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الرئيسية | سياسة | حزب إسباني متطرف يهاجم المغرب من سبتة المحتلة

حزب إسباني متطرف يهاجم المغرب من سبتة المحتلة

حزب إسباني متطرف يهاجم المغرب من سبتة المحتلة
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 08 نونبر 2019 - 16:54

وصف فرانثيسكو خابيير أورتيغا سميت مولينا، الأمين العام لحزب "فوكس" الإسباني اليميني المتطرف، المملكة المغربية بالدولة "المبتزة وغير الجديرة بالثقة"، بحجة أنها "تترك عن سوء نية جحافل المهاجرين تغزو وتجتاز السياجين الحديديين الشائكين المحيطين بثغري سبتة ومليلية المحتلين، بالرغم من الدعم المالي الذي يقدم لها من قبل الاتحاد الأوروبي بغرض التصدي للهجرة غير النظامية".

وأضاف أورتيغا سميت، خلال مهرجان خطابي نظم بثغر سبتة السليب، في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المزمع إجراؤها الأحد، أن عناصر الحرس المدني الإسباني المرابطة بالقرب من سياجي الثغرين ملزمة بـ"استعمال الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والشاحنات المزودة بخراطيم المياه، وجميع الوسائل المتاحة، بغرض منع المرشحين للهجرة السرية من دخول التراب الإسباني".

وزاد القيادي أورتيغا، المعروف بمواقفه العنصرية تجاه المهاجرين المغاربة، أنه سيرغم في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة المملكة المغربية على "الاعتراف الواضح والصريح والحاسم بسيادة مدريد على مدينتى سبتة ومليلية"، مهددا في السياق ذاته بـ"وقف الدعم الذي تخصصه إسبانيا للمغرب بغرض مكافحة الهجرة السرية، في حال عدم إقراره بالسيادة الإسبانية على الثغرين المغربيين المحتلين".

"رأيت أفرادا من الحرس المدني في نقط تفتيش بمدينة سبتة بدون مقرات تحميهم من المطر، مقابل تخصيص منشآت كبيرة لعناصر الشرطة والجيش المغربي في الجانب الآخر من السياج، شيدت بفضل الموارد المالية القادمة من إسبانيا لعقود طويلة"، يضف المتحدث ذاته، في تصريحات نقلتها صحيفة "Ceutaldia"، قبل أن يشير أيضا إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن المغرب يهدد إسبانيا بضغط الهجرة.

