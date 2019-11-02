مصدر حكومي: إعفاء عبيابة "تشويش مقصود"

هسبريس من الرباط

قال حزب العدالة والتنمية، مساء اليوم، إن الحديث عن إعفاء الوزير الحسن عبيابة من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، "تشويش لن يفيدا شيئا ولن يحقق المقصود منه".

وأضاف الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية عبر بوابته الإلكترونية، في تصريح منسوب إلى مقرّب من رئيس الحكومة، أن إمكانية إعفاء الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، "أمر عار عن الصحة ولا أساس له".

وفي وقت سابق أكّد مصدر حكومي لهسبريس أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يبحث مع مقربين منه ومع زعماء الأغلبية إعفاء الوزير المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وعن أسباب التحرك في اتجاه إعفاء عبيابة من المهمة المذكورة، أشار المصدر الحكومي إلى "الأداء غير المقنع للناطق الرسمي باسم الحكومة"، مشيرا إلى أن المباحثات تسير نحو تعويضه بوزير آخر ليقوم بتلك المهمة.