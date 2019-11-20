مجلس الحكومة يصادق تعيينات في مناصب عليا

هسبريس - و.م.ع

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قطاع الماء تعيين عبد الله المهبول في منصب الكاتب العام لقطاع الماء، وحمو بن سعدوت في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية لقطاع الماء.

كما تم على مستوى وزارة الداخلية تعيين سلمان بالعياشي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات، ومحمد غسان بوهيا في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وياسين المسفر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي.