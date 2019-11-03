بنعبد الله ينتقد لجوء الحكومة إلى "التكنوقراط" وسياسة "حْويطة حويطة"

هسبريس - محمد الراجي

حذّر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من استمرار محاصرة الأحزاب السياسية، وتنحية الدور الذي تلعبه كواسطة بين الدولة والشعب، وقال إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توترات اجتماعية يصعب السيطرة عليها.

بنعبد الله انتقد بشدّة لجوء الدولة إلى التكنوقراط وتوسيع هامش التحرك أمامهم، مقابل التضييق على المنتخبين.

وقال الأمين العام لحزب "الكتاب"، في المؤتمر الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة فاس مكناس، مساء الأحد، إن التضييق على المنتخبين "يعبر عن عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتحقيق ديمقراطية حقيقية".

واستدل بنعبد الله في تدعيم رأيه بعدم تنزيل اللامركزية واللاتمركز كما هي منصوص عليها في الدستور وتعثر الجهوية المتقدمة، موضحا "المجالس الجهوية تخضع لمراقبة صارمة من الإدارة المركزية، ولا حرية لها".

وتابع: "صحيح أن الأمر بالصرف أسند إلى رؤساء الجهات، ولكن لا بد من الحصول على موافقة الولاية.. وهذا يشكل ضغطا أقوى على المجالس الجهوية، مقارنة مع ما كان عليه الوضع حين كان الأمر بالصرف من اختصاص الوُلاة".

زعيم حزب "الكتاب" عزا سبب عدم تخويل المنتخبين الصلاحيات المفروض أن يتمتعوا بها إلى عدم الثقة فيهم من لدن الإدارة المركزية، معتبرا هذا الأمر "خطأ خطيرا"، وأضاف "إما أن نريد ديمقراطية حقيقية ونثق في المنتخبين الذين ينتخبهم الشعب، أو لا نريد؛ فالمنحرفون موجودون في جميع الفضاءات، وليس في السياسة فقط".

"كفى من نعت السياسيين بكونهم ليسوا نزهاء"، يقول "زعيم الشيوعيين المغاربة"، داعيا الدولة إلى اللجوء إلى القضاء "حين تكون هناك تصرفات غير سوية"؛ لكنه شدد على ضرورة "أن يكون القضاء مستقلا ونزيها، وألا يتم استغلال عمليات محاسبة المنتخبين وسيلة لتصفية الحسابات ضد أحزاب لصالح أحزاب معينة".

من جهة ثانية، عاد بنعبد الله إلى انتقاد حكومة العثماني، التي كان أحد مكوناتها، وقال إن سبب خروج حزبه من الحكومة هو أنها لم تتفاعل مع النداءات التي وجهها إليها، "والتي أكدنا فيها أن السياسة لا تمارَس بسياسة "حْويطة حويطة"، وبالمهادنة من أجل ضمان الاستمرارية، بل يجب أن تكون بنفَس سياسي قوي، وملْء الساحة سياسيا".

كما انتقد بنعبد الله الحكومة لعجزها عن إشاعة جو الثقة، خاصة في أوساط رجال المال والأعمال؛ وهو ما أدى، حسبه، إلى تراجع الاستثمار الوطني، مضيفا: "هذا التراجع معناه أن هناك مشكل الثقة، الذي يجعل رجال الأعمال يتراجعون عن الاستثمار، حيتْ ما عارفينش الأمور فين غادا".