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الرئيسية | سياسة | بوريطة: المغرب يصون مكتسبات الحكم الذاتي ويُسقط الحلول الوهمية

بوريطة: المغرب يصون مكتسبات الحكم الذاتي ويُسقط الحلول الوهمية

بوريطة: المغرب يصون مكتسبات الحكم الذاتي ويُسقط الحلول الوهمية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 17:20

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2494 حول قضية الصحراء المغربية انتصر للموقف المغربي وحافظ على مكتسباته بأولوية الحكم الذاتي.

وفي قراءته لمضامين قرار مجلس الأمن، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن القرار الدولي يحمل ثلاث رسائل أساسية: أولاها تكريس مسلسل "الموائد المستديرة التي أصبحت الإطار الوحيد للبحث عن حل لنزاع الصحراء الإقليمي".

وأضاف الوزير بوريطة، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، أن "صيغة المشاركة في "الموائد المستديرة" تفرض مشاركة جميع الفاعلين الحقيقيين في الملف، خاصة الجزائر بالنظر إلى مطالبتها بلعب دور على قدر مسؤوليتها في النزاع ككل".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنة "يتعين على المشاركين الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو) من خلال الموائد المستديرة البحث عن حل سياسي واقعي قائم على التوافق لا غير"، وزاد أن هذه المقاربة التي كرسها اليوم مجلس الأمن "تبتعد عن السجال العقيم والحلول الوهمية والمقاربات المتجاوزة".

ثانية الرسائل القوية التي حملها قرار مجلس الأمن الدولي، وفق ناصر بوريطة، هي تجديد ولاية بعثة "المينورسو" لسنة كاملة عوض ستة أشهر، مشيرا إلى أن هذا التمديد يؤكد من خلاله مجلس الأمن أن المسلسل يحتاج إلى نوع من الهدوء للوصول إلى الحل السياسي العملي.

لكن للوصول إلى هذا الأمر، يُورد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، "يتعين وضوح الرؤية على المستوى الإقليمي لكي ينخرط جميع الفاعلين بشكل مسؤول وفي إطار الوضوح التام".

أما الرسالة الثالثة، حسب المصدر ذاته، تأكيد قرار مجلس الأمن الدولي لوجاهة الموقف المغربي ومرتكزاته في إطار الدينامية الإيجابية التي يعرفها موقف المملكة على المستويين الإقليمي والدولي".

ويشدد وزير الخارجية على أن قرار مجلس الأمن "حافظ على كل مكتسبات المغرب بأولية الحكم الذاتي، وبأن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا عملي وقائم على التوافق، وبالتالي إبعاد كل الأوهام التي عاش عليها البعض لعقود طويلة".

وتابع بوريطة، في تصريحه، أن قرار مجلس الأمن يُؤكد مطالب المغرب بخصوص إحصاء ساكنة تندوف، بالإضافة إلى أنه يحذر جبهة "البوليساريو" من أي استفزازات تمس بالمسلسل.

وخلص المتحدث إلى أن مجلس الأمن الدولي تجاوب مع الموقف المغربي، من خلال إعادة تأكيده على المكتسبات المغربية التي كانت في القرارات السابقة وتعززت اليوم في القرار الحالي.

وختم ناصر بوريطة تصريحه بأن قرار مجلس الأمن الدولي يأتي عشية احتفال المغرب بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وباسترجاع أقاليمه الجنوبية، "وهي مناسبة يجدد فيها المغرب عن تشبثه بالمسلسل الأممي لكن في إطار المرتكزات التي حددها الخطاب الملكي في 2015.

