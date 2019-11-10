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الرئيسية | سياسة | أبوزيد: البوليساريو لا تمثل الصحراويين .. والاتحاد يواصل السقوط الحر

أبوزيد: البوليساريو لا تمثل الصحراويين .. والاتحاد يواصل السقوط الحر

أبوزيد: البوليساريو لا تمثل الصحراويين .. والاتحاد يواصل السقوط الحر
هسبريس- محمد بلقاسم
الأحد 10 نونبر 2019 - 21:25

ضمن أولى حلقات البرنامج السياسي "نقاش في السياسة"، تستضيف جريدة هسبريس الإلكترونية القيادية الاتحادية حسناء أبوزيد، عضو المكتب السياسي السابق لحزب "الوردة"، التي تتحدث عن رؤيتها لملف الصحراء المغربية على خلفية القرار الأخير لمجلس الأمن، القاضي بالتمديد لـ"المينورسو" سنة إضافية.

كما تكشف أبوزيد عن موقفها من دعوات إدريس لشكر للمصالحة داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وواقع مشاركة الاتحاد في حكومة العثماني ما بعد التعديل، بالإضافة إلى نقاش الحريات الفردية المطروح بحدة في المغرب.

البوليساريو لا تمثل الصحراويين

أكدت حسناء أبوزيد في هذا الحوار "على المجهودات التي قادتها الملكية للتوفيق بين الإكراهات الداخلية والخارجية في ملف الصحراء المغربية"، مشيرة إلى أن "المغاربة في قلب الحدث المتجدد، وهو ما يعكس التكامل بين الملكية والشعب المغربي".

وأوضحت القيادية الاتحادية أن "الخطوات التي قطعتها السياسة الخارجية برئاسة الملك مهمة جدا في الملف"، مشيرة إلى أن "التمديد لـ"المينورسو" هو محاولة لإقفال الحل بالضغط، الذي سعى المبعوث الشخصي السابق للأمين العام كريستوفر روس المتخلى عنه إلى الدفع به في سبيل إيجاد حل للملف".

وفي هذا الاتجاه أكدت أبوزيد أن "الفاعل والمثقف والسياسي والمواطن تتجاوز مهامهم رصد التحولات الخارجية في ملف الصحراء المغربية"، مسجلة أنه "رغم كون السياسة الخارجية سياسة عمومية، لكن مجال الفعل فيها محصور في رئيس الدولة".

وأشارت أبو زيد إلى أن "هناك أوراشا داخلية تهم ملف الصحراء المغربية، وتجسد أن المغرب يوجد على أرضه"، مضيفة أن هذا المعطى "يجعل النخب مطالبة بتجسيده فعليا ببناء ديمقراطي حقيقي، لأن البوليساريو لا تمثل الصحراويين بقدر ما تمثل التيار الانفصالي في مواجهة صحراويين مغاربة مؤمنين بما يجمع الصحراء المغربية والمملكة من روابط شرعية وتاريخية".

الاتحاد يواصل مسلسل السقوط الحر

في هذا الحوار أيضا تكشف أبوزيد الأسباب التي جعلت فئة كبيرة من الاتحاديين، الذين عزلتهم مراحل تنظيمية من المساهمة الحزبية المتعارف عليها، تأخذ مسافة أخلاقية مع التنظيم الذي يرأسه إدريس لشكر، مشيرة إلى أن ذلك "راجع إلى الاختلاف الذي طوره بعضهم إلى خلاف، بعد تقييمين متعارضين لمرحلة ما بعد 2016".

وفي هذا الصدد ترى أبوزيد أن "الحزب دشن مسلسلا من السقوط الحر مع القيادة الحالية، عنوانه التراجع القيمي والسياسي والانتخابي والأخلاقي والفكري"، مبرزة أنه "لا يمكن أن يبرر هذا التراجع بالعوامل الخارجية المرتبطة بالسلطوية وتزوير العملية الانتخابية".

وأوضحت البرلمانية السابقة عن حزب "الوردة" أن "أزمة الحزب مرتبطة بتجربة غير موفقة للكاتب الأول للحزب، وهذا الأمر اعترف به شخصيا، لكنه جاء في توقيت غير مناسب".

