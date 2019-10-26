تعيين نيل ستيوارت سفيرة جديدة لكندا في المغرب

هسبريس من الرباط

تمّ تعيين نيل ستيوارت سفيرة جديدة لكندا بالمملكة المغربية؛ وذلك خلفا لناتالي دوبيه، التي شغلت المنصب بين سنتي 2015 و2018.

ومعلوم أن للسفيرة الجديدة اعتماد في دولة موريتانيا كذلك؛ كما تجدر الإشارة إلى أن نيل ستيوارت حاصلة على عدّة شهادات في العلوم السياسية والجندر، وكانت قد التحقت بوزارة الخارجية سنة 2002، وشغلت كذلك منصب مديرة تنفيذية لقطاع المساواة بين الجنسين والجندر، قبل توليها مهمتها الدبلوماسية بالمغرب.

ونشرت السفيرة الجديدة "تغريدة" في حسابها على "تويتر"، تعبيرا منها عن عميق شرفها بتعيينها سفيرة لكندا بالمملكة المغربية.