مشاورات تبحث إعفاء عبيابة من "لسان الحكومة‎"

هسبريس من الرباط

أكّد مصدر حكومي أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يبحث مع مقربين منه ومع زعماء الأغلبية إعفاء الحسن عبيابة من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وعن أسباب التحرك في اتجاه إعفاء عبيابة من المهمة المذكورة، أشار المصدر الحكومي إلى "الأداء غير المقنع للناطق الرسمي باسم الحكومة"، مشيرا إلى أن المباحثات تسير نحو تعويضه بوزير آخر ليقوم بتلك المهمة.

يُشار إلى أن الحسن عبيابة، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة ناطقا رسميا باسم الحكومة، وتسلّم يوم 10 أكتوبر المنصرم السلط من محمد الأعرج ورشيد الطالبي العلمي، بصم على أداء باهت في مهامه بصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة، وبدا ذلك منذ أول خروجه له أمام وسائل الإعلام عقب انعقاد أول مجلس حكومي يشارك فيه.