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كُتّاب وآراء
الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا إلى الشعب المغربي
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا ساميا، مساء يوم غد الأربعاء، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:
"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.
وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء 6 نونبر 2019".
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تعليقات الزوّار (6)
المرجو من جلالة الملك أن يحث الإدارة المغربية بكل مسمياتها بتسهيل الخدمات بالنسبة للمواطنين وعدم تسخسيخهم في الحصول على الوثائق القانونية وكذلك حث القضاء على استحضار ضميره بدون أي تدخلات وكذلك حث القطاع الصحي في استشفاء المواطنين بعيدا عن طلب الماديات.....