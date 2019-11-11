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الرئيسية | سياسة | "تحريف" اسم الرئيس الموريتاني يلف حبل الإقالة على عنق عبيابة

"تحريف" اسم الرئيس الموريتاني يلف حبل الإقالة على عنق عبيابة

"تحريف" اسم الرئيس الموريتاني يلف حبل الإقالة على عنق عبيابة
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:00

بأخطاء متوالية كل أسبوع، يكابد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، عناء التحدث بلسان الأغلبية الحكومية؛ فبعد خرجات غير محسوبة انطلقت منذ اليوم الأول من المسؤولية، امتدت الزلات إلى المحيط الإقليمي في مهرجان المدن التراثية المنعقد بموريتانيا، نهاية الأسبوع.

وأمام حشود من الوفود الرسمية، نطق المسؤول الحكومي المغربي اسم الرئيس الموريتاني خاطئا، فقد حوّله من ولد الغزواني إلى ولد لعزوزي؛ وهو ما أثار سخرية عارمة وسط الحضور، وانتقلت ساعات بعدها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن حبل الإقالة بات قريبا من الوزير المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، فقد سبق أن أكد مصدر حكومي لهسبريس أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يبحث مع مقربين منه ومع زعماء الأغلبية إعفاء الوزير المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وعن أسباب التحرك في اتجاه إعفاء الناطق الرسمي الجديد باسم الحكومة من المهمة المذكورة، أشار المصدر الحكومي إلى "الأداء غير المقنع للحسن عبيابة"، كاشفا أن المباحثات تسير نحو تعويضه بوزير آخر ليقوم بتلك المهمة.

وفي السياق، أورد عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز المغربي لتحليل السياسات، أن "ما يجري في تواصل حكومة العثماني مع الرأي العام الوطني والعالم خطير؛ ذلك أن أخطاء الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم تعد داخلية فقط، وإنما امتدت إلى الخارج لما خاطب رئيس دولة شقيقة هي موريتانيا باسم غير اسمه أمام حضور موريتاني ودولي".

وأضاف منار اسليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير ظهر مرتبكا في أول لقاء مع الصحافة بعد المجلس الأول للحكومة الجديدة، واختار آنذاك مصطلحات عامة غير مفهومة خارج موضوع الأسئلة المطروحة، مستنجدا بدعاء طلب المطر مستعملا القاموس الشعبي التقليدي المتداول وسط المجتمع المغربي "الله يرحمنا".

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن "الرجل عاد بعد ذلك ليخلط الأسئلة ويقدم إجابة عن "دور الشباب" في جواب لا علاقة له بالسؤال الذي طرحه البرلماني أمامه"، مسجلا أن "أخطاء عبيابة انتقلت من المحيط الوطني إلى المحيط الإقليمي الدولي".

وأردف المتحدث: "نحن أمام حكومة لم يتجاوز عمرها أسابيع قليلة يرتكب أحد أعضائها أخطاء كبيرة في التواصل مع الداخل والخارج، وأمام رؤساء دول لأسباب غير مفهومة إلى حد الآن"، وزاد: "كيف سيكون الوضع في قضايا كبرى مطلوب من الحكومة التواصل حولها مستقبلا؟".

وطالب اسليمي "سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالتدخل بسرعة، لتجنب الخطر القادم من التواصل"، واصفا الخطأ بالكبير في حق رئيس دولة شقيقة، وزاد: "لا أعتقد أنه يوجد وزير اتصال في العالم راكم هذا الحجم من الأخطاء في هذه المدة القصيرة".

