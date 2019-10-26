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كُتّاب وآراء
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تعيين نيل ستيوارت سفيرة جديدة لكندا في المغرب
السبت 26 أكتوبر 2019 - 11:15
تمّ تعيين نيل ستيوارت سفيرة جديدة لكندا بالمملكة المغربية؛ وذلك خلفا لناتالي دوبيه، التي شغلت المنصب بين سنتي 2015 و2018.
ومعلوم أن للسفيرة الجديدة اعتماد في دولة موريتانيا كذلك؛ كما تجدر الإشارة إلى أن نيل ستيوارت حاصلة على عدّة شهادات في العلوم السياسية والجندر، وكانت قد التحقت بوزارة الخارجية سنة 2002، وشغلت كذلك منصب مديرة تنفيذية لقطاع المساواة بين الجنسين والجندر، قبل توليها مهمتها الدبلوماسية بالمغرب.
ونشرت السفيرة الجديدة "تغريدة" في حسابها على "تويتر"، تعبيرا منها عن عميق شرفها بتعيينها سفيرة لكندا بالمملكة المغربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - هم.......هم السبت 26 أكتوبر 2019 - 11:47
متمنياتنا بالتوفيق للسفيرة الجديدة ، و تشكراتنا لمواقف رئيس وزراء كندا المناصرة للإسلام و المسلمين .
2 - عبد الرحيم السبت 26 أكتوبر 2019 - 12:02
باينة بنت الناس و قلبها حنين، على الله تعطي الفيزا بلا شروط، و الاخر يشد الباب ويطفي معاه الضو
3 - Poupée ou quoi ! السبت 26 أكتوبر 2019 - 12:10
Comme au Maroc, on choisit des personnes appartenant à une bourgeoisie, des personnes beaux , puis on leurs livres des diplômes achetés , et voilà une personne reconnues !
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