من جهة ثانية، أكدت أبوزيد أن "الاتحاد لا يزال حيا، ولكن تم تقزيم دوره عندما تحول فقط إلى فعل محدود ببعض المبادرة غير المجدية"، مستغربة "اختزال المصالحة في اللقاء العاطفي لأن المسألة تتطلب تقديم مشروع، في مقدمته المصداقية". وأضافت أبوزيد أن "مسلسل التراجعات داخل الحزب كان يجب الوقوف عليه بعد المؤتمر الأخير، وهو ما أصبح مستحيلا مع القيادة الحالية"، معتبرة أن "إعلان لشكر استمراره على رأس الحزب حتى 2021 هو نوع من إجهاض المبادرة التي أطلقها".

"ما يقع داخل الحزب، اليوم، هو أن القيادة الحالية تنتج قيما لا تسعف في تطور الاتحاد، بل تزيد خنقه"، تقول أبوزيد، التي ابتعدت عن الأضواء مدة طويلة، مبرزة أن "خرجات قياديي الحزب أثبتت أنهم لا يمتلكون المشروعية السياسية، التي يستطيع من خلالها القيادي حمل صوت ما يؤمن به كيفما كان، وأن تكون له القدرة على أن ينعكس ذلك على سلوكه".

مخلّفات الرضائية الجنسية تتحملها النساء

وعلاقة بموضوع الحريات الفردية الذي أثار نقاشا واسعا في المغرب، ترى أبوزيد أن "هذا الأمر يتطلب، بالإضافة إلى قراءة للواقع، طرح السؤال حول ما إذا كان مدخل تنظيم الحريات الجنسية يعتبر مدخلا لتنظيم المجتمع، وكذلك سؤال: هل كلما اجتمعت الحرية والرضائية والرشد تنتج لنا حقا يصبح الفضاء العام مسؤولا عن حفظه؟".

وخلصت أبوزيد بخصوص هذا المحور إلى أن "الحداثة، كما أتصورها، هي توقع ما يحدث داخل المجتمع، وعدم تعريض الأمن الجنسي للمغاربة للمغامرة بفعل ردود فعل من قبيل ما نراه اليوم"، معلنة أنها "ضد أن تختزل الحريات الفردية في الجنس والإجهاض".

وفي هذا الصدد قالت القيادية الاتحادية: "لا توجد أسرة مغربية ستطبّع مع وجود حرية جنسية داخل محارمها مثلما وصلت إليه بعض الدول اليوم"، مشيرة إلى أن "الرضائية مبدأ لا رجعة فيه بين جنسين مختلفين راشدين، وهو ما تكفله مدونة الأسرة عندما اعترفت بابن الخطيبين".

وأكدت أبوزيد في حوارها مع هسبريس أنها "ضد رضائية لا تحمل مساواة حقيقية بين الجنسين"، معللة ذلك بكون "كلفة الرضائية تتحملها النساء فقط، لذلك أنا ضد جعل أجساد النساء في خدمة الإنسانية، لأن هذا ينتج ضررا للمرأة باسم الكونية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - وعزيز الأحد 10 نونبر 2019 - 21:52
السقوط الحر.....


ما هو سببه؟؟


هل غياب برامج مستقبلية؟
هل غياب الإجماع على رؤية موحدة؟
هل غياب الزعامات الجامعة؟
هل هذا كله؟

