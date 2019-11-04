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الرئيسية | سياسة | بنعبد الله: "عاش الشعب" تستدعي الإنصات للشباب

بنعبد الله: "عاش الشعب" تستدعي الإنصات للشباب

بنعبد الله: "عاش الشعب" تستدعي الإنصات للشباب
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 نونبر 2019 - 09:35

تفاعل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، مع أغنية "عاش الشعب"، التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة، قائلا إن هذه الأغنية، بغض النظر عن مضمونها، توجب الإنصات إلى صوت الشباب، الذين أصبحت أمامهم قنوات متعددة لإيصال أصواتهم، والتعبير عن آرائهم بكل حرية.

وربط بنعبد الله، في سياق حديثه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة فاس مكناس، امتصاص غضب الشباب بتوسيع هامش الحرية في المجال السياسي، عبر رد الاعتبار للأحزاب الوطنية الديمقراطية، "وليس التعويل على البدائل المصطنعة"، في إشارة إلى الأحزاب المدعومة من قبل السلطة.

وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قائلا: "ينبغي رد الاعتبار للأحزاب الوطنية الديمقراطية، أما البدائل المصطنعة التي فشلت ووصلت إلى الباب المسدود، فقد رأينا ماذا أعطت. وإذا كانوا يريدون جلْب سلعة مماثلة في 2021، فإن الشباب لن يقبلوا بهذا الوضع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - تايكة غرماد الاثنين 04 نونبر 2019 - 09:50
منظومة الحكم والتحكم لا تقبل بأحزاب بالمعنى المتعارف عليه بل تريد هيءات موالية ومرافقة لها دور بروطوكولي دون ان تقرر اَي شيء بل تكون في خدمة المنظومة مقابل امتيازات لا متناهية بدون مساءلة في اطار الريع !!
حاليا من الصعب جدا تكوين حزب من الشعب يدافع عن ارادته هذا يتعارض كليا مع طبيعة المنظومة
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22
2 - Maria الاثنين 04 نونبر 2019 - 09:51
يا سي بنعبد الله, انتم من يجب ان يؤطر مثل هؤلاء الشباب الغاضب وتوجيهه لما ينفعه و لا يضره لكي لا تكون فوضى و السيبة و الشغب, فهذا دوركم, كحزب وطني-ديموقراطي يؤمن بالمؤسسات الدستورية. في الانتخابات القادمة لن تكون هناك احزاب مدعومة, و لكن اذا عمت الفوضى, فاصحاب الفضل يظهرون لاطفاء النيران المشتعلة...لاننا لا نريد ان تصبح بلدنا ارض محروقة.
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7
3 - bohali الاثنين 04 نونبر 2019 - 09:56
وماذا يفيد الاستماع هل نحن في جلسة للعلاج النفسي. لقد نفذ صبرنا من وعودكم الكاذبة، ما هي الا ترهات تحاولون بها الحشد لانتخاباتكم القادمة، ولكن هيهات هيهات لقد انفض الناس من حولكم.
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25
4 - نجيم الاثنين 04 نونبر 2019 - 09:57
حملات إنتخابية سابقة لأوانها. لا ثقة في أي حزب. كلكم تبيعون الوهم لنا. أحسن شئ مقاطعة الإنتخابات و الهجرة لمن إستطاع سبيلا
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40
5 - حسن الاثنين 04 نونبر 2019 - 09:58
الإنصات لصوت الشعب ضروري و واجب. الشعب هو من ينتخب الحكومة و هو من يمولها. الحكومة لا تنتج بل تستهلك أموال الشعب بالباطل
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17
6 - شعب ذكي تحكمه حكومة فاشلة الاثنين 04 نونبر 2019 - 10:02
لا نرى اي تقدم ازيد من خمسين سنة حكومة اغلبيتها لها شواهد مزيفة و قمة التخلف و اغلبيتهم لا يتعدى لغة واحدة الفرنسية.نريد حكومة جديدة من الشباب العاطل
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7
7 - بدون حزب الاثنين 04 نونبر 2019 - 10:03
من الشيوعية إلى الانتهازية، من الحكومة إلى المعارضة، من الموالاة إلى التهديد، من التهليل إلى النفاق ... اذا كان الخبث السياسي لذيه حزب فمقاطعة السياسة و الانتخابات فضيلة
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15
8 - قدور الاثنين 04 نونبر 2019 - 10:04
سبحان مبدل الحوال .كفى كفي .ليكن في علمك ان جيل السفسطة انقرض والآن عهد جيل الضما. عهد لا يقبل المراوغات وخطب العصماء لقول لا شيء.
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10
9 - بوهالي الاثنين 04 نونبر 2019 - 10:13
دبا نتا عاد باليك تصنت على الشباب ،؟ فين كنتي هدا شحال؟ واش كادحك على راسك ولا علامن؟
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