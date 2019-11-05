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الرئيسية | سياسة | الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا إلى الشعب المغربي

الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا إلى الشعب المغربي

الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا إلى الشعب المغربي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 17:05

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا ساميا، مساء يوم غد الأربعاء، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء 6 نونبر 2019".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - منعم مصمودي الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 17:44
يجب أن يوجه خطابا يتطرق فيك لكل القضايا الشعبوية التي تحدت عنها الرابور ( ولد الكارية ) ، كصوت الشعب الدي يعاني اﻷمرين مع الفساد السياسي .
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46
2 - الحمد لله الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 17:52
دائما خطابات الملك محمد السادس نصره الله فيها الخير و كل الخير للشعب المغربي لك العز و النصر اللهم احفظه و انصره ومتعه بصحة جيدة و وفقه لما تحبه و ترضاه الله الوطن الملك
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-50
3 - mustapha الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 17:53
نتمنى ان يكون الخطاب الملكي يتعلق حول معانات الشعب المغربي وما يعيشه من شطط في السلطة و من الظلم والقهر والفقر لان الحاكم سيسال امام الله عن الفقير
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44
4 - من هولندا الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 17:57
أتمنى أن يأتي هذا الخطاب بخبر سار ينهي من خلاله النفق المظلم الذي دخله الريف و السلطة بعد اختطاف و سجن شباب الحراك. لابد من حل ينهي هذه الأزمة التي تستفحل يوما بعد يوم في حدتها و النظر من جديد إلى صلح شامل مع كل مكونات الأسر الريفية في الداخل و الخارج.
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15
5 - السعيدي الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 17:57
المواطنين المغاربة لا يحتاجون إلى قروض من الأبناك مصاصي الدماء.
المرجو من جلالة الملك أن يحث الإدارة المغربية بكل مسمياتها بتسهيل الخدمات بالنسبة للمواطنين وعدم تسخسيخهم في الحصول على الوثائق القانونية وكذلك حث القضاء على استحضار ضميره بدون أي تدخلات وكذلك حث القطاع الصحي في استشفاء المواطنين بعيدا عن طلب الماديات.....
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22
6 - الناطق الرسمي باسم الشعب الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:05
يجب ان يكون الخطاب يتحدث عن معانات الشعب المقهور لان قد عنينا كثيرا في الوطن الجريح وجل الشباب علي وشك الانتحار لا تشغيل البطالة السجون القهر الظلم والله العظيم المغرب يتجه الي حفة الخطر حتي في عهد صدم حسين لم يعاني الشباب هكذا نحن اسواء البلاد
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5
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