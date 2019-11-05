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الرئيسية | سياسة | "توجس وشعبوية" يوحدان مواقف مرشحي رئاسة الجزائر من المغرب

"توجس وشعبوية" يوحدان مواقف مرشحي رئاسة الجزائر من المغرب

"توجس وشعبوية" يوحدان مواقف مرشحي رئاسة الجزائر من المغرب
هسبريس – نورالدين إكجان
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:00

محصورين بين 5 أسماء، لم تعد تفصل الجزائريين عن الانتخابات التشريعية سوى أسابيع معدودة، فبعد أن حدد موعد الاستحقاقات في 12 دجنبر، وافقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تقدم علي بنفليس، عن حزب طلائع الحريات، والوزير الأسبق عبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين مهيوبي، ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، ثم عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، للرئاسيات الجزائرية.

وكالعادة، تتفرق مواقف الخماسي المرشح لوصول "قصر المرادية" من العلاقات المغربية الجزائرية، لكنها تلتقي في التوجس والتردد من مد اليد إلى الجار الغربي. ويبقى أقرب المتفهمين للمغرب داخل الأسماء المرشحة هو وزير الثقافة والأديب عزالدين ميهوبي، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، والذي خاض حملة ترشيحه بملصق يضم خريطة المغرب كاملة.

وبخصوص باقي المرشحين، تتأرج مواقف علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، حسب السياقات التي جاءت فيها، فقد سبق وطالب بفتح حوار بين البلدين ينهي الوضع غير الطبيعي القائم؛ لكنه تحدث في لقاء دبلوماسي جزائري بلجيكي عن كون مسألة الحرب مع المغرب تنتظر الوقت فقط، نظرا لما يجري، مستدركا بأن بلاده ستدافع عن نفسها.

أما الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، والذي أوردت عديد الروايات أن جذوره العائلية تتحدر من مدينة فاس، فقد ربط غير ما مرة الاحتجاجات التي قامت في مناطق متفرقة من الجزائر سنة 2017 بالإعلام المغربي ذي الصلة مع إسرائيل، على حد تعبيره؛ فيما سيواجه المغرب خصما "شعبويا" في حالة صعوده إلى رئاسة الجيران، ويتمثل في الإخواني عبد القادر بن قرينة.

وسبق أن خرج رئيس حركة البناء الوطني بتصريحات يتهم فيها حزب العدالة والتنمية المغربي باستغلال الفترة الحرجة التي تمر منها الجزائر من أجل إعداد خطة تعمل على تقسيمها. وفي المقابل يتجه عبد العزيز بلعيد إلى ضرورة حل مشاكل الحدود مع المملكة بحكم الضرر الكبير الذي يلحق بلاده على المستويين الشعبي والاقتصادي، لكنه يظل وفيا لمنطق "الاستفتاء" بخصوص قضية الصحراء.

وفي السياق، يورد خالد الشكراوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "الانتخابات تواجه مشاكل جمة على مستوى الداخل الجزائري، بداية برفضها الشعبي؛ فهناك عديد الشكوك حول إمكانية انعقادها في وقتها"، مشيرا إلى أن "الاحتجاجات تطالب بتنظيمها من قبل جهات أخرى غير الحالية، والتي لا تمثل سوى النظام السابق".

وأضاف الشكراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تبون على سبيل المثال معروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب"، مسجلا أن "الأسماء المرشحة لا تمثل سوى النظام العسكري، والمغرب بالنسبة لها يستعمل لأغراض داخلية، ويصور مثل عدو خارجي لا بد منه"، وزاد: "لو كانت هناك إرادة لتفاعل المرشحون مع اليد الممدودة التي قدمها المغرب في وقت سابق".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "السياسيين الجزائريين يحتفظون جميعا بنفس موقف سعداني المساند لمغربية الصحراء، لكن يرفضون التصريح به"، مستبعدا أن يكون للاستحقاقات وقع إيجابي على مستقبل العلاقات، ورابطا إياها بتحقيق مطالب الشعب، وسلك خيار الديمقراطية داخل الجار الشرقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - maroc الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:10
الحكام يعكسون مستوى شعوبه، شعوب غارقة في الخرافات و التخاريف كيف تريدون أن يكون حكامها ؟
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17
2 - أبو بكر الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:15
وهل كان هؤلاء " المنتحبين دموقراطيا " قادرين على تغيير شيء أو وضع في دولنا العربية ؟

كل ما نراه هو نفس القيم السائدة قبل " الانتخابات" تستمر بعدها و ربما تتفاقم .

فهل قضى هؤلاء على " الفساد " في دولهم؟ هل زجوا بالمفسدين في السجون ؟
هل حققت دولهم " النهضة " التي كانت تنشدها شعوبهم.؟

