حزب "البام" يواصل استعداده للمؤتمر الوطني الرابع

هسبريس من الرباط

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعا لها بمقر الحزب، برئاسة حميد أبولاس، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية، وحضور أحمد التهامي، رئيس اللجنة التحضيرية.

ووفق بلاغ صادر عن لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية لحزب "الجرار"، فقد أكد أحمد التهامي، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية المرور إلى السرعة القصوى في تنفيذ برنامج العمل المسطر وتحقيق هدف الجاهزية المنتظرة في أقرب الآجال؛ بينما استعرض رئيس لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية ما تم إنجازه منذ أول اجتماع للجنة الشؤون القانونية والتنظيمية كما ذكر بمنهجية الاشتغال، مشددا على أهمية التعجيل بعقد ندوة التنظيم المقررة في الاجتماع السابق للجنة.

وبعد مناقشات مستفيضة، "أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة الرفع من وتيرة الاشتغال وتقليص مدة إنجاز وإعداد مشروعي النظامين الأساسي والداخلي في أجل معقول لكن محدد سلفا"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البلاغ أن اللجنة قررت عقد اجتماعين، "يخصص الاجتماع الأول لمراجعة وإغناء أربعة أبواب من النظام الأساسي، بدءا بالباب الأول إلى الباب الرابع، وسيتم مناقشتها والبت فيها في اجتماع اللجنة يوم السبت 16 نونبر 2019 بعد الزوال، بعدما يكون أعضاء اللجنة المكلفون بقراءة ومراجعة هذه الأبواب قد جردوا ملاحظاتهم وصاغوا مشاريع مقترحاتهم بشأنها".

كما قررت اللجنة عقد ندوة تنظيمية صباح يوم السبت 16 نونبر الجاري بالمقر المركزي للحزب حول موضوع "الحكامة التنظيمية الحزبية والطرق الحديثة لتدبير الأحزاب"، سيشارك فيها مجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيين ذوي التجارب في مجال التنظيم الحزبي ومن مشارب متنوعة، إضافة إلى عقد اجتماع ثان يوم السبت 22 نونبر الجاري "يخصص لاستكمال دراسة وإثراء ما تبقى من أبواب النظام الأساسي ومناقشتها واقتراح إدخال التعديلات الضرورية عليها التي سيتم التوافق حولها".

كما دعت اللجنة إلى تطبيق نفس المقاربة على مراجعة النظام الداخلي وتحديد منتصف دجنبر لتقديم المشروع للمصادقة عليه، على أن تكون نهاية شهر دجنبر المقبل آخر أجل لتقديم مشروع النظام الأساسي والنظام الداخلي على اللجنة التحضيرية للمصادقة عليه.