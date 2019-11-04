بنعبد الله: "عاش الشعب" تستدعي الإنصات للشباب

هسبريس من الرباط

تفاعل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، مع أغنية "عاش الشعب"، التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة، قائلا إن هذه الأغنية، بغض النظر عن مضمونها، توجب الإنصات إلى صوت الشباب، الذين أصبحت أمامهم قنوات متعددة لإيصال أصواتهم، والتعبير عن آرائهم بكل حرية.

وربط بنعبد الله، في سياق حديثه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة فاس مكناس، امتصاص غضب الشباب بتوسيع هامش الحرية في المجال السياسي، عبر رد الاعتبار للأحزاب الوطنية الديمقراطية، "وليس التعويل على البدائل المصطنعة"، في إشارة إلى الأحزاب المدعومة من قبل السلطة.

وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قائلا: "ينبغي رد الاعتبار للأحزاب الوطنية الديمقراطية، أما البدائل المصطنعة التي فشلت ووصلت إلى الباب المسدود، فقد رأينا ماذا أعطت. وإذا كانوا يريدون جلْب سلعة مماثلة في 2021، فإن الشباب لن يقبلوا بهذا الوضع".