وأكمل رئيس المركز المغربي لتحليل السياسات قائلا: "على رئيس الحكومة إنشاء مديرية مكلفة بالتواصل أو توزيع التواصل على كل وزير حسب قطاعه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - المتتبع الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:19
ابناطق الرسمي باسم المحكومة يجب ان يكون ملما بابمواضيع التي يتكلم فيها السيد منذ توليه متصبه وزلات لسانه لم تنتهي كفانا مشاكل مع الجارة موريتانيا ليس بالبعيد شباط قال لنا حدود المغرب في اخر موريطانيا واليوم وزير يغير اسم رييسها كفي
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17
2 - العسال يوسف الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:20
و بطبيعة الحال مع الإستفادة من منحة نهاية الخدمة و التقاعد المريح والله يخلف على من زار و خفف
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47
3 - محمد سلا الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:20
هاد الوزير الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة التي اختاره العثماني يعتبر من الكفاءات حلل وناقش
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43
4 - قال ليك الكفاءت الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:21
هل هده هي الكفأءة التي يتبجحون بها
نريد قامات شبابية دخل الحكومة
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35
5 - HASSAN الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:21
هذه هي معايير الكفاءة التي تفتخر بها حكومتنا
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38
6 - حسن الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:22
واش هادا مالو اشمن نيفو عندو وايلي واش هادو هوما الكفاءات لواعدونا بيهم
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32
7 - جبلي ابن الجبل الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:25
طبعا حنا وزراء احترافيين يحطمون الارقام القياسية في وقت وجيز ههههه هاد الوزير نموذج مصغر للحكومة باش دعرفو حتى وزير قد مسؤوليتو و غيتعفى غي حيت عمل اخطاء يقدر يزعزع العلاقة بين الدولتين اما المحاسبة على الفساد مع التماسيح و العفاريت ما يقدوش عليهم الوزراء مجرد كركيز
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9
8 - جبل المعسكر الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:25
الكفأة و ما ادراك ما الكفأة نتأسف لهذه المهزلة التي وصلت الى العالمية.
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4
9 - zemmour الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:25
حكومة كفاءات........عيب أن يتم تعيين ناطق رسمي باسم الحكومة لا يعرف حتى اسم رئيس دولة شقيقة جارة ....عيب عيب.....أش جاب الغزواني لعزوزي......!!!؟؟؟
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9
10 - abdo agadir الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:27
الإقالة هي الحل الوحيد ﻷصلاح اﻷخطاء الفادحة التي اقترفها عدة مراة وأمام الحظور الحاشد وخارج البﻻد لدى ننصحه بأن يقدم استقالته فورا وقبل ان يقال .
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7
11 - حراك الريف المجيد المقدس الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:28
اغلبية المسؤولين والوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجماعات متيعرفو يديرو حتى جملة مفيدة وتقول المستوى الدراسي ديالهم مافاتش الثالثة الابتدائي والفظيحة الكبيرة كولشي عندهم مكتوب في الورقة ورغم ذلك تيرتكبو اخطاء فادحة ههههه وكاينين البعظ منهم متيبغيوش كاع يهدرو حيت تيخافو من الاخطاء
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3
12 - ياسين الفكيكي الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:29
عينة من كفاءات الحكومة! ورسالة لمن يهمه الامر ان الكفاءات طارت وتوجد وراء البحار ولا يمكن ان تخرج من رحم الأحزاب الغارقة في وحل الفساد والمحسوبية و الأمية.
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14
13 - متتبع الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:29
لقد حقق الاهم.. وهو التقاعد المريح. صدق او لا تصدق... حقيقة اغرب من الخيال.
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9
14 - زمن تطوان الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:29
