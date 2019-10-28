المالكي يشيد باستثنائية العلاقات المغربية السعودية

هسبريس من الرباط

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن العلاقات المغربية-السعودية "علاقات استثنائية وحميمية ذات جذور تاريخية عميقة، وغير مرتبطة بما هو ظرفي؛ فهي ترتكز على قوة الروابط المشتركة بين الشعبين والبلدين وعلاقات الأخوة المتينة التي تجمع قائدي البلدين".

وثمّن المالكي، اليوم الاثنين، خلال استقباله لعساف سالم أبو اثنين، رئيس لجنة الصداقة السعودية-المغربية بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والذي يزور المغرب حاليا على رأس وفد مهم، موقف المملكة العربية السعودية الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتضامنها المتواصل، مشيرا إلى أن المغرب بدوره حريص على أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها.

كما سجل رئيس مجلس النواب جودة التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وفي المجال الاقتصادي على الخصوص، لافتا إلى توفر إمكانات وفرص كبيرة لتقوية التبادل التجاري والاقتصادي، ومبرزا أهمية تعزيز الربط الجوي والبحري بين البلدين.

وعلى الصعيد البرلماني، أشاد المالكي بالعلاقات المتميزة التي تجمع المؤسستين التشريعيتين بالبلدين وبدور مجموعة الصداقة البرلمانية في توثيق روابط التعاون والتضامن المغربي-السعودي، داعيا إلى تنظيم منتدى برلماني مشترك يكون بمثابة فضاء للحوار وتبادل وجهات النظر حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أشاد عساف سالم أبو اثنين، رئيس لجنة الصداقة السعودية-المغربية بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، "بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين منذ زمن طويل"، مشددا على الدور الكبير لقيادة البلدين في توثيق هذه العلاقات وتطويرها.

كما جدّد المتحدث التأكيد على الدعم المتواصل لقضية الصحراء المغربية، معربا عن تقدير بلاده لمواقف المغرب المساندة للمملكة العربية السعودية، ومؤكدا على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق جديدة ومتنوعة، وقال: "نتمنى فتح خط بحري بين البلدين يمكن من تعزيز تبادل المنتجات المغربية والسعودية بالمنطقة".

كما رحّب رئيس لجنة الصداقة السعودية المغربية بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية بمقترح إقامة منتدى برلماني مغربي-سعودي، مبرزا دور مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-السعودية في تقوية أواصر التعاون بين المؤسستين التشريعيتين وبين البلدين بصفة عامة.

وقد حضر هذا اللقاء، على الخصوص، عبد الله بن سعد الغريري، سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، والحسن سليغوة، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-السعودية بمجلس المستشارين.