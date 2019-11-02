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الرئيسية | سياسة | مصدر حكومي: إعفاء عبيابة "تشويش مقصود"

مصدر حكومي: إعفاء عبيابة "تشويش مقصود"

مصدر حكومي: إعفاء عبيابة "تشويش مقصود"
هسبريس من الرباط
السبت 02 نونبر 2019 - 23:09

قال حزب العدالة والتنمية، مساء اليوم، إن الحديث عن إعفاء الوزير الحسن عبيابة من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، "تشويش لن يفيدا شيئا ولن يحقق المقصود منه".

وأضاف الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية عبر بوابته الإلكترونية، في تصريح منسوب إلى مقرّب من رئيس الحكومة، أن إمكانية إعفاء الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، "أمر عار عن الصحة ولا أساس له".

وفي وقت سابق أكّد مصدر حكومي لهسبريس أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يبحث مع مقربين منه ومع زعماء الأغلبية إعفاء الوزير المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وعن أسباب التحرك في اتجاه إعفاء عبيابة من المهمة المذكورة، أشار المصدر الحكومي إلى "الأداء غير المقنع للناطق الرسمي باسم الحكومة"، مشيرا إلى أن المباحثات تسير نحو تعويضه بوزير آخر ليقوم بتلك المهمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - aratif السبت 02 نونبر 2019 - 23:24
بحال بحال لمهم هو ان الوزير وخا يهدم غا نهار كتبقا ليه مانضة منفوخة عسكري فصحرة حياتو كاملة كيخرج بجميع الامراض العضوية ونفسية .....وكيخدم سكريتي ولا عساس ف بارك هادا هو ابو المناكر
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2 - عادل السبت 02 نونبر 2019 - 23:25
مستوى عبيابة ضعيف جدا، أستغرب كيف حصل هذا الوزير على الدكتوراة...
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2
3 - العربي السبت 02 نونبر 2019 - 23:30
ياك نتما لي قلتو جكومة كفاءات ودابا عولتو تديرو تغيير اضطراري
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1
4 - عدمي و افتخر السبت 02 نونبر 2019 - 23:31
شعب فيه 40 000 000 و فالاخير يأتي شخص و يقول ان الاجوبة ان تتوفق مع ما كتب له للصحافة اللتي هي اذن الشعب و كانه يقول نجاوب على لي وافقني و بغيت و لي ما تحدد لية ضربو راسك مع الخيط ما مجاوبش عليه ماني
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