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الرئيسية | سياسة | هل أطلق لشكر نداء وحدة صف اليسار لمواجهة "تمدد الإسلاميين"؟

هل أطلق لشكر نداء وحدة صف اليسار لمواجهة "تمدد الإسلاميين"؟

هل أطلق لشكر نداء وحدة صف اليسار لمواجهة "تمدد الإسلاميين"؟
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 02 نونبر 2019 - 09:00

مُسْتلهماً تجربة القادة الوطنيين المغاربة في معركة الاسْتقلال، عادَ ادريس لشكر، الكاتب الأوّل لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليُثيرَ نقاش وحدة المكوّن اليساري داخل المغرب، في ذكرى اختطاف المهدي بنبركة التي تصادفُ تاريخ تأسيسَ الاتحاد، وهي دعوة تأتي من أجل "التوجه نحو أفق جديد لتقوية الجبهة الوطنية كسبا لرهانات المشروع الوطني الكبير".

وباشرَ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحرّكاته لتجْميعِ أبنائه المتفرّقين على مختلف التنظيمات الحزبية للاستفادة أوّلاً من نضالاتهم، مع أملِ الوصول ثانيا إلى وحدة تبتغي تجاوز انقسامات اليسار المغربي، رغمَ أنّ هذه الآمال تصطدمُ بواقعِ سياسيِّ يتسم بالانقسام.

وقال لشكر في تجمّع جماهيري إنّ "المصالحة في النهاية ليست غاية في حد ذاتها، بل الهدف منها، إلى جانب الانفتاح، العمل المشترك كأحزاب وطنية ديمقراطية، ولعل في هذا وحده عبرة للقوى السياسية التقدمية واليسارية، لأنّ الاختلاف لا ينبغي أن يوقف التعامل والتفاعل والتنسيق في القضايا المشتركة".

وشدّد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أنّ حزبه "يدعم خيار الوحدة اليسارية التي ينادي بها منذ ما يزيد عن 60 سنة"، آملاً أنّ تكون هذه الدعوة التي أطلقها لشكر "متبوعة بعمل ملموس يعيد الاعتبار للمكون اليساري في المغرب".

من جانبه، قال خالد البكاري، محلل أستاذ جامعي، إنّ "الدعوة لتوحيدِ اليسار، سواء وحدة تنظيمية أو تنسيقية أو برنامجية، لا بد أن تنْطلق من مجموعة مجمع على مصداقيتها ومقبوليتها من كافة أطياف اليسار"، مشيراً إلى أنّ "لشكر لا يحظى بهذه الصفة حتى داخل العائلة الاتحادية بفروعها، فما بالك باليسار كله".

وأضاف البكاري أنّ "الكثير من اليساريين، أفرادا وتنظيمات، لا يعتبرون الاتحاد الاشتراكي بشكله الحالي يمثل قيم وبرنامج وخطاب اليسار، ولذلك فالاتحاد الاشتراكي في نسخته الحالية غير مؤهّل للقيام بدور القاطرة التي تجر عربة اليسار، بل يحتاج أولا لعملية ترميم وإعادة بناء في اتجاه استعادة هويته التقدمية".

وتابع: "إذا كان لشكر يعتقد أنه بدعوته لتوحيد اليسار يقدم عرضا للدولة، باعتبار أن يسارا قويا وموحدا يمكنه منافسة الإسلاميين انتخابيا وإحداث نوع من التوازن تحتاج إليه، فسيكون واهما، لأن الدولة لن تراهن على اليسار في هذه المرحلة بعد فشل تجربة البام، بل ستراهن على احتياطيها الكلاسيكي (الأعيان، رجال الأعمال، مقاولو الانتخابات،).

