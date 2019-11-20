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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق تعيينات في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق تعيينات في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق تعيينات في مناصب عليا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 07 نونبر 2019 - 20:10

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قطاع الماء تعيين عبد الله المهبول في منصب الكاتب العام لقطاع الماء، وحمو بن سعدوت في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية لقطاع الماء.

كما تم على مستوى وزارة الداخلية تعيين سلمان بالعياشي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات، ومحمد غسان بوهيا في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وياسين المسفر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - طالب الخميس 07 نونبر 2019 - 20:27
اشمن مناصب عليا واش حنا طفرناه حتى في هاد المناصب لكينين دابا واش حنا ملقينا منديرو بالفلوس واستنزاف الميزانية .
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2 - HASSAN الخميس 07 نونبر 2019 - 20:42
مع انعقاد مجلس للحكومة الا ونسمع عن تعيينات في المناصب العليا . هل هذه المناصب تكون شاغرة اصلا او كلما عين وزير في قطاع ما لا وجر معه انصاره
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3 - noreddine الخميس 07 نونبر 2019 - 20:44
هاذ المناصب اللي خلات عشت البلاد. هاذ المناصب خاصها شركات من الخارج اللي تكلف بيها. اما حنا ماكاين غير عمر الجيب و فالأخير يتعفى من المنصب مع استمرار الراتب.
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