وعبر القيادي نفسه عن قلقه إزاء تزايد أعداد الأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENAS"، قائلا إن "إسبانيا تصرف أموالا طائلة بغية حماية هؤلاء وتخصص العديد من المراكز لإيوائهم، في الوقت الذي وجب فيه على السلطات المغربية تحمل مسؤولية أبنائها وعدم تركهم يهاجرون إلى الدول الأوروبية الملزمة أولا بتوفير الرعاية لمواطنيها الأصليين"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الياس الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:15
كل ذلك راجع من التفريط في ارضنا والذل الذي تعايشنا معه حتى أصبحنا نبحث عنه، والحل الوحيد هو مسيرة شعبية عارمة إلى اراضينا المحتلة واسترجاعها بأي طريقة
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9
2 - عصام الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:21
مضحكة هذه التصريحات الغارقة في الشعبوية، والتي تجد بعض الاذان الصاغية فقط لدى تلك الفئة المعقدة التي تحن الى الفرانكوية والعصور الغابرة، ومرض الانتخابات هو الذي يجعلكم تتخبطون في هذه التصريحات، إن المغرب لن يحرس حدودكم بالمجان، واذا اردتم قتل المهاجرين غير النظاميين فاقتلوهم ان استطعتهم، حتى تتحولوا الى دولة منبوذة ومارقة في العالم، المغرب هو الذي يسقي سبتة ومليلية بالماء الشروب ولولاه لمتّم عطشا وجوعا، والمغرب الذي اغلق معبر التهريب قد خنقكم، ولن يعترف ابدا باسبانية سبتة ومليلية بل سيجعلها عالة عليكم، ويجعل اقتصادها كله خسائر في خسائر، عند ذلك نحن مستعدون لاية صفقة مقابل استرجاعها.
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11
3 - كل السياسيين الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:23
كل السياسيين عبر العالم لديهم وسيلة واحدة مضمونة لجمع الناس: التخويف
التخويف بأن تصبح مثل سوريا، التخويف من المهاجرين، التخويف من المسلمين، التخويف من المكسيكيين، التخويف من السوفيات، التخويف من الفقر، التخويف من الإرهابيين، التخويف من العرق الأسود... والحمقى يصدقون.
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9
4 - متتبع حر الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:25
رحم ألله الحسن الثاني عندما قال سبتة ومليلية مدينتان كالتفاحتان ناضجتان نقطفهما وقت مانشاء للتذكير مدينتان مغربيتان
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4
5 - حميد الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:26
وقف الدعم الذي تخصصه إسبانيا للمغرب بغرض مكافحة الهجرة السرية، في حال عدم إقراره بالسيادة الإسبانية على الثغرين المغربيين المحتلين".اوقف الدعم واجي تفرج على راسك المغرب راه لاقي عليكم الصهد ديال بصح اسبوع واحد يكفي لاغراق اسبانيا كلها بعشرات الالاف من المهاجرين سير تكمش راك مازال ماعارفش الخطورة ديال قرارات من هاذ النوع والله ياحنيني تاتندم على النهار اللي فكرتي فيه في اخذ هذا القرار
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8
6 - mjalwake fnew york الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:33
blablabla tot ou tard vous allez quitter sebta et melilia comme vous avez quitter le Sahara c,est juste question de temps
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3
7 - طارق الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:35
إدا تكلم هذا المتطرف عن الإبتزاز فهو يقوم بالابتزاز الحقيقي للمغاربة الذين يريدهم أن يقوموا له بدور الدركي على سياج المدينتين المحتلتين اما المساعدات التي تقدمها إسبانيا فهي لا تكقي حتى لسرية من المداومة الليلية
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6
8 - Monir الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:46
يا ريت لو كان كلامك صحيح ، نحن المغاربة نرى العكس ، مسؤولينا يأخذون 140 مليون يورو التي يقدمها الإتحاد الأروبي و يضعونها في حساباتهم البنكية الشخصية بينما حراس الحدود الموزعون حول سياجي سبتة و مليلية يأخذون رواتبهم من أموال دافعي الضرائب المغاربة، بينما فخامة الرئيس أردوغان الرجل الشهم يقوم فعلا بإبتزازكم علنيتا و دفعت له أروبا أربعة مليارات يورو سنة 2018 دخلت كلها لميزانية الدولة التركية دون سرقة أو فساد المسؤولين الأتراك عكس المغرب ، هنا نرى الفرق بين مسؤول يخذم مصلحة وطنه جلب 4 مليار يورو لخزينة دولته، و بين من مضى نفس الإتفاقية و يقوم بنفس المهمة و قبل فقط ب 136 مليون يورو ستذهب مباشرة لحسابه الشخصي و خزينة دولته ستصرف معاشات حراس الحدود
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9 - محلل متواضع الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:48
متى نرتاح من تصرفات هؤلاء العنصريين يحتلون مدينتنا ويزيدون الطين بلة بهذا الكلام الذي لا اساس له من الوجود ماذا تفعل هناك يا عنصري أخرج منهما ان كان فيك ذرة من الشهامة فسبتة ومليلية داخل المغرب.
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10 - Allal الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:49
نهبوا ثروات المغرب ويحتلون مدننا والمغرب يقوم بدور الدركي ليرضيهم ومع ذلك لا يتوانى هذا المعتوه بوصف المغرب والمغاربة بأقدح الأوصاف٠ المغرب يجب على الأقل أن يرد على هذه الإتهامات٠
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11 - حملة نتنة الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:50
هذا الحزب يريد أن يقوم بحملته الانتخابية على حساب المغرب
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12 - ولد السلوان الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:53
بما ان مليلية وسبتة مدينتان مغربيتان محتلتان فيجب على المغرب ان يغلق الحدود بصفة نهاءية معهما ويمنع التهىريب منهما ويخلق مشاريع يعمل فيها ابناء المناطق المجاورة لهما وبذلك سيصيب الكساد هؤلاء المستعمرين وعلى الدولة المغربية ان تطالب بجلاء المستعمر من اخر الثغور المحتلة في افريقيا
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