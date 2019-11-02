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الرئيسية | سياسة | "حمامة الأحرار" تصعد جبال الأطلس وتنصت لهموم "سكان أمازيغ"

"حمامة الأحرار" تصعد جبال الأطلس وتنصت لهموم "سكان أمازيغ"

"حمامة الأحرار" تصعد جبال الأطلس وتنصت لهموم "سكان أمازيغ"
هسبريس من دمنات (صور: يوسف صدور)
السبت 02 نونبر 2019 - 15:00

في أبعد نقطة من جبال الأطلس الكبير، اختار حزب التجمع الوطني للأحرار أن يعطي انطلاقة برنامجه الوطني الحزبي "100 يوم 100 مدينة"، وبالضبط من مدينة دمنات، بوفد يضمُّ وزراء الحزب وأعضاء مكتبهِ السّياسي، حيث شكل الموعد الحزبي الأول من نوعه في المملكة فرصة للاستماع لمشاكل ساكنة المنطقة، في أفق تضمينها في برنامج يخص الانتخابات المقبلة.

ويراهنُ "حزب الحمامة" من خلال مبادرته الوطنية "100 يوم 100 مدينة"، وزياراتهِ الميدانية إلى مناطق بعيدة في جبال الأطلس المتوسّط والكبير، على تكريس وجودهِ التنظيمي وتمثيل السّاكنة المحلية ونقلِ مشاكلها؛ إذ أكّد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنّ "الحزب سيستمرُّ في استراتيجيته التواصلية الهادفة إلى تأطير سكان المنطقة وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية".

ويأتي حلول وفد تجمعي يترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بإقليم دمنات، في سياق إطلاق الحزب لمبادرة هي الأولى من نوعها في المشهد السياسي المغربي، حيث يروم التجمعيون من وراء هذه اللقاءات اليومية مع المواطنين في إقليم أزيلال الاستماع إلى مشاكل الساكنة المحلية التي تعاني من غياب المرافق الحيوية.

وفي هذا السياق، قال محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن "هذه المبادرة لا تكتسي صبغة انتخابوية، كما تفعل بعض الأحزاب، نحن نريد أن نستمع لمطالب الساكنة ولهمومها ومشاكلها وانتظاراتها، مع تحديد الأوليات من أجل رسم خارطة الطريق التي ستفضي لا محالة إلى تحسين مستوى عيش الساكنة وتجاوز المشاكل العالقة".

وأوضح بوسعيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمر يتعلق ببرنامج طموح سيجول كل المدن الصغيرة والنائية والكبيرة، ولن يغفل العالم القروي، بحيث إن مدينة دمنات أسست قبل مراكش وتمثل حاضرة الجهة، قبل أن يؤكد: "نحن في إقليم أزيلال للاستماع لمشاكل المغاربة في أفق معالجتها".

وزاد القيادي التجمعي قائلا: "حزبنا جاء إلى هذه المنطقة النائية من أجل الاستماع لهموم المواطنين وليس من أجل البوليميك"، موردا أن الحزب أعطى انطلاق "برنامج 100 يوم 100 مدينة" "لبناء عرض سياسي مع المواطنين، يتضمن الاستماع لأولويات المدن بغية الخروج ببرنامج يخص الانتخابات المقبلة".

من جانبه، قال عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي للحزب بني ملال أزيلال، إن "مبادرة 100 يوم 100 مدينة هي الأولى من نوعها في المغرب، وتروم الاستماع لهموم المواطنين وجردها في أفق معالجتها"، معتبرا أن "إقليم أزيلال يحتاج لعرض سياسي جديد يعيد ثقة المواطنين ويعالج مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية".

وأبرز الشطبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الرهان الأول والأساسي هو الجلوس مع المواطنين وبناء جو من الثقة، والاستماع عن قرب لتطلعات المواطنين والاطلاع على المشاكل والقضايا التي تحظى باهتمامهم".

وقال أمصروح مصطفى، سائق أجرة من مدينة دمنات، إن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي في إقليم أزيلال مزرٍ وصعبٌ"، موردا أن "التشغيل والتعليم والصحة من أولويات المواطنين في المنطقة، وهي شبه منعدمة في ظل وجود مشاكل لم تعالجها الأحزاب المتعاقبة على الحكم".

من جانبها، أكدت حليمة زبيدة، ربة بيت من منطقة دمنات، أن "المبادرة التي يطلقها الحزب محمودة لأننا نحس بأن هناك جهات مسؤولة تستمع لهمومنا وتريد حل مشاكلنا"، معتبرة أن "زيارة الوفد الرسمي إلى المنطقة ستغير العديد من الأمور، وستمنح للإقليم إشعاعا وطنيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Fadi السبت 02 نونبر 2019 - 15:18
في المغرب لاحمامة ولاكتاب و لاقنديل ولا وردة
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34
2 - عبد الحق السبت 02 نونبر 2019 - 15:20
يا قوم الحل الوحيد و الأوحد مقاطعة الانتخابات و التجمعات و كل شيء يأتي من طرف الأحزاب القدرة المخزنية الفاشلة
يا قوم مشاكلكم ستبقى شامخة إلى أجل غير مسمى و لا وجود حلولا واقعية

قاطعوهم قاطعوهم قاطعوهم قاطعوهم
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50
3 - عبدالرزاق الاسماعيلي السبت 02 نونبر 2019 - 15:29
أنا كنشوف غير الموائد
واش لا بد من شي حاجة تجيب الناس؟؟
الزرود والماكلة و...
باين عام 2021/ من 2019
غادي نأسس واحد الحزب ديالي
شعاره سيكون هو{الطاجين}
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22
4 - FgF السبت 02 نونبر 2019 - 15:31
الركوب على ظهر الجهلاء والمستضعفين .
طبعا . بعد أن فشلتم في إقناع ساكنة الحواظر التي فقدت الثقة في أحزاب المخزن والفساد .
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26
5 - حزب المقاطعين السبت 02 نونبر 2019 - 15:32
وهل اخدت حمامة الاحرار غطائها الدافئ الذهبي و هل نسيت ملعقتها الذهبية ....اقول فكرة كل الاحزاب مهما كانت اللتي تحكم شكليا ولا التي لم تحكم لا تنفع و لن تنفع سوى اعضائها
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21
6 - لهبيل السبت 02 نونبر 2019 - 15:35
كلشي عاق اوفاق اوهادوك ليتيحساب ليكم عرويبة باش تمشيو طنزو عليهم راهم هوما اللوالى عاقو باللعبة لعبة المنصب والنهب والحالة هي هي
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27
7 - مغربي حور السبت 02 نونبر 2019 - 15:36
مبانوش الكم جبال الاطلس شحال هادي بانو الكم غي دابا ملي قرب الانتخبات واش كضحك عالفقرا ام كضحك على ربسكم مفهمناش كتصنطو المشكيل ديلهم اكبر مشكيل عرف هاد الاقليم هوا هاد نهار لي مشيتو ليه كينتخب عليكم الفقرا وكطلع البرلمان ومكتعقلوش عليهم كتجمع الثروة حتى كيقرب تاني الانتخبات اه حكا نشريو الفقراء نعطوهم 100 درهم تذكر يوم سيضيق قبركم وتنكسر طلوعكم ويقيف عليكم ها ؤلى الفقراء ماذا انتم فاعيلون
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20
8 - عبدو عبدالله السبت 02 نونبر 2019 - 15:37
الحمامة طلعت تطل على ديك الناس ديال العمق بشي مساعدات زعما ولاطلعت دير حملة انتخابية قبل لوقت. مكيحشموش وجههوم مقذدر بااااز
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20
9 - مقهور السبت 02 نونبر 2019 - 15:38
عندي 60سنة في حياتي ومنذ صغري إلى يومنا هذا أتكلم على منطقتي فالمرشحون في الإنتخابات هم ناس أغنياء هم أناس أميين قلت أنهم أغنياء هناك من يتاجر بالحرام ثم هناك من أستولى على أراضي الغير ناس أغتنوا بالنصب والإحتيال والتخرويض والتشكيم.علموا أن بالإنتخابات يصلون للقمة والسلطة والجاه والمزيد من الغناء مما جعلهم يخسرون الملايير بشراء أصوات الفقراء و إقامة الزرادي على شرفهم .وعندما يفوزون ينسون ذلك الفقير ليستعيدون تلك الملايير
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10 - Adil السبت 02 نونبر 2019 - 15:39
الحمامة بعد الإنتخابات سوف تصبح خفاش
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17
11 - علال السبت 02 نونبر 2019 - 15:39
لاحمامة ولا غراب... تم تجريب جميع الرموز والالوان... ودار لقمان على حالها. بل ازدا دت
من سوء الى اسوء.. نطلب من الله الفرج
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12 - نعمان السبت 02 نونبر 2019 - 15:39
و الله لن نصوت لكم و لا لغيركم، جميعكم بيادق في خدمة الدولة العميقة، التغيير من داخل النظام و محاربة الفساد من الداخل أبانت عن فشلها الذريع و حلم الإنتقال الديمقراطي وصل إلى نهايته و لا مناص للنظام من الإصلاح الجذري و الحقيقي و إلا فجحافل العاطلين و اليائسين تعدد "الإستقرار" أما هذه الأحزاب فقد نفذ رصيدها منذ زمن طويل.
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8
13 - chihab السبت 02 نونبر 2019 - 15:40
أنا شخصيا لم أشهد في حياتي كلها حملة انتخابية مثل هاته التي يقوم بها حزب التجمع الوطني للأحرار وعلى ما أعتقد أنه هو من سوف يقود الحكومة القادمة والله أعلم لكن كل الموشرات تأكد ذلك ولائم هنا وهناك حملة خارج أرض الوطن لم يسبقهم فيها أي حزب آخر لكن الماكد أنهم لن يكونوا مثل سابقيهم من الأحزاب ولربما هم أسوأ أولا هذا حزب يمثل أصحاب المصالح والامتيازات لا يهمهم مصالح المواطن المغربي الكادح زد على أنهم لا يتوفرون على الكفاءات وهذا ما أشار إليه صاحب الجلالة قطعا إنهم لا يتوفرون على أية إضافات يمكن ان تشجع المواطن المغربي لكي يعطي صوته لهذا الحزب
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3
14 - احمد السبت 02 نونبر 2019 - 15:40
100 يوم من الزرود و التمخميخ و اطليق السلوكية و السكوبي و لغة الخشب................
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9
15 - سلام الصويري السبت 02 نونبر 2019 - 15:43
طبيعي حزب الزعيم المظلي المدلل هو حزب السلطة توفر له الداخلية الإمكانيات لتنظيم مختلف الملتقيات لحملة انتخابية سابقة لأوانها وهذه الملتقيات عبارة عن حفلات تهيء لها الخيام والصحون لنضال ملء البطون !!
رغم ان هذه العادة اصبحت متجاوزة لكن ما العمل عندما لا يجد حزب ما يقدم سوى اغراء الناس بالطواجن والزرود .
البلد يتجه لإقامة نمودج بنعلي في تونس ومبارك في مصر
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2
16 - Somo السبت 02 نونبر 2019 - 15:48
Attention à l’arnaque politique anarchiste
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1
17 - جلال السبت 02 نونبر 2019 - 15:49
إذا كان اخنوش وحزب التجمع الأشرار هو البديل أعده المخزن حكومة قادمة انا اقول من الآن مبروك البيجدي الفوز بي الانتخابات مسبقا تشكيل حكومة الثالثة البيجدي على السيد اخنوش يتعامل بطبعته فقط بدون نفاق المجاملة والخداع المغاربة ليسوا الأغبياء يظهر أن حركاته وكلامه ليس تلقائية كما يريد تصويرها أو يصورها اللجان حزبه إلكترونية كي اريح السيد اخنوش بدون ضياع الوقت أو المال يمكن يتخذ القرار بي تخفيض السعر بنزين كازوال ينزل 7 دراهم في لتر هذا القرار سوف يضمن له الفوز بي الانتخابات والأغلبية مطلقة لو ارد الفوز أما الهضرة ما تشري الخضرة اسي اخنوش
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18 - من جبال الاطلس السبت 02 نونبر 2019 - 15:51
المكر والخداع مرة اخرى للفوز بالكراسي والسلطة مادا فعلوا من قبل وقد كان أغلبهم في مناصب عليا ؟ وحال امازيغ الجبال على ماهو عليه واسوأ احيانا فدعونا من مسرحياتكم وأحزابكم فلم نعد نرجوا خيرا من اي حزب كان
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19 - من هناك السبت 02 نونبر 2019 - 15:53
الحمامة ............ايام لااقل ولا أكثر
بعد ذالك تسير عقبان .
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين
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20 - karim السبت 02 نونبر 2019 - 15:53
لا جدوى من استغلال ورقة الامازيغية ، هناك انسداد في الأفق السياسي للمغرب ربما أشد مما كان قبل 2011 لأنه الآن حتى تغيير الدستور لم تعد له مصداقية ، و لا حركات جطو و لا غضبات ، كل ذلك اصبح متجاوزا ، بقاء البلاد بلا حكومة لأشهر قبل مجيء العثماني و ما يحمل في طياته من رسائل له تبعات منها حراك الريف و نتمنى أن يعود القطار للسكة الصحيحة و هي الانتقال نحو الديموقراطية لأن المغرب ليس بلدا بتروليا غنيا كقطر يمكنه تعويض غياب الديموقراطية بالرفاهية
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21 - Ziryab السبت 02 نونبر 2019 - 15:57
بومة الأجرار تصعد لجبال الأطلس بحثا عن مزيد من الطرائد.
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22 - م.ح م د السبت 02 نونبر 2019 - 16:07
قبل أن أبدأ اربد أن ان اسال واش هي حمامة أو ذكر الحمام ان كانت حمامة أو دكرها يارب سلط عليها أو
عليه صقر من صقور الاطلس الجارحة وذلك في منعرجات
امدغوس .
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23 - بوزيان من تمسمان المهمشة السبت 02 نونبر 2019 - 16:08
حتى قربات الانتخابات وفي الحقيقة هذاك لي قال جوع كلبك يتبعك مكذبش .
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