رسميا .. حزب "التقدم والاشتراكية" يطردُ الدكالي

هسبريس من الرباط

أعلن حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، عن طرد أنس الدكالي، القيادي في الحزب ووزير الصحة السابق، من جميع هياكل "الكتاب".

واعتبرت رسالة وجهها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الدكالي أنه ارتكب "إخلالا جسيما بمبادئ الحزب وقوانينه بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية الأخيرة للجنة المركزية"، والتي اتخذت قرار الخروج من الحكومة.

وقال المكتب السياسي مخاطبا الدكالي: "وضعت نفسه خارج صفوف الحزب بكافة أجهزته وهياكله وهيئاته، وفَصَلْتَ نفسك تلقائيا عن جميع أوجه وأشكال حياته الداخلية والخارجية، ولم تعد بالتالي تنتمي إلى صفوفه مطلقا ونهائيا.. وعليه، لم تعد تربطك أيُّ صلة به ولا بأيٍّ من تنظيماته المنصوص عليها في قانونه الأساسي".

وأضاف التنظيم ذاته أن المكتب السياسي سيعمل على "إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وكذا جميع تنظيمات الحزب المعنية، بفحوى هذه المراسلة التي تسري آثارها فور توصلك بها".

وكان أنس الدكالي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية ووزير الصحة السابق، قد رفض قرار قيادة حزب "الكتاب" بالخروج من حكومة العثماني.