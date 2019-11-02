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الرئيسية | سياسة | ‪أخنوش: "الله الوطن الملك" شعار المغاربة.. وسنصلح أحوال الشعب‬

‪أخنوش: "الله الوطن الملك" شعار المغاربة.. وسنصلح أحوال الشعب‬

‪أخنوش: "الله الوطن الملك" شعار المغاربة.. وسنصلح أحوال الشعب‬
هسبريس من دمنات (صور: يوسف صدور)
السبت 02 نونبر 2019 - 19:05

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن "برنامج 100 يوم 100 مدينة"، الذي أطلقه الحزب الْيَوْمَ السبت بمدينة دمنات، يرومُ استهدافَ شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة، بهدف تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي داخل مدنهم، مضيفا أنه "برنامج للاستماع للمواطنين من أجل تحديد الأولويات، وكيف ينظر المواطنون إلى مدنهم وما هي أولوياتهم".

وأضاف المسؤول الحزبي في كلمة افتتاحية له ضمن فعاليات "برنامج 100 يوم 100 مدينة" أن "اختيار مدينة دمنات لإطلاق هذا البرنامج السياسي لم يكن اعتباطيا؛ فهي معروفة بتاريخها وموقعها الجغرافي وخصوصياتها الثقافية والاجتماعية"، موردا أن "حزب الأحرار اختار دمنات لأنها تمثل "عاصمة العلم" وقدمت العديد من الوطنيين".

واعتبر أخنوش، الذي كان يتحدث أمام مئات المواطنين في مدينة دمنات، أن "مشاكل الصحة والشغل تمثل أولويات ساكنة المنطقة"، مردفا: "لا بد من الاستجابة لتطلعات المواطنين..وسنحاول أن نكون حاضرين في أبعد نقطة جغرافية حتى تتسنى لنا معرفة حاجياتهم"، وزاد: "مبغيناش نفرضو على المواطنين شنو خصو يكون..بغينا المواطنين هوما لي يوليو عندهم القرار وشنو خصو يدار".

ودعا المسؤول الحزبي ذاته إلى تدعيم قنوات التواصل بين المواطنين والمسؤولين الترابيين والجهويين، متوقفا عند برنامج "الأحرار" الذي "صيغ من أجل تغيير الوضع والتعرف على مشاكل المواطنين المغاربة"، ومبرزا أن "المغرب يتقدم بخطى ثابتة وحثيثة نحو الازدهار والتطور"، وتابع: "مدننا تسير في اتجاه التقدم".

وزاد أخنوش: "هاد البلاد فيها الله الوطن الملك؛ من غير هادشي مكاين والو، ولي بغا يحرق العلم الوطني يتحمل مسؤوليتو"، قبل أن يقول: "ملكنا واحد ولي حرق العلم رَاه حرق كاع المغاربة".

كما قال رئيس التجمعيين: "المغرب يسير إلى الأمام.. ونحن نريد أن نصلح أحوال المواطنين"، واعتبر أن "الأولويات ليست البنيات التحتية وإصلاح الطرق فقط، وإنما توفير الحاجيات الضرورية للمواطنين"، مضيفا: "صوت المواطنين يهمنا أكثر من صوت الصندوق، رغم أن هذا الأخير مهم ولكن ليس وقته الآن".