واعتبر البكاري أن "اليسار بشكله الحالي مفتقد لوجود مؤثر في المجتمع، وهو بدوره يحتاج إلى بناء ذواته التنظيمية المتفككة، فهو في وضعه الحالي أشبه بالرجل المريض بدليل عدم قدرته على التأثير في الحركات الاجتماعية الجديدة التي تعكس شعاراته وقيمه المتمحورة حول العدالة الاجتماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Observateur السبت 02 نونبر 2019 - 09:12
انتم و الإسلاميون وجهان لعملة واحدة، انتم تستغلون الفقر و الحاجة و هم يستغلون الشعور الديني و طيبوبة المغاربة، هناك الان فقط السيدة منيب التي ارى الإسلام في أخلاقها اما الباقي فكلهم.....
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9
2 - Hamido السبت 02 نونبر 2019 - 09:17
اليسار انتهى مند نهاية التسعينات .لقد كان الاتحاد امل المغاربة لكنه حول هذا الحلم الى كابوس.لقد سقطو في الريع وتقاسمو المناصب والتعيينات في الداخل والخارج .فباسثتناء بعض الوجوه التي شكلت الاشتراكي الموحد لم يعد هناك يسار.والغريب العجيب ان يقود لشكر حملة لم الشمل بعد ان كان احد العناصر التي قضت على الاتحاد ومخزنته وابعدت كل مناظل شريف.المهم ماتنساوش تسلمو على خالد علوة ...
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19
3 - حسن السبت 02 نونبر 2019 - 09:18
كفى حلما كفى اوهاما شخص لا يستطيع ان يجمع ابناء بيته الداخلي طبيعي انه سيعجز على لم شتات اليسار ان كان هناك يسار الجميع يعل ان في المغرب لا وجودلا لليمين ولا للوسط ولا جميع التجاهات هناك رجال( اعمال) رجال( دين ) والمخزن عدا هذا فهو كومبارس اما اضغاط احلام السي لشكر ومن على شاكلته من السياسيين واتباعهم من المواطنين ليس لها اي قيمة مضافة وان تقدم ولن تؤخر
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4 - شوف السبت 02 نونبر 2019 - 09:19
أصبت ، استاذ بكاري.فاقد الشيئ لايعطيه. وعندماتتخلص القوى الحية من هكذا وجوه، يمكن أن تمطر السماء غيثا.
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5 - yass السبت 02 نونبر 2019 - 09:26
لي بغيت نعرف انا هو فيناهوما هاد الاسلاميين?????
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3
6 - غريب في بلادي السبت 02 نونبر 2019 - 09:29
من سمع هذا الكلام سيقول اما نحن دولة كافرة او اروبية او في الجاهلية مع ابو لهب .... بالله عليكم انتم و البيجيدي والأحزاب جمعاء تنافقون الشعب بالأمس ملايير بدرت في لقاء حزب الأحرار وانت بدرت الملايير بلقائك هذا وبملابسك الفاخرة .... لو جمعت هذه الاموال لبنيت بها مستشفيات ومدارس في القرى ... ولكن انتم كراكيز في مسرحية من اخراج.......وفي الاخير ستموتون ونذكركم ويذكركم التاريخ باقبح وانذل النعوت والصفات ..... وتستمر التمتيلية حتى يأذن آلله بمن يصلح هذه البلاد
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7 - Lila السبت 02 نونبر 2019 - 09:31
Très bonne analyse
Lachgar et ses acolytes doivent prendre leur retraite
Le parti actuellement n inspire pas confiance, il ne vaut
Rien..

