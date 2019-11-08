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الرئيسية | سياسة | طارق يسلم أوراق اعتماده سفيرا للمغرب بتونس

طارق يسلم أوراق اعتماده سفيرا للمغرب بتونس

طارق يسلم أوراق اعتماده سفيرا للمغرب بتونس
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 نونبر 2019 - 18:56

اُستقبل حسن طارق، سفير المغرب في تونس، اليوم الجمعة في تونس العاصمة، من قبل صبري باش طبجي، كاتب الدولة التونسي للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، وسلمه نسخا من أوراق اعتماده كسفير للملك محمد السادس في تونس.

وأكد حسن طارق، خلال هذا اللقاء، الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لتعزيز العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وتونس، مبرزا أن الأمر يتعلق ببلدين مغاربيين تربطهما علاقات راسخة في التاريخ، "تقوم على أساس التقارب الحقيقي، وتتقوى من خلال تشابه الاختيارات الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية والثقافية الكبرى".

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن هذه العلاقات المتينة وهذا التقارب يعكسهما أيضا تشابه التوجهات الإستراتيجية للسياسة الخارجية والالتزامات الدولية لكل من الرباط وتونس، مسجلا في هذا الصدد أن البلدين "يتقاسمان نفس طموحات وقيم تعزيز الصرح الديمقراطي والاعتدال الديني والانفتاح الثقافي".

وأبرز، في السياق ذاته، حرص البلدين على النهوض بتعاونهما الثنائي إلى أعلى مستوى، "خدمة لمصالحهما وللاستجابة لطموحات الشعبين نحو المزيد من التكامل والشراكة، من أجل المضي قدما في سبيل بناء المغرب الكبير".

من جهته، عبّر صبري باش طبجي عن رغبة واستعداد بلاده من أجل العمل على تطوير علاقات التعاون مع المملكة، معربا عن ارتياحه لمبادرة الملك محمد السادس بإيفاد وفد مغربي رفيع المستوى لحضور حفل تنصيب الرئيس التونسي قيس سعيد.

كما ذكر المسؤول التونسي، في هذا السياق، بالزيارة التاريخية التي قام بها الملك لتونس في عام 2014، "والتي مثلت مبادرة غير مسبوقة حظيت بتقدير كبير من قبل الشعب التونسي".

يذكر أن اللقاء عرف حضور خالد بن الشيخ، نائب سفير المغرب في تونس، والسفير محمد الخميري، المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية التونسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المصطفى الجمعة 08 نونبر 2019 - 19:45
السي طارق كنا ننتظر ان تقود اليسار..انت سياسي شاب و مقبول عند المواطنين..لكن مرة اخرى الاحزاب تفرض على نوابغها الهجرة..او التهميش..متى سيصل اليوم نرا فيه شباب يقودون الاحزاب او حتى الحكومات..على غرار ترودو....
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2 - جعفر الجمعة 08 نونبر 2019 - 20:49
ربما قيمتك السياسية والثقافية أكبر من أن تكون فقط سفير للمملكة في قطر من الأقطر لكن بما أن تونس أصبحت تعيش و تتنفس التغيير والديموقراطية الحقيقية فقد يكون توليك للمهة هناك شيى إيجابي
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