إنهم لا حول و لا قوة لهم أمام السلطة الفعلية . وهي ليست سلطة " رجال " و لكن سلطة من نوع آخر.
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3 - الهواري عبدالله الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:24
كمغربي،لا إنتخابات بدون إرادة الشعب الجزائري،فالشعب هو الوحيد الذي يقرر،أما الإنتخابات القادمة التي يريد فرضها النظام الجزائري بالقوة،فإنها إنتخابات تفرضها فرنسا،لكي تكون هناك قيادة فاشلة و فيها لصوص،يتنفعون من ثروات الجزائر مع فرنسا،والشعب يبقى فقط كمتفرج مغلول اليدين،ومغلوق الفم.
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4 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:36
ما دمنا في صحراءنا..وبلادنا له حدود مع الجارة الجزاءر.حتى ولو موصدة ، فلا يهمنا من يترشح.ولا من سيربح..ولا من يكون رئيسا..فذلك شان الجزاءر والجزاءريين..و هو شأن داخلي بعيدا عنا كل البعد...فالكل في منزله...ولا ننتظر منهم شيئا ...ان جنحوا للسلم .فالمغرب سيجنح بدوره للسلم..فيداه دائما مبسوطتان لفعل الخير وحسن الجوار والنظرة البعيدة لمستقبل البلدين...وان أرادوا عكس ذلك ..فلن يقدروا ابدا ان يزحزحوا شبرا واحدا من صحراءنا التي هي من دم المغاربة اجمع..وقضية وطن واحد.....واللي ناوي الخير مرحبا به.....
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5 - مواطن 7 الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:42
لنكن واقعيين الإنتخابات ما هي إلا مسرحية و لن تغير أي شئ لأن العسكر هو الدي يسيير كل شئ مند زمان و الرئيس ليس له أي صلاحيات
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6 - اطلس الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:43
هؤلاء لا يمثلون الشعب الجزائري الذي ترفض غالبيته الانتخابات تحت تحكم العساكر ،لهذا فالمغرب لا تهمه تصريحاتهم في معاداتهم للمغاربة ،ما يهمنا هو نحن هو الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء المظفرة ،وتخليد ذكراها لا ترحم على الحسن الثاني والمشاركين فيها وخاصة للجنود المرابطين على الحدود والترحم على البطل إدريس بن عمر .موتوا بغيضكم .
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7 - عيسى الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:43
مما لا شك فيه أن الأشقاء الجزائريين يعرفون أنهم في ألعوبة خيوطها دبرت بليل ..وأن ركائز النظام العسكري لم يبد ،ولن يباد بمظاهرات في ساحة البريد ...فالعسكر جاثم على صدورهم كالقدر ...فكل الوجوه هي بوتفليقية بدرجات مختلفة ...وقبول ترشيح بعضها من طرف العسكر هو ذر للرماد في عيون الجزائريين الذين تنبهوا إلى ذلك وعبروا عنه في محطات مختلفة ...
ستنتهي المسرحية بسحب بعض المترشحين الكراكيز لترشيحهم وترك المجال فارغا للوزير تبون أو بنفليس ويسدل الستار على مسرحية العسكر ويبدؤون في فصول أخرى من طرف مخرجين جدد خاضعين للعسكر الوطني اللاشعبي ..
اما المغرب فهو سؤال يصعب تجاوزه و نسيانه بالنسبة لمن يريد الضحك على ذقون الجزائريين ...أموالهم تضخ في جيوب البوليزاريو منها لإلى حسابت الجنرالات في أوروبا ..
المغرب لن يحارب أحدا لكنه سيحارب الجميع وبشراسة إن انتهكت حدوده ...نرجوكم دعو الجمل المغربي نائما ...فإنه إن استيقظ فلن يذر أحدا ...
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8 - جارة السوء! الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:53
عقدة الجارة الشرقية هي المغرب ذو واجهتين بحريتين وصحراء شاسعة وجيش قوي وباسل وشعب مسالم، والخوف من مطالبة المغرب الأقصى لاراضيه المغتصبة من لدن حكام قصر المرادية، والهاء الشعب الجزائري الشقيق بقضية الصحراء حتى لا يحتج على أوضاعه المتردية، والاستعمار الفرنسي نجح في غسل دماغ حكامها ليترسخ الحقد ضد المغرب الحبيب، لكن بلادنا قوية بعزيمتها للدود على الحدود واسترجاع الاراضي المحتلة من الجزائر وإسبانيا، وتوفير العيش الكريم والرفاهية لجميع المواطنين من تشغيل ورفع للقدرة الشرائية
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9 - adil الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 12:01
لوكان النظام العسكري الجزائري يحب الجزائر ويحب شعبها البطل,لفتح صفحة بيضاء مع جيرانهم وفتحو الحدود , كما تفعل فرنسا مع المانيا, فرنسا والمانيا كانو جارتين عدوتين فيما بينهما وخاضو حروب قتالية فيما بينهم , وانظرو الى اتحادهما والمحبة بينهما,,,,والحدود مفتوحة بينهما,
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10 - حسن ال الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 12:19
الي فيها الخير الله يجيبها لينا وليكم ولجميع المسلمين
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11 - وحدوي حتى النخاع الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 12:20
عز الدين ميهوبي رجل مثقف ننتظر منه في حال نجاحه أن يحكم رجاحة العقل والمنطق ولا يمكن له كمثقف ان يؤمن وهو دارس للتاريخ من انه كانت هناك دويلة صحراوية بل مجرد رعاة ورحل على طول الصحراء الكبرى لا يؤمنون بالحدود وتحكمهم أعراف قبلية اما باقي المرشحين مجرد اوغاذ يتاجرون بالقضية حبا في الصفقات لذلك مواقفهم العدوانية لسيادة المغرب على صحرائه والتي عبر عنها المرشحون لرئاسيات الجارة الشرقية في حملاتهم للوصول إلى قصر المرادية امر طبيعي لعدة اعتبارات اهمها مايلي
اولا لان الشعب الجزائري الشقيق لقن دروسا في العداء لشقيقه الأصيل وهذا مايعرف بسياسة غسيل الدماغ
ثالثا لان المرشحين افتراضا لو انهم فكروا في إعادة النظر في مواقفهم تجاه المغرب يخشون فقدان الأصوات في حال إظهار اي حالة تطبيع مع المغرب بالنظر إلى اتساع قاعدة الناخبين مابين سنتي 1962 إلى الآن
عموما نحن لا نخشى على صحرائنا مهما كانت النتائج لان المغاربة من طنجة إلى الكويرة مستعدون ان نعيدد ملحمة حرب الرمال لكن هذه المرة سنصل إلى العاصمة ولن نكتفي بتيندوف لان الله أمرنا ان نقاتل من باشر في الاعتداء
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