغرب يشارك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز

هسبريس - و.م.ع

افتتحت اليوم الأربعاء بالعاصمة الأذرية باكو، أشغال الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز، بمشاركة المغرب، وذلك تحضيرا لانعقاد القمة 18 للحركة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع وزراء الخارجية الوثيقة الختامية والإعلان المشترك لاجتماع القمة، وكذلك بعض القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمات والنزاعات حول العالم.

وفي كلمة افتتاحية، استحضر وزير الخارجية الأذري ألمار محمدياروف المساهمات المهمة التي قدمتها حركة عدم الانحياز للسلام الدولي، باعتبارها ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة والبيئة وغيرها من المجالات.

وكان نائب وزير الخارجية الاذري رامز حسنوف، قد أفاد في وقت سابق، بأن 158 دولة ومنظمة دولية أكدت مشاركتها في القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز المزمع عقدها في العاصمة باكو.

وأضاف أنه من المتوقع تبني عدة وثائق ختامية في القمة، منها البيان الختامي وبيان باكو السياسي ووثيقة حول فلسطين.