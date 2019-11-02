24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. اعتقال مغني عاش الشعب (5.00)

  2. بعد العيش 30 سنة بين الموتى .. أسرة بفاس تنشد الخروج من القبور (5.00)

  3. الفلسطينيون يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتذار عن "وعد بلفور " (5.00)

  4. تصفية حسابات إجرامية توقف 10 أشخاص بالعيون (5.00)

  5. زواج القاصر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مشاورات تبحث إعفاء عبيابة من "لسان الحكومة‎"

مشاورات تبحث إعفاء عبيابة من "لسان الحكومة‎"

مشاورات تبحث إعفاء عبيابة من "لسان الحكومة‎"
هسبريس من الرباط
السبت 02 نونبر 2019 - 19:35

أكّد مصدر حكومي أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يبحث مع مقربين منه ومع زعماء الأغلبية إعفاء الحسن عبيابة من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وعن أسباب التحرك في اتجاه إعفاء عبيابة من المهمة المذكورة، أشار المصدر الحكومي إلى "الأداء غير المقنع للناطق الرسمي باسم الحكومة"، مشيرا إلى أن المباحثات تسير نحو تعويضه بوزير آخر ليقوم بتلك المهمة.

يُشار إلى أن الحسن عبيابة، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة ناطقا رسميا باسم الحكومة، وتسلّم يوم 10 أكتوبر المنصرم السلط من محمد الأعرج ورشيد الطالبي العلمي، بصم على أداء باهت في مهامه بصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة، وبدا ذلك منذ أول خروجه له أمام وسائل الإعلام عقب انعقاد أول مجلس حكومي يشارك فيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مراقب السبت 02 نونبر 2019 - 19:53
نعم يجب عزله نهائيا لأنه لا يليق ولا يصلح أن يكون وزير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
2 - محارب سابق السبت 02 نونبر 2019 - 19:54
نوع من أنواع الكفاءة الحكومية في أقل من عشرين يوما نبحث عن بديل لوزير .اذن أين هي الكفأة التي اوصى بها الملك؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
3 - متتبع 5 السبت 02 نونبر 2019 - 19:56
لا انتمي للاتحاد الدستوري ولكن هذه البداية والسيد يعتبر من أبناء الشعب سنده الوحيد ثقافته الجامعية وتكوينه الجامعي الكبير ومجموعة من الانتخابويون يشوشون عليه لغاية في نفس يعقوب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-39
4 - ahmed السبت 02 نونبر 2019 - 19:56
اش هاد التخربيق ملي هو ماصالحش لا ش عينتوه من الأول حكومة فاشلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
5 - mohcin السبت 02 نونبر 2019 - 19:57
يجب إعفاؤه من هذه المهمة ، لأنه لا يتجاوب مع الصحافة المغربية التي تمثل الرأي العام الوطني ، كما أنه لا يتقن فن التواصل مع الإعلام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
6 - مول الطنوبيل السبت 02 نونبر 2019 - 19:57
انتى لم تقنعنا هدي سنوات كيف هو انا يقنعنا في أيام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
7 - تونفيت جبل المعسكر السبت 02 نونبر 2019 - 19:58
هل لزال مسلسل الاعفاءاة لم ينتهي؟؟؟هل لزال مشكل الكفاءة قائم الى يومنا هذا، للاسف الشديد تضحكون على الشعب الذي لا حولة له و لاقوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
8 - ali السبت 02 نونبر 2019 - 19:58
في هذه الحكومة لن تجد وزير له فصاحة تعبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
9 - هادي كذبة باينة السبت 02 نونبر 2019 - 20:02
لم يمرعلى تعيين هده الحكومة التي قيل لنا وحاولوا اقناعنا بانها حكومة *كفاءات*الا اسابيع قليلة حتى بدات التشققات تظهر في بنائها..كان الغرض من تمرير او فرض هده الحكومة هو الاتيان باشخاص طيعين لا يعصون الا وامر ويفعلون ما يؤمرون..هده الحكومة التي لا طعم لها ولا رائحة..وهده رسالة الى المواطن الا يصوت على الا حزاب لا نها ليست في مستوى المسؤولية وان الراي بيد من لم يصوت عليه الناخب..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
10 - محمد برودي السبت 02 نونبر 2019 - 20:02
ادا اسندت الامور ال. غير اهلها فانتظر الساعة .لا تكوين لا تجربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
11 - كنال السبت 02 نونبر 2019 - 20:03
