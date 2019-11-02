24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. اعتقال مغني عاش الشعب (5.00)

  2. بعد العيش 30 سنة بين الموتى .. أسرة بفاس تنشد الخروج من القبور (5.00)

  3. الفلسطينيون يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتذار عن "وعد بلفور " (5.00)

  4. تصفية حسابات إجرامية توقف 10 أشخاص بالعيون (5.00)

  5. زواج القاصر (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بركة: "الاستقلال" هو البديل القادم .. واحتجاجات الجوار مؤشر تنبيه

بركة: "الاستقلال" هو البديل القادم .. واحتجاجات الجوار مؤشر تنبيه

بركة: "الاستقلال" هو البديل القادم .. واحتجاجات الجوار مؤشر تنبيه
هسبريس - نور الدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
السبت 02 نونبر 2019 - 18:00

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن حزبه "سيكون بديل المرحلة المقبلة، وذلك بعد ضمان استمرار إشعاعه لكونه رهان الوصول إلى المبتغى، مع فتح الباب أمام تجديد النخب داخله"، مشددا على أن "سقف مطالب المواطنين أصبح مرتفعا، كما أن البلاد تشهد احتقانا اجتماعيا غير مسبوق".

بركة الذي تحدث أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، صباح اليوم السبت بمدينة سلا، أضاف أن "الإرادة الشعبية تدفع تجاه تغيير حقيقي، بعد أن تعمق الشعور باليأس والإحباط وسط الناس"، موردا أن "المغرب يعيش ترهلا سياسيا بسبب غياب الإصلاح وضعف التعاقد بين البرلمان وعموم المواطنين".

وأوضح الأمين العام للحزب المعارض أن "الحكومة تراجعت كثيرا عن المكتسبات الديمقراطية، وباتت البلاد ترزح تحت التضييق عن الحريات، وأفرغت المؤسسات من مضمونها الحقيقي"، مسجلا في السياق نفسه "ضعف كل مبادرات الوساطة"، موردا: "نحتاج أحزابا قوية، ومن يعتدي عليها فهو يدمر مكونا أساسيا في صلب الديمقراطية".

وأشار بركة إلى أن "البلاد عليها أن تنتبه إلى ما يجري في بلدان الجوار من الجزائر ولبنان والشيلي، مطالبا بضرورة تعاقد سياسي جديد يقطع مع الجمود والتردد، ويصالح المواطن مع السياسة"، مؤكدا "إلزامية القيام بوقفة تقييمية للدستور والوقوف على العمل الحكومي بشكل دقيق".

وأكمل السياسي المغربي قائلا إن "(حزب) الاستقلال مستعد للقيام بنقد ذاتي"، معبرا عن "ضرورة بناء التوافقات والبناء المشترك داخل التنظيم"، وزاد في صدد آخر أن "توجيهات الملك واضحة وصريحة، البلاد بحاجة إلى نموذج تنموي، وكفاءات وطنية حقيقية داخل الأحزاب والمؤسسات، لكن العكس هو الحاصل، الحكومة غارقة في الخلافات".

وأردف بركة أن "الصراعات الحكومية مرتبطة بالربح الانتخابي، والزعامة والقوة، ما كرس نزيفا حادا للثقة"، مسجلا أن "الأغلبية اصطفت بدورها ضمن طوابير المنتظرين للمستجدات، في حين إنها المطالبة بالمبادرة لتحسين الأوضاع، بحكم الاختصاصات الواسعة التي خولها لها الدستور".

ولفت "كبير الاستقلاليين" الانتباه إلى كون "الواقع الحالي يهدر زمن الإصلاح، ويغذي الاحتقان والفوارق على عدة أصعدة"، وقال: "لقد اتسعت دائرة الشك بشكل كبير، خصوصا بعد خروج حكومة معدلة طغى عليها طابع التراضي السياسي والحزبي، ما تنافى مع مخرجات الانتخابات الماضية، وهو ما يشكل خطرا على الاختيار الديمقراطي".

