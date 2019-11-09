الملك يبدي ارتياحه للعلاقات بين المغرب والكامبودج

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ملك الكامبودج نورودوم سيهاموني بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات لملك الكامبودج بموفور السعادة، وللشعب الكامبودي باطراد الرخاء والازدهار.

ومما جاء في البرقية "وإذ أعرب لكم عن ارتياحي لمستوى علاقات التعاون والصداقة الممتازة التي تربط بين المغرب والكامبودج، فإني أؤكد لكم عزمي الوطيد على العمل سويا مع جلالتكم، من أجل المضي قدما في تعزيزها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا".