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كُتّاب وآراء
أخنوش: "الله الوطن الملك" شعار المغاربة.. وسنصلح أحوال الشعب
قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن "برنامج 100 يوم 100 مدينة"، الذي أطلقه الحزب الْيَوْمَ السبت بمدينة دمنات، يرومُ استهدافَ شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة، بهدف تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي داخل مدنهم، مضيفا أنه "برنامج للاستماع للمواطنين من أجل تحديد الأولويات، وكيف ينظر المواطنون إلى مدنهم وما هي أولوياتهم".
وأضاف المسؤول الحزبي في كلمة افتتاحية له ضمن فعاليات "برنامج 100 يوم 100 مدينة" أن "اختيار مدينة دمنات لإطلاق هذا البرنامج السياسي لم يكن اعتباطيا؛ فهي معروفة بتاريخها وموقعها الجغرافي وخصوصياتها الثقافية والاجتماعية"، موردا أن "حزب الأحرار اختار دمنات لأنها تمثل "عاصمة العلم" وقدمت العديد من الوطنيين".
واعتبر أخنوش، الذي كان يتحدث أمام مئات المواطنين في مدينة دمنات، أن "مشاكل الصحة والشغل تمثل أولويات ساكنة المنطقة"، مردفا: "لا بد من الاستجابة لتطلعات المواطنين..وسنحاول أن نكون حاضرين في أبعد نقطة جغرافية حتى تتسنى لنا معرفة حاجياتهم"، وزاد: "مبغيناش نفرضو على المواطنين شنو خصو يكون..بغينا المواطنين هوما لي يوليو عندهم القرار وشنو خصو يدار".
ودعا المسؤول الحزبي ذاته إلى تدعيم قنوات التواصل بين المواطنين والمسؤولين الترابيين والجهويين، متوقفا عند برنامج "الأحرار" الذي "صيغ من أجل تغيير الوضع والتعرف على مشاكل المواطنين المغاربة"، ومبرزا أن "المغرب يتقدم بخطى ثابتة وحثيثة نحو الازدهار والتطور"، وتابع: "مدننا تسير في اتجاه التقدم".
وزاد أخنوش: "هاد البلاد فيها الله الوطن الملك؛ من غير هادشي مكاين والو، ولي بغا يحرق العلم الوطني يتحمل مسؤوليتو"، قبل أن يقول: "ملكنا واحد ولي حرق العلم رَاه حرق كاع المغاربة".
كما قال رئيس التجمعيين: "المغرب يسير إلى الأمام.. ونحن نريد أن نصلح أحوال المواطنين"، واعتبر أن "الأولويات ليست البنيات التحتية وإصلاح الطرق فقط، وإنما توفير الحاجيات الضرورية للمواطنين"، مضيفا: "صوت المواطنين يهمنا أكثر من صوت الصندوق، رغم أن هذا الأخير مهم ولكن ليس وقته الآن".
ويراهنُ "حزب الأحرار" من خلال مبادرته الوطنية "100 يوم 100 مدينة"، وزياراتهِ الميدانية إلى مناطق بعيدة في جبال الأطلس المتوسّط والكبير، على تكريس وجودهِ التنظيمي وتمثيل السّاكنة المحلية ونقلِ مشاكلها، إذ أكّد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، أنّ الأخير "سيستمر في إستراتجيته التواصلية الهادفة إلى تأطير سكان المنطقة وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
الصراحة الأثمنة المتداولة حاليا خيالية.
الكزوال 10.50 دراهم !!!!
ستصلحون احوال الشعب المغربي لو تخليتم على
عنادكم باحتكار الزعامات للاحزاب السياسية الوطنية
ان مصلحة الشعب المغربي تتجلى في اعادت بناء
الاحزاب السياسية انطلاق من القاعدة بانتخاب ممتلي الجماعات والاقاليم والجهات بكل حرية ليصلوا الى انتخاب المكاتب الوطنية بانتخابات نزيهة تحت اشراف ام الوزارات التي تسهر على امن وسلامة المواطنين ان التركيبة الحالية للاحزاب توحي بما لايدع مجالا للشك انكم تشتغلون للمصلحة الخاصة ومصلحة الاحزاب اما المواطن العادي لاحولة له ولا قوة اللى بالله العلي القدير
مدينة دمنات لم تعطي فقط رجال السياسة والاقتصاد والتاريخ والتجارة والساحة والفلاحة مسلمين ويهود ومسيحيين بل أعطت مهندسين وتقنيين. هذه فرصة لأترحم على صديق الطفولة, في سبعينات القرن الماضي, السي محمد خراز تقني متخصص في هندسة الطرق رحمة الله عليه, لو بقي حيا لقال للزعيم السياسي عزيز أخنوش "فعلا, فعلا الأولويات ليست البنيات التحتية وإصلاح آلاف الكيلومترات من الطرق فقط، وإنما توفيرها بجودة تستجيب لمقتضيات دفاتر التحملات حتى تكون كلفة الصيانة معقولة بالإضافة إلى تـوفــيــر الـحـاجــيـات الضرورية للمواطنين".
وتبارك الله على القيادي السياسي المهندس محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، وزير الإقتصاد والمالية السابق الذي وعد سكان دمنات بأن الحزب "سيستمر في إستراتجيته التواصلية الهادفة إلى تأطير سكان المنطقة وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية". أول الحقوق هو العيش بكرامة والسهر على قدسية المال العام بإعادة النظر في إستقلالية المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية و الوزارية التجهيز كـ
ايها المغاربة لا تثيقوا بالذين يستغلون الدين من اجل الضحك عليكم.
ثم يجب اعطاء الفرصة للجميع و الان جاء دور السيد اخنوش لانه كوزير كان الاحسن و الانشط .
موفقون باذن الرحمان .
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.