Il y a besoin de gens de principe
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8
8 - بنت لبلد السبت 02 نونبر 2019 - 09:34
إنتهت رفاهيتكم وإمتيازتكم يا سي لشكر لأن المغاربة يقاطعون الإنتخابات ويقاطعون أحزابكم بصفة نهائية إبحثوا عن مهنة أخرى تسترزقون بها ولكن هذه المرة مهنة شريفة وبالحلال.أما الانتخابات فمنذ الإستقلال فالمغرب من سوء إلى أسوء لم تحققوا إلا مصلحتكم ومصلحة أقاربكم أما الشعب تركتم له سوى الفقر والغرق والحرق والإنتحارات
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9
9 - هذي كذبة باينة!! السبت 02 نونبر 2019 - 09:44
الدعوة إلى الوحدة اليسارية والتقدمية !! ضد التمدد اﻻسﻻمي !! دعوة فاشلة وباطلة في اﻻساس ؛ اوﻻ ليس هناك تمدد اسﻻمي حقيقي ، إنما تجار دين ، وانتم تجار الديمقراطية ! وﻻ غير ، منذ ازيد من نصف قرن من الزمان ماذا استفاد الشعب من ديمقراطيتكم المزعومة، الفساد يزداد ، والففر ينتشر كالطاعون !؟ والأغنياء يزدادون غنا... نعم استفاق على ديمقراطية تافهة حريات في الجنس واﻻخﻻق والمعتفد .. وما خفي اعظم.
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3
10 - salamat السبت 02 نونبر 2019 - 09:45
المناضلين الاتحاديين الحقيقيين الدين كانو يجسدون اليسار دهبوا نصيحة ان تتىركو انت وعبد الله احزابكم لانكم عششتم ما فيه الكفاية اتركو الامانة الى الشباب وركزو على كتابة مدكرتكم والقاء محاضراة واهتمو بالعمل الجمعوي الخيري
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11 - amaghrabi السبت 02 نونبر 2019 - 09:49
انما الاعمال بالنيات فلكل امرئ مانوى فان كانت هجرته .........اذا كانت نية الأخ لشكر هي القضاء على العدالة والتنمية فالاتحاد يزيد فشلا ومصيره الموت البطيئ في المستقبل القريب,اما اذا كان له برنامج جديد يصلح ما افسده السياسيون منذ الاستقلال ومن بينهم الاتحاد فورينا حنة يديك سيدي لشكر المحترم.اليوم اذا ما قفيلت ما فورتي سيدي لشكر المحترم.الشباب يريد الشغل والسكن والصحة الجيدة والكرامة الإنسانية والامن والأمان في الحياة اليومية,فهل فهمت المدونة ولا نفهمها ليكم سيدي لشكر المحترم.اليسار مات يوم سقط حائط برلين فهل انتم ما زلتم تبكون على حائط برلين الذي جمعت احجاره ورممت أساسه وبنايته واصبح حائطا ليبيراليا مفتوحا على الأسواق العالمية
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12 - rodeo السبت 02 نونبر 2019 - 09:50
ما الأحزاب إلا وسيلة لتكريس مبدأ الريع يسنون قوانين من أجل أن يستفيد الحزب من الدعم الحكومي و يستوزرون و ينشرون بيادقهم قي شتى المجالات و في الأخير يبدؤون عملية النهب و مص دماء المواطنين هل يعقل أن وزيرا لا يمضي سوى أشهر يستفيد من المعاش ؟ هذا زيادة على كل الأموال و الإمتيازات التي يمنحها لنفسه
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13 - majid السبت 02 نونبر 2019 - 09:53
في الدول المتخلفة وخاصة الدول العربية عندما ينجح المرشح في الانتخابات يقوم الفائز بولائم واحتفالات لعلمه بالغنيمة التي سيجنيها من وراء هذا الفوز
عندما ترى الناخبون يتسابقون من اجل انجاح مرشح ما من اجل مصلحتهم الخاصة على حساب مصلحة البلاد فاعلم ان الوضع سيبقى على ماهو عليه
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14 - عينك ميزانك السبت 02 نونبر 2019 - 09:55
ولا حزب يستطيع أن يسترد تقة المغاربة في السياسة لأن اللعبة مكشوفة لانه ببساطة الأقوال تصفحها الأفعال .
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15 - الفاهم يفهم السبت 02 نونبر 2019 - 09:58
لم يعد ينفع لا يسار و لا يمين و لا إسلاميين و لا عسكر.. الجواب.. تونس و الجزائر.. الآن..الناس تريد من سيهتم بأمرهم و بمصالحهم لا بمصالحه الشخصية أو بمصالح حزبه و من والاهم.. اللي فهم هو الرابح..
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16 - kimo السبت 02 نونبر 2019 - 10:00
لا اليسار ولا الإسلاميين ينفعون في الظرفية الحالية لفشلهم البائن في سياستهم اثناء تسيير المرافق العامة لوزارائهم ولحكوماتهم ونراهم يتغنون بقصائد شعرية اكل الدهر عليها وشرب وادعوهم ان يحدو حدو رجلاتهم الأبرار وان يأخدو العبر منهم لا ان يعزفو على مقاطع الوجع والألام واتمنى ان تبتعدو عن الوطن لأنه بحاجة الى رجاللات يستطعون العمل بتفاني واخلاص لا نريد كلام سياسة لأنها سوى لعبة غميضة لا نجيدها ولا نحبدها
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