هل اشياء أخرى غير معروفة.... ؟؟؟؟
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5
2 - ملاحظ الأحد 10 نونبر 2019 - 21:53
الصحراء المغربية يمثلها ال40 مليون من طنجة إلى الكويرة. تحية للشعب الجزائري الشقيق.
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7
3 - مومو الأحد 10 نونبر 2019 - 21:54
البوليساريو لا تمثل حتى المخيمات‚ وهي تشتغل فقط بالاكراه‚ ولو اننا افترضنا انها اسست حزبا في المغرب‚ فهي في احسن الاحوال لن تتفوق في شعبيتها على حزب النهج الديمقراطي.
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8
4 - خالد الابعاري/فنلدا الأحد 10 نونبر 2019 - 21:55
كل الاحترام والتقدير الأستاذة المناضلة الاتحادية حسناء ابو زيد وطنيتك و ولائك لم يكن يوم ما محط شك أو تساؤل .لك ترفع القبعة و نتمى ان نزاك يوم ما على رأس الأمانة العامة للحزب لأنك مؤهلة للمنصب على جميع المستويات بصرف النظر عن أصولك الصحراوية.
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13
5 - ع.الحميد الأحد 10 نونبر 2019 - 21:56
حزب الاتحاد الاشتراكي لم يعد حزبا له مكانة في المشهد السياسي منذ ان رحل عبد الرحيم بوعبيد وغادره اليوسفي. اما الان ربما نساء الحزب اكثر نضجا من اشباه الرجال الذين يسيرون به الهاوية.
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20
6 - رشيد الأحد 10 نونبر 2019 - 21:57
اذا اجتمعت الروح الجنوبية و الثقافة الواسعة في امرأة، فان ذلك يعيد الأمل في قدرة الذات المغربية علي التجدد الحداثي ، و اشعاع جو الانفراج في زمن عم فيه سواد و ذاق الأمل و عم اليأس سيدة لها جرأة لا يمالكها الرجال.
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9
7 - amaghrabi الأحد 10 نونبر 2019 - 21:59
انا مع الأخت المحترمة حسناء أبو زيد حفظها الله لان التمسك بالحكم بالاظافر والاسنان كما يقول المثل الناظوري او الامازيغي هو سبب الهلاك والدمار.لابد من الحوار ولا بد من حرية الاختيار ولا من النقاش الحر داخل الأحزاب وفي المؤتمرات الحزبية,والشيئ المهم جدا ان الأمين العام للحزب حينما يلاحظ شدة المعارضة لشخصه داخل حزبه فيجب عليه ان ينسحب بدون عنف وبدون حرب داخلية تصل في كثير من الأحيان الى الانشقاقات المجانية والتي لا تاتي الا بالهزائم والفشل.الاخ لشكر يجب ان ينسحب وان يمهد النقاش والحوار الحر لاختيار امين عام يتوافق عليه الجميع وان تمنح فرصا للشباب لتصل الى مركز القرارات المهمة.فالاتحاد الاشتراكي نجح بواسطة الشباب فهؤلاء الذين مازالوا يسيرون الحزب المالكي اولعلو الراضي اليازغي بدأوا في تسيير الحزب وهم شباب فلماذا لا يتركون هم كذلك لشباب اليوم ان يأخذوا المشعل ويسيروا الحزب.والغريب في الامر هؤلاء كانوا ينتقدون الملكية التي تبقى في الحكم الى الابد وهم ليسوا ملكيين ومع ذلك يبقون في تسيير الحزب الى الابد واغلبهم فاق الثمانين وما زالوا لم يشبعوا في تسيير الحزب.هذا تناقض وحتى رؤساء الدول كالجزائ
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8 - منصف الأحد 10 نونبر 2019 - 22:13
ليس بين القنافد املس. تعددة المرجعيات والنتيجة واحدة. لنا عبرة من خطب و وصولات وانتقادات ولعلو وبن كيران قبل وبعد المنصب .
المومن لايلضغ من الجحر مرتين
أقل مايقال في حقكم أنكم تستحقون مزبلة التاريخ
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3
9 - مغربي أمازيغي صحراوي الأحد 10 نونبر 2019 - 22:14
الأستاذة الحسناء حسناء أبو زيد صحراوية مغربية حقيقية نفتخر بها كالعديد من الصحراويين والصحراويات المغاربة الأحرار مثقفة ومناضلة جريئة تتمتع بشخصية قوية نتمنى لها كل التوفيق في مسارها الحزبي والشخصي وهي لم تقل الا الحقيقة الواضحة التي لا ينكرها الا جاحد... وهل يرضى أحد أن تمثله شردمة من البيادق فوق أرض الغير مجرد أداة تحت نفقة الجنرالات أوامرهم
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2
10 - لكل بداية نهاية الأحد 10 نونبر 2019 - 22:21
* لكل بداية نهاية ، سقوط الأحزاب ، ظاهرة تعم جميع بلدان
العالم ، والمغرب ليس إستثناءً.
* الإتحاد بدأ صدمة المواطنين حيث لم يتحقق ما كانوا ينتظرون
منه ، وأجهزعلى ما بقي من أمل ،حزب المصباح .
* في نظري ، ولو تغيرالأحزاب جلدتها وبرامجها وسياستها ،