ويراهنُ "حزب الأحرار" من خلال مبادرته الوطنية "100 يوم 100 مدينة"، وزياراتهِ الميدانية إلى مناطق بعيدة في جبال الأطلس المتوسّط والكبير، على تكريس وجودهِ التنظيمي وتمثيل السّاكنة المحلية ونقلِ مشاكلها، إذ أكّد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، أنّ الأخير "سيستمر في إستراتجيته التواصلية الهادفة إلى تأطير سكان المنطقة وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - إسبانيا السبت 02 نونبر 2019 - 19:31
ان الله هو القادر على إصلاح أحوال عباده الضعفاء اللذين لا حول ولا قوة لهم، اما البقية فهم محتاجو للاصطلاح مع أنفسهم
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121
2 - أمين السبت 02 نونبر 2019 - 19:35
من أجل إشهار حسن النية في تحسين ظروف عيش المواطنين أول خطوة هي تحديد الربح في أثمان المحروقات من لدن المستوردين والبحث العاجل عن مستثمرين لبناء 6 محطات للتكرير .
الصراحة الأثمنة المتداولة حاليا خيالية.
الكزوال 10.50 دراهم !!!!
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106
3 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 02 نونبر 2019 - 19:43
لقد صدقت في كلامك عزيزي الفاضل المحترم
ستصلحون احوال الشعب المغربي لو تخليتم على
عنادكم باحتكار الزعامات للاحزاب السياسية الوطنية
ان مصلحة الشعب المغربي تتجلى في اعادت بناء
الاحزاب السياسية انطلاق من القاعدة بانتخاب ممتلي الجماعات والاقاليم والجهات بكل حرية ليصلوا الى انتخاب المكاتب الوطنية بانتخابات نزيهة تحت اشراف ام الوزارات التي تسهر على امن وسلامة المواطنين ان التركيبة الحالية للاحزاب توحي بما لايدع مجالا للشك انكم تشتغلون للمصلحة الخاصة ومصلحة الاحزاب اما المواطن العادي لاحولة له ولا قوة اللى بالله العلي القدير
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43
4 - مشارك السبت 02 نونبر 2019 - 19:54
شكرا على هذه الالتفاتة من جهتكم والله الموفق بادن الله. الله يجعلها فالميزان المقبول
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-113
5 - متتبع السبت 02 نونبر 2019 - 19:58
صراحة أتمنى لعزيز أخنوش يكون وزير أول حتى وإن كان ينتمي لحزب آخر. لكن هناك شخصيات أخرى تستهل هاذا المنصب ك المصطفى الرميد وآخرين. أتمنى التوفيق للجميع
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-110
6 - محمد بلحسن السبت 02 نونبر 2019 - 20:12
تبارك الله على الزعيم السياسي على إختيار دمنات عاصمة العلم لإنطلاق "برنامج 100 يوم 100 مدينة".
مدينة دمنات لم تعطي فقط رجال السياسة والاقتصاد والتاريخ والتجارة والساحة والفلاحة مسلمين ويهود ومسيحيين بل أعطت مهندسين وتقنيين. هذه فرصة لأترحم على صديق الطفولة, في سبعينات القرن الماضي, السي محمد خراز تقني متخصص في هندسة الطرق رحمة الله عليه, لو بقي حيا لقال للزعيم السياسي عزيز أخنوش "فعلا, فعلا الأولويات ليست البنيات التحتية وإصلاح آلاف الكيلومترات من الطرق فقط، وإنما توفيرها بجودة تستجيب لمقتضيات دفاتر التحملات حتى تكون كلفة الصيانة معقولة بالإضافة إلى تـوفــيــر الـحـاجــيـات الضرورية للمواطنين".
وتبارك الله على القيادي السياسي المهندس محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، وزير الإقتصاد والمالية السابق الذي وعد سكان دمنات بأن الحزب "سيستمر في إستراتجيته التواصلية الهادفة إلى تأطير سكان المنطقة وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية". أول الحقوق هو العيش بكرامة والسهر على قدسية المال العام بإعادة النظر في إستقلالية المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية و الوزارية التجهيز كـ
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-32
7 - واو السبت 02 نونبر 2019 - 20:23
السيد اخنوش هو الرجل المناسب فهو سياسي و رجل اعمال ناجح .
ايها المغاربة لا تثيقوا بالذين يستغلون الدين من اجل الضحك عليكم.
ثم يجب اعطاء الفرصة للجميع و الان جاء دور السيد اخنوش لانه كوزير كان الاحسن و الانشط .
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-31
8 - وجـــــــــدي. السبت 02 نونبر 2019 - 20:32
ننتظركم بفارغ الصبر بمدينة وجـــــــــــــــــدة لاصلاح مجلسها البلدي ستكون لكم الاغلبية باذن الله وستشهد المدينة قفزة كبيرة بعد الركود الذي عرفته بوجود المجلس الحالي وما الصبح ببعيد .
موفقون باذن الرحمان .
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-13
9 - hicham khouribga السبت 02 نونبر 2019 - 20:33
اتمنى للوزير اخنوش التوفيق لما يحبه الله ويرضاه المهم لا يهمني من يتولى الحكومة المقبلة ولو كان ابسط مواطن مغربي او من الطبقة الغنية او من اليهود المغاربة الدين يحملون الجنسية المغربية فقط او من الصحراء المغربية او المغرب الشرقي او من دكالة فاس او الحسيمة كلنا مغاربة ومسقيين من مغرف واحد فوتو غير الالالعدالة والالاتنمية وصوتو على لبغيتو البيجيدي خدع المغاربة وجعلنا في معاناة داءمة ابسط مثال الساعة الملعونة التي فرظوها علينا ظلما وعدوانا ومزقو بها الؤسرة كل ممزق وشهد شاهد من عندهم على فساد رءيهم والله غالب
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-12
10 - مغربي السبت 02 نونبر 2019 - 20:36
حزب التجمع الوطني للأحرار قادم و بقوة في المشهد السياسي، فطريقة اشتغاله و تعامله مع مختلف القضايا و المستجدات يجعلنا نرى في هذا الحزب المنقد و الحامل لمفاتيح النجاة و القادر على تقديم الحلول الناجعة لتجاوز كل الاختلالات و الأعطاب المطروحة
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-9
11 - العمق السبت 02 نونبر 2019 - 20:36
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
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-5
12 - محمد السبت 02 نونبر 2019 - 20:37
حزب الأحرار بكل رجالاته الوطنيين سيواصل المسار رغم حقد الأغيار
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-5
13 - ملاك السبت 02 نونبر 2019 - 20:38
اغراس اغراس ليس مجرد شعار فضفاض بل هو فلسفة و ممارسة يومية.
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-4
14 - مريم السبت 02 نونبر 2019 - 20:39
حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب.نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله.
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-3
15 - توفيق السبت 02 نونبر 2019 - 20:40
يوم بعد يوم يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه هو البديل الحقيقي
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-3
16 - الأمل الابيض السبت 02 نونبر 2019 - 20:40
ستكون صادق ان تخليتم عن الزعامة المعلنة في الشعارات و البعيدة عن الواقع المعاش الذي يشهد بعكس ما تعدون به
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0
17 - ام كلثوم السبت 02 نونبر 2019 - 20:41
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
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0
18 - slimane السبت 02 نونبر 2019 - 20:41
الله الوطن الشعب هذا مو شعارنا شعار المغاربة الاحرار وليس شعار مستفيدين من الريع
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0
19 - نسرين السبت 02 نونبر 2019 - 20:41
المغرب بلد عظيم خاصو ناس نزهاء و اوفياء امثال السيد عزيز اخنوش
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20 - قيادي السبت 02 نونبر 2019 - 20:42
اتمنى ان تكون باقي الاحزاب السياسية كحزب التجمع الوطني للاحرار.. دينامية لا تنقطع
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21 - Hamid السبت 02 نونبر 2019 - 20:42
يجب إصلاح أحوال السياسيين و الأحزاب السياسية قبل إصلاح أحوال الشعب و الله خير المصلحين لأحوال عباده.
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