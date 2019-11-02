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كُتّاب وآراء
مشاورات تبحث إعفاء عبيابة من "لسان الحكومة"
أكّد مصدر حكومي أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يبحث مع مقربين منه ومع زعماء الأغلبية إعفاء الحسن عبيابة من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وعن أسباب التحرك في اتجاه إعفاء عبيابة من المهمة المذكورة، أشار المصدر الحكومي إلى "الأداء غير المقنع للناطق الرسمي باسم الحكومة"، مشيرا إلى أن المباحثات تسير نحو تعويضه بوزير آخر ليقوم بتلك المهمة.
يُشار إلى أن الحسن عبيابة، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة ناطقا رسميا باسم الحكومة، وتسلّم يوم 10 أكتوبر المنصرم السلط من محمد الأعرج ورشيد الطالبي العلمي، بصم على أداء باهت في مهامه بصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة، وبدا ذلك منذ أول خروجه له أمام وسائل الإعلام عقب انعقاد أول مجلس حكومي يشارك فيه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
اما هو غادي يبقا ليه التقاعد ديالو كوزير..
غير حليوه اصلا لي غادي يجي من بعدو ما غاديش يحقق شي انجاز عالمي للبلاد...
هل سينال التعويض عن الإعفاء والتقاعد المريح.
إذا كان هذا هو الحال فتلك المعضلة.
أتمنى ان يقتص ذلك من الذين اقترحوه لجلالة الملك.