فات الأوان ، لقد فقد الناس الثقة فيهم .
* حسب رأيي ، يجب التفكيرفي طرق جديدة (لا تتضمن الأحزاب) ،
وذلك لبداية عهد جديد وبسياسة جديدة .
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5
11 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 10 نونبر 2019 - 22:22
اشرت سابقا ان الاخت الكريمة تقوم بالحملت الانتخابية لرآسة حزب الوردة لاكن عنوان العرض مهم جدا لانه يدخل في اطار الترافع حول القظية الوطنية الاؤولى والمطلوب من الدبلوماسية المغربية ان تستمر على النهج الحالي واشراك الصحراويين في اللقآءآت المقبلة لانهم اصحاب الحق في الدفاع عن انفسهم امام المتصلطين الضالين البوليزاريو صنعتهم الجزائر والجزائر نفسها من صنع اعداء وحدت المغرب العربي هم الدين ارغموها على افتعال النزاع والادلت تشير الئ ذالك بوضوح من خلال التصريحات التي ادلى بها بومدين وبوتفليقة قبل الاعلان عن المسيرة الخضراء
وارغما على نقض العهد الدي قطعوه على انفسهم
وافتعلوا النزاع الذي خرج عن سيطرتهم اليوم ......؟
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-1
12 - بصير الأحد 10 نونبر 2019 - 22:46
ما قالته النائبة البرلمانية المحترمة (حسناء أبو زيد)عن البوليساريو من خلال تصريحاتها لهسبريس،على أن البوليساريو لا يمثل الشعب الصحراوي،مبدئيا نتفق معها،لكن ما تقول في الذين عادوا تحت مضلة (إن الوطن غفور رحيم) ألم يكونوا أعضاء لهم وزن في جبهة البوليساريو؟وحين عودتهم متعتهم الدولة بالكثير من الإمتيازات ريعية (سياسية و اقتصادية وإجتماعية)منحتهم الوسائل للإستمرار في تمثيل ساكنة الصحراء المغربية (بدل كلمة الشعب التي مفهومها يشمل كل المغاربة)وأقول للنائبة المحترمة أن المشرفين على ملف الصحراء منذ عهد الملك المرحوم الحسن الثاني هم المسؤولون على ماعمرته قضية الصحراء،لأنها صنعت من أولئك (الدنكيشوطات)الذين غيروا موقعهم الجغرافي من ممثلين للصحراويين بتندوف السليبة إلى ممثلين لهم بالمدن الصحراوية وحتى المدن الداخلية وأغلبهم من حاملي شارات (إن الوطن غفور رحيم)أصبحت لديه بعبع لايغمض لذكرها جفن،(الوسادة تحمل رأس الغني و الفقير والكبير و الصغير والحارس و الأمير ولا ينام عليها بعمق إلا مرتاح الضمير)هكذا أيتها الأخت الفاضلة جوهر الحقيقة،والتغيير لم يمس إلا الموقع الجغرافيا والتاريخ أمامنا
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13 - amin sidi الأحد 10 نونبر 2019 - 22:46
سلام. السيدة ابوزيد لخصة الوهم المفتعال في تالت كلمات .گالت لبوليساريو . لاتمتل الصحروين .
زولة القناع اوعرات الوجه الحقيقي لي اعداء وحدتنا الترابية ولا وجود ليلبوليساريو عيل الجزاءر هي الي موضفهم ناطيق رسمي بسمتها ..
گالتي كلمة الحق الله اكتر امثالك .ام المنافقون كيغنيو ويشطحو .احنا معند فالصحرا لا ناقة ولاجمل .
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14 - Lamia tagzouri الأحد 10 نونبر 2019 - 22:50
Un discours purement politique et de bois, elle réponds souvent politiquement et philosophiquement et c est le malheur de ces politiciens qui se préparent pour les élections! Elle a disparu des années et avant les élections ils/elles reviennent en montant sur les sujets d’acti.

Le peuple ne croit en aucun politicien, donc il faut voter pour de nouveau x figures jeunes et sans alliance politique.
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15 - في نظري الأحد 10 نونبر 2019 - 22:51
* في نظري لقد إكتمل نضج المغاربة ، فهُـم يتحملون جميع متاعب
ومصاعب الحياة ،من غلاء المعيشة ، وإنعدام الشغل ، وأجور زهيدة ،
وفساد عام ، وتعليم رديء وصحة غيرمتوفرة و.....
* لم ينتفض أويتظاهرالمواطنون ، ليس خوفاً من أحد ، وإنما أصبحوا
لا يثقون في أي كان .
*إننا محظوظون ، لأننا جربنا جميع السياسيين ، ونرى مايجري في
الدول العربية خاصة ،وفي العالم بصفة عامة . ومن يعدك بشيء
فإنما يكذب عليك .
* الحمد لله ، لورجعنا إلى العهود السابقة ، أي ( زعيم سياسي) كان بإمكانه
بكلمة واحدة ، يجعل عاليها سافلها ، الحمد لله إنكشفت الأمور. وأصبح كل
شيء واضح ـ إن كذبتموني فإسألوا المغاربة . لا نثق في أي كان.
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