لا يصلح ان يكون ناطق بااسم الحكومة المغربية , الناطق بالحكومة يجب عليه الفصاحة في الكلام وان تكون له علاقات قوية بين أعضاء الوزراء لكي يعرف ماذا يجب عليه القيام في حالة السؤال وليس الله يجب الشتاء هل هذا هو الجواب ونقول له ان المغرب تتجدد وحزبكم يعيش الأيام التي كُنْتُمْ فيها وجعلتم أنفسكم أغنياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
12 - نور السبت 02 نونبر 2019 - 20:03
يا ودي على الحكومة التكنوقراطية، اول خروج له هلكنا بالممكن و الممكن، و في البرلمان السؤال في جهة و هو كيعرض اللي مكنش عنده و فرش راسه براسه قالك ما سمع السؤال و هاد شي اللي عندي مكتوب، و العثماني ها عار الله انت و حكومتك سيرو فحالكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
13 - Meddddd السبت 02 نونبر 2019 - 20:06
السلام عليكم لم يسخن مكانه بعد أين هي الكفاءات التي أوصى بها صاحب الجلالة من هب ودب يلج المسؤولية سبحان الله العظيم وبحمده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - حديدان السبت 02 نونبر 2019 - 20:07
هههه ليس الوحيد الذي يجب عزله،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
15 - الفيلسوف السبت 02 نونبر 2019 - 20:08
خزينة الدولة هي لي خاسرة...
اما هو غادي يبقا ليه التقاعد ديالو كوزير..
غير حليوه اصلا لي غادي يجي من بعدو ما غاديش يحقق شي انجاز عالمي للبلاد...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
16 - عاش الشعب السبت 02 نونبر 2019 - 20:08
والله مهزلة بكل المقاييس لك الله أيها الشعب الضعيف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
17 - K-PAX السبت 02 نونبر 2019 - 20:08
على اساس ان العثماني أبان عن جدارته بالمنصب الذي يشغله منذ سنوات. كيف لفاقد للكفاءة أن يتصيد كفاءات ؟ العبث. قمة العبث.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
18 - الناطق الرسمي باسم الفقراء السبت 02 نونبر 2019 - 20:09
والله مهزلة حتي الرجل لا يعرف ان ينطق جملة .المغرب شعاره الكفاءات الي اين ؟ الكفاءات قد ركبت قوراب الموت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
19 - الله يصلح الحال السبت 02 نونبر 2019 - 20:11
سعداتو بالتقاعد المبكر والسمين ايام قليلة وسيحال على التقاعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - علال السبت 02 نونبر 2019 - 20:14
يجب اعفاء الحكومة كلها . و الاكتفاء فقط بامير المومنين محمد الساس حفظه الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - ابو محمد السبت 02 نونبر 2019 - 20:15
هنيئا لسي الخلفي: تواصل ثقافة أدب واحترام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
22 - hamid Gouif السبت 02 نونبر 2019 - 20:21
ومن يصلح إذن؟ نجيبو رشيد الوالي على الأقل الرجل أقنعنا بالفعل أنه قاض من خلال برنامج مداولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
23 - med السبت 02 نونبر 2019 - 20:31
كان في خلاو الخلفي احسن بكثير ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - جواد السبت 02 نونبر 2019 - 20:36
و لا حتى العثماني له أداء مقنع لا في العمل و لا في التواصل و لا البروتوكول. و في نظري الظهور الباهت ليس هو معيار لكي نقول أن الوزير سيعطي في مهمته أو لا. أعطوا للسيد الوقت!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
25 - Salé Ahmed السبت 02 نونبر 2019 - 20:37
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله إنها السخرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - متسائل السبت 02 نونبر 2019 - 20:37
السؤال المطروح :
هل سينال التعويض عن الإعفاء والتقاعد المريح.
إذا كان هذا هو الحال فتلك المعضلة.
أتمنى ان يقتص ذلك من الذين اقترحوه لجلالة الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - متسائل السبت 02 نونبر 2019 - 20:42
في حالة ما إدا اعفي من منصبه هل سوف يحصل على التقاعد كوزير سابق ؟؟؟؟ !!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - افاوزور السبت 02 نونبر 2019 - 20:45
الناطيق الرسمي عليهي انيكون على علم بكل صغيرة وكبيرة في المملكة والعالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - ملاحظ بسيط السبت 02 نونبر 2019 - 20:46
نعم يجب تغييره فهو ليس في مستوى ناطق باسم الحكومة يجب ان يكون دا شخصية قوية قادرة على الاقناع في إيجاباتة على جميع الاسءلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.