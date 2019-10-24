24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مشاهد اتساخ الأحياء والواجهات تخدش صورة مدينة الدار البيضاء
- دراسة: "نواب الأمة" لا يُدافعون عن الدوائر الانتخابية الفقيرة بالمملكة
- وضع الأمن يُغضِب المجتمع المدني بمدينة كلميم
- الطريق الرابع .. الشباب ركيزة التقدّم
- الانتخابات وحدها لا تكفي
المغرب يرتقي إلى المرتبة الـ53 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال (5.00)
الصحافي بوعشرين يطلب الكلمة الأخيرة قبل إصدار الحكم الاستئنافي (5.00)
- الداعية العقرة ينفي تكفير بلافريج وينتقد "تكميم أفواه علماء الدين" - (110)
- أخنوش يعلن نجاح مخطط غرس 3 ملايين نخلة ويرفع إنتاج التمور - (83)
- لأول مرة بالإدارة المغربية .. حرف "تيفيناغ" يؤثث وثائق رسمية بتزنيت - (60)
- مشاهد اتساخ الأحياء والواجهات تخدش صورة مدينة الدار البيضاء - (52)
- أغنية "سلام" تجلب اتهامات إلى "المعلم" بسرقة ألحان "فنان أمازيغي" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جودار ينفي "منع سفره" ويقاضي مواقع إلكترونية
نفى محمد جودار، نائب رئيس مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، نفيا قاطعا ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول سحب جواز سفره ومنعه من السفر.
واعتبر جودار، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن "ما تم نشره خبر مزيف، وتشهير بشخصه، وحملة مغرضة ضده"، مشيرا إلى أنه قرر "اللجوء إلى القضاء، ومتابعة المواقع التي نشرت الخبر دون التحقق منه أو تكليف نفسها عناء الاتصال به، كما تقتضي ذلك قوانين النشر وأخلاقيات مهنة الصحافة".
وجاء ضمن البلاغ ذاته أن "جودار يحترم الصحافة والصحافيين ويقدر دورهم، لكن ما تم نشره ضده لا يمت بصلة للصحافة ويسيء إليها، بدليل أن الخبر المنشور منسوخ في عدد من المواقع ويحمل التوقيع نفسه".
وطالب محمد جودار المجلس الوطني للصحافة بـ"فتح تحقيق في مثل هذه الممارسات التي تضر بالمهنة النبيلة وتقوض ما تم تحقيقه من مكتسبات في حرية الرأي التي لا يجب أن تتحول إلى مجال لتصفية الحسابات والحملات المغرضة".