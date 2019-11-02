هل أطلق لشكر نداء وحدة صف اليسار لمواجهة "تمدد الإسلاميين"؟

هسبريس - عبد السلام الشامخ

مُسْتلهماً تجربة القادة الوطنيين المغاربة في معركة الاسْتقلال، عادَ ادريس لشكر، الكاتب الأوّل لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليُثيرَ نقاش وحدة المكوّن اليساري داخل المغرب، في ذكرى اختطاف المهدي بنبركة التي تصادفُ تاريخ تأسيسَ الاتحاد، وهي دعوة تأتي من أجل "التوجه نحو أفق جديد لتقوية الجبهة الوطنية كسبا لرهانات المشروع الوطني الكبير".

وباشرَ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحرّكاته لتجْميعِ أبنائه المتفرّقين على مختلف التنظيمات الحزبية للاستفادة أوّلاً من نضالاتهم، مع أملِ الوصول ثانيا إلى وحدة تبتغي تجاوز انقسامات اليسار المغربي، رغمَ أنّ هذه الآمال تصطدمُ بواقعِ سياسيِّ يتسم بالانقسام.

وقال لشكر في تجمّع جماهيري إنّ "المصالحة في النهاية ليست غاية في حد ذاتها، بل الهدف منها، إلى جانب الانفتاح، العمل المشترك كأحزاب وطنية ديمقراطية، ولعل في هذا وحده عبرة للقوى السياسية التقدمية واليسارية، لأنّ الاختلاف لا ينبغي أن يوقف التعامل والتفاعل والتنسيق في القضايا المشتركة".

وشدّد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أنّ حزبه "يدعم خيار الوحدة اليسارية التي ينادي بها منذ ما يزيد عن 60 سنة"، آملاً أنّ تكون هذه الدعوة التي أطلقها لشكر "متبوعة بعمل ملموس يعيد الاعتبار للمكون اليساري في المغرب".

من جانبه، قال خالد البكاري، محلل أستاذ جامعي، إنّ "الدعوة لتوحيدِ اليسار، سواء وحدة تنظيمية أو تنسيقية أو برنامجية، لا بد أن تنْطلق من مجموعة مجمع على مصداقيتها ومقبوليتها من كافة أطياف اليسار"، مشيراً إلى أنّ "لشكر لا يحظى بهذه الصفة حتى داخل العائلة الاتحادية بفروعها، فما بالك باليسار كله".

وأضاف البكاري أنّ "الكثير من اليساريين، أفرادا وتنظيمات، لا يعتبرون الاتحاد الاشتراكي بشكله الحالي يمثل قيم وبرنامج وخطاب اليسار، ولذلك فالاتحاد الاشتراكي في نسخته الحالية غير مؤهّل للقيام بدور القاطرة التي تجر عربة اليسار، بل يحتاج أولا لعملية ترميم وإعادة بناء في اتجاه استعادة هويته التقدمية".

وتابع: "إذا كان لشكر يعتقد أنه بدعوته لتوحيد اليسار يقدم عرضا للدولة، باعتبار أن يسارا قويا وموحدا يمكنه منافسة الإسلاميين انتخابيا وإحداث نوع من التوازن تحتاج إليه، فسيكون واهما، لأن الدولة لن تراهن على اليسار في هذه المرحلة بعد فشل تجربة البام، بل ستراهن على احتياطيها الكلاسيكي (الأعيان، رجال الأعمال، مقاولو الانتخابات،).

واعتبر البكاري أن "اليسار بشكله الحالي مفتقد لوجود مؤثر في المجتمع، وهو بدوره يحتاج إلى بناء ذواته التنظيمية المتفككة، فهو في وضعه الحالي أشبه بالرجل المريض بدليل عدم قدرته على التأثير في الحركات الاجتماعية الجديدة التي تعكس شعاراته وقيمه المتمحورة حول العدالة الاجتماعية".