وزاد بركة في هذا الشأن أن "الحكومة ماضية في التطاحن، ما خلف إجماعا وطنيا على هجانة التحالف، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو من يتحمل كامل المسؤولية فيما يجري، وذلك بقبوله أغلبية تفتقد لنفس سياسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - أستاذة وطنية السبت 02 نونبر 2019 - 18:15
بلادها خاصها الضمائر الحية التي تخدمها وتخدم المواطن المقهور والذي يوما عن يوم يشعر بالتهميش والحكرة كيفما كان هذا الحزب رغم انني عشت تجربة كل الاحزاب ولا خير ينتظر لأنني كما قلت الضمائر الحية والغيرة على الآخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
2 - محمد ابن اسليمان السبت 02 نونبر 2019 - 18:15
سبب الفقر و الكوارث هو حزب الاستقلال حزب الدي نتحمل كوارثه اليوم...على المغاربة ان لا ينسو مادا فعل بهم حزب الاستقلال ما بعد الاستقلال الى 2011..
-مشاكل التعليم اليوم سببه هو حزب الاستقلال.
-سبب تهميش مناطق على حساب اخرى و خاصة مناطق الاطلس و الريف و الجنوب الشرقي هو سياسة حزب الاستقلال..
- سبب التخلف و الجهل و استغلال الامية هو حزب الاستقلال...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
3 - belqassem السبت 02 نونبر 2019 - 18:18
ليكون المغرب بالف خير ،يجب اقبار جميع الاحزاب السياسية والنقابات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
4 - وجــــــــدي . السبت 02 نونبر 2019 - 18:25
في وجــــــــــــــــــــــدة المدينة ننتظر بفارغ الصبر الانتخابات القادمة اين سترفرف حمامة حزب الاحرار فوق سماء المدينة وسنقول وداعا لدورات المجلس بمن حضر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
5 - chihab السبت 02 نونبر 2019 - 18:25
اللّٰه يهديك اسي بركة انثم لن تقدموا بل ستاخرون حزبكم شارك مند الاستقلال إلا الأمس القريب ولم يقدم أية إضافة بل زاد الوضع سوء المغاربة يعرفونكم حق المعرفة اتقي اللّٰه في نفسك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
6 - Karim السبت 02 نونبر 2019 - 18:38
البديل ؟! المكان الطبيعي لحزب الاستقلال هو المتحف لكي لا نقول مكانا آخر ، و في الواقع كل الاحزاب الحالية فقدت مبرر وجودها و اكرام الميت دفنه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - لا يوجد صواب السبت 02 نونبر 2019 - 18:39
" كل حزب بما لديهم فرحون "
يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - المعلم السبت 02 نونبر 2019 - 18:46
الأحزاب المغربية أصبحت مجرد عناوين كبيرة لا تتوفر على أطر بارزة وقمم عالية يمكنها أن تخلق الحدث وتعجل بالإصلاحات الاقتصادية وتقضي على آفة العصور ألا وهي البطالة أصبحنا نرى الأحزاب تتخندق وراء المزايا الشخصية وركوب أحدث طراز السيارات أما الشعب فيبقى في محنه أطرح سؤالا هنا وجيه لماذا نجد دولا تقدمت خلال عشر سنوات ودولنا ومنها المغرب رغم مرور أكثر من عقود على الاستقلال لم يتم تحقيف أي شيئ يذكر هذه هي مأساة الشعوب العربية لما انحدرت إلى القعر لم تعد تجد طريقها نحو القمة لأنه لا يوجد وطنيون وذو غيرة في مراكز القرار يمكنهم من تحقيق الهدف المنشود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - فاتكم القطار السبت 02 نونبر 2019 - 18:47
على الخير اللي شفناه معاكم خلال العقود الماضية منذ خروج المستعمر الى الأمس القريب مع ال الفاسي نزيدو نصوتو عليكم لعقود اخرى قادمة !!
لا يلدغ من الجحر مرتين الا الصكع اللي يستاهل كل تبهديلة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - Amhali ali السبت 02 نونبر 2019 - 18:49
ليس في القنافذ املس. فليتنحوا جميعهم. الوطن يحتاج الى عقليات جديدة. اما فاقد الشيء فلا يعطيه.
المرجو النشر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
11 - مراكشي السبت 02 نونبر 2019 - 18:54
فعلا الاستقلال هو الحل يجب ان يطالب الشعب المغربي بالاستقلال من جميع الاحزاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - جلال السبت 02 نونبر 2019 - 19:08
الله يكفينا الشر هذا الحزب البركة يتكلم كأنه حزبه يريد ان يحكم اولا مرة هو الحزب الذي يحكم المغرب تقريبا منذ الاستقلال 50 عام ما هي الانجازتكم شنوا ديتوا نعم لا احملكم وحدكم مسؤولية لكن حزبهم يتحمل جزء كبير من المسؤولية فشل والتخلف المغرب أعطني متلا ماذا فعلتم في وزراة التعليم الستم انتم ما دمرتم التعليم دمرتم التعليم ولاد الشعب والمدارس العمومية بي سياسة التعريب ارسلتم الابناءكم إلى مدارس والبعثات الفرنسية الوزير عز الدين العراقي كان يدافع على التعريب متلا الاولاده كانوا يدرسون في البعثة الفرنسية هذا الحزب كان يريد أن يحكم المغرب حزب واحد يصبح متل حزب البعث في العراق سوريا لولا أن الملك الحسن التاني وقف ضده دعم احرضان وعبد الكريم الخطيب أسسوا الحزب وقوف ضد ميلشيات وألمافيا حزب الاستقلال سيطرت وونهبت ارتكبت الجرائم في حق المقاومين لم يسلم من بطشها حتى عبد الكريم الخطابي دليل الاقتصاد المغرب كله تقريبا كان بيد العائلات الاستقلالية الفاسي بن جلون التازي الصفريوي وغيرها من العائلات المحظوضة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مغربي غيورعلى وطنه السبت 02 نونبر 2019 - 19:10
ليكن في علمكم اننا فقدنا الثقة في جل الاحزاب ها لعار لما قيلونا عليكوم
راه هرمنا معاكوم مابنا تكملوا هاد المسلسل مع الاجيال الجاية بنفس الاسطوانة ..... هالعار .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - ابوزيد السبت 02 نونبر 2019 - 19:12
لن يتقدم المغرب الى الامام مادام أن أغلبية الأحزاب والنقابات والجمعيات و المجالس الوطنية لم تنتقد نفسها وتعتذر لانها لم تقم بدورها ولم تقدم أي شيء للمواطن الذي تركته لوحده وفي عزلة بل استغلت ظروفه الاجتماعية و الاقتصادية لخدمة مصالحها لاغير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.