وذكر بوريطة بأن "التوجيهات الملكية تؤكد أنه لا حل خارج مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المغرب الكاملة على ترابه ووحدته الوطنية، وثانيا لا مسلسل بدون مشاركة جميع الأطراف المعنية، وثالثا لا مشاورات خارج إطار مظلة الأمم المتحدة، ورابعا لا نقاش حول قضايا يتم استغلالها لأغراض لا علاقة لها بالمشكل الأساسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - riad الخميس 31 أكتوبر 2019 - 17:27
هناك الكثير من التعليقات السلبية، التي تريد من المغرب حل المشكل بضربة عصا سحرية...هذه القضية تحتاج إلى صبر استراتيجي كبير وطول نفس، المغرب لو أراد حل المشكل منذ الغد بحل غير حكيم، لكان قبل بالاستفتاء، والذي مؤكد سيكون في صالحه، لأن البوليساريو مجرد عصابة ماركسية مسلحة، تستعمل خطاب التميز العرقي، وليس لديها مشروع دولة، لكن المغرب سيخسر الكثير إذا قبل بهذا الحل، لأنه بذلك سيكون ساوم في أراضيه، وشكك في سيادته عليها، وممكن أن يقام استفتاء كل 20 سنة لابتزازه، وقد لايكون في صالحه مرة أخرى...، هذا فقط من أجل الشرح، أما على أرض الواقع، فالمغرب قوة إقليمية فاعلة، والعالم ينتظر فقط أن تتلاشي البوليزاريو مع الوقت، لأنها أداة فقط في يد آخرين، ولم تحقق شيئا كما قال سعداني، وتراجع مجلس الأمن عن التمديد 6 أشهر إلى سنة، يعني أنه يريد من البوليساريو وداعميها تليين مواقفهم، وهو يميل الكفة بشكل واضح للمغرب.
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15
2 - مغربي رجاوي حر أصيل الخميس 31 أكتوبر 2019 - 17:37
الحمد لله الصورة تتضح والجارة تنفضح وسيأتي النصر إنشاء الله والصحراء مغربية الله ينصر سيدنا والشعب المغربي ككل
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7
3 - افران الاطلس المتوسط الخميس 31 أكتوبر 2019 - 17:38
لماذا الامم المتحدة لم تؤكد هذا الامر وتصرح به علانية امام مجلس الامن . وتقول الصحراء مغربية لجزائر ان تطلق سراح الصحراويين للعودة الى وطنهم دون أي تبادل ولا أي شيء
Pourquoi l'ONU ne l'a-t-elle pas confirmé et déclaré publiquement devant le Conseil de sécurité? que le Sahara est marocaine et demande à l'Algérie de libérer les Sahraouis séquestrés dans lahmada de tindouf afin qu'ils rejoignent leurs patrie sans aucune échange quelle soit ni rien
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0
4 - عبد الرحيم الورديغي.المؤرخ الخميس 31 أكتوبر 2019 - 17:38
حسنا يا بوريطة
سر على مهلك كما يقول المغني محمد عبد الوهاب.
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4
5 - Gala الخميس 31 أكتوبر 2019 - 17:56
هنيئا للديبلوماسية المغربية بكل مكوناتها. إلى الأمام إخواني
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3
6 - أمين الخميس 31 أكتوبر 2019 - 18:00
حل سياسي متوافق عليه من الأطراف الأربعة يعني استبعاد تدخل باقي الدول إلافريقية. جنوب إفريقيا نمودجا.
كما يعني المغرب في واد والثلاثة الآخرون في واد ....وربما تبقى المواءد المستديرة في نقطة الصفر.
لو ركزنا على التاريخ واستعنا بالوثائق التاريخية الفرنسية والإسبانية مند 1750 لكانت المملكة المغربية ممتدة إلى ما كانت عليه قبل مؤتمر برلين كما أكد سعداني جازاه الله على جهره بالحق
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7 - mimoun الخميس 31 أكتوبر 2019 - 18:09
قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. ونحن المغاربة الأحرار أبناء هذا الوطن الطيب بأهله وملكه العزيز علينا حتى النخاع، نفدي الوطن بالدم، لا نملك إلا أن نقول لابد للحق أن ينتصر عاجلا غير آجل، ولا شك في ذلك، وبيقين في الله إن شاءالله، لأن ما بني على باطل فهو باطل. وأعداء الوطن إلى زوال بدون شك ! والسلام.
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8 - hassan الخميس 31 أكتوبر 2019 - 18:16
الحمد لله رب العالمين كلمة حق ستنتصر هذا ماصارة فيه المغرب لانه عنده رجال حكماء وخبراء وعقلاء في السياسية وسير بهدوء رغم الضجيج والقيل والقال فهو تابت بسياسته الحكيمة ارشيدة للملك محمد السادس كما قالت المجموعة الغناىية اليوم دبا يصفا الحال والحمد لله اننا في الطريق والباطل سينهزيم على اعداء الوطن المغرب بلاد السيلم والسلام والأمن والأمان لايقبل ان يتدخل في شونه الداخلي احد او يفتي عليه احد وهو يمد يديه للجميع فكيف اصبحتم الان الإرهاب والذل والعار البتبوليزايو انكم لعبة بين اليدي من يسيروكم وستندمون على مافات تحياتي لاخواننا الصحراويين انتموا الى ارض الوطن الحبيب المملكة المغربية الشريفة وتعلمون شعار المغرب طويل وعريض برايته الحمراء ونجمته الخضراء الله الوطن الملك
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9 - المغترب الحزين الخميس 31 أكتوبر 2019 - 18:28
الجار اختلق عداوة ظنا منه سيقزم المغرب ونصبح نطلب منه الاذن للخروج الى افريقيا لكن المرحوم الحسن الثاني وبما انه رجل قانون عرف كيف يسترجع الاقاليم المسلوبة ولو لا المؤامرات التي حيكت ضده في اواخر الستينيات واوئل السبعينيات من طرف ضباط فرنسا وبعض الخونة لاسترجعنا الصحراء وكل الثغور المحتلة
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