كلشي مكجدر ودون المستوى لانهم قاروا في الخارج وكيداواو في الخارج وعطلهم في الخارج وبالهم مع الخارج ومغظمهم بالجنسية بالخارج وكيف تكون النتيجة.... مزرية. هذا قط ما حصل من قبل .
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6
15 - الصاعقة الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:29
السؤال الوجودي:
بعد إعفائه هل سيحتفظ بتقاعد وزاري عن مدة تكليف لاتتجاوز بضعة أسابيع؟
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3
16 - med الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:29
اين هي حكومة الكفاءات أسي العتماني عيب وعار تضحكون على 35 مليون مغربي هدا الوزير والله مدايزا فيه تا نيفو باك اعباد الله واش هدا في نظركم كان أستادا جامعيا وجاوبوني!!!!!!؟
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17 - abderrahim الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:30
فعلا إنها الكفاءات التي كان المغرب يبحت عنها لتحقيق التمو لا يستطيع قراءة حتى ما كتب على الورق فضحكم الله مرة أخرى وجعلكم سخرية العالم
إن رئيس الحكومة سخرية مواقع التواصل الاجتماعي فكيف يكون وزراءه
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18 - جعفر الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:30
ماذا تنتظر من المحاصصة وتقسيم الكعكة وباك صاحبي او هذا حبيبنا وماذا تنتظر من الأحزاب الإدارية ان تخرج لنا هذا تحصيل حاصل البلاد كلها طاقات شبابية متفجرة علم وثقافة تنتظر الفرصة لإنقاذ البلاد من الفساد و تخرجها من فوهة البركان و رؤوس الأفعى يأبون إلا أن يقلدو الفارغة رؤوسهم و الشيوخ الهرم المسؤولية لا بارك الله فيكم ولا في سعيكم
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19 - مواطن2 الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:30
الامر واضح تماما.ولا يمكن باي من الاحوال النطق باسم رئيس دولة بطريقة غير صحيحة.خاصة وانه واضح تماما.فالغزواني لا يمكن ان يكون العزوزي فالفرق شاسع...سقطات اللسان واردة في اي مجال من طرف العامة..لكن لا تقبل من طرف مسؤول رغم توفر النية الحسنة اذ ليس هناك اي تعمد.كل هذا انا شخصيا كمواطن مغربي قد اقبل به.لكن الامر الذي ارفضه تماما هو ان يتكلم اي مسؤول مغربي امام قنوات وطنية او عالمية بالدارجة العامية المتداولة في البلاد بين المواطنين .ولم اعرف على حد علمي ان مسؤولين غير المغاربة
يتناولون الكلام في مناسبات رسمية بعامية بلدانهم.والملاحظ انه حتى المسؤولين الاسرائليين تحدثوا في مناسبات كثيرة امام القنوات الموجهة للدول العربية بالعربية الفصحى.وقد شاهدت سفيرا فرنسيا يتحدث باللغة العربية الفصحى في دولة عربية..والامثلة كثيرة.ومن غير اللائق التحدث بالدارجة امام قنوات سواء وطنية او عالمية من طرف مسؤولين مغاربة قد تكون ثقافتهم عالية.
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3
20 - محمد الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:31
لاأعلم المعايير التي يتم الاعتماد عليها من أجل انتقاء وزراء حكومة المغربية حتى يسمح لهم بتمثيل المغرب في المناسبات الرسمية كنا سابقا قليلا ما نسمع عن وزير مغربي أخطأ هنا أو هناك
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2
21 - عادل الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:31
إنها حكومة الكفاءات...
يجب إقالة المدعو عبيابة فورا
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22 - حميدو الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:33
ماشاء الله ونعم الاختيار كفاءة عالية جداااااا
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23 - amaghrabi الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:34
اعتقد ان ما قاله الدكتور منار السليمي كان صائبا وبالتالي يجب عزل هذا الوزير الذي يرتكب الأخطاء الخطيرة التي لا يمكن ان تغتفر,والمغرب والحمد لله له سياسيون نجباء اذكياء لهم طفاءة عالية بالتعبير الجيد وادلاء بالمعلزمات بكل جرأة لاقناع الاخرين.الناطق الرسمي يجب ان يكون داهية لانه هو الواجهة الامامية لاعمال الحكومة وللدولة عامة,فلقد عشنا مع ناطين رسميين ممتازين في التعبير ومواجهة الصحافة الوطنية والأجنبية كخالد عليوة والناصري ووو .هذا الوزير اعتقد ان العيب ليس فيه ولكن العيب في الحزب الذي اقتره على أساس انه من الكفاءات ,فصراحة الحكومة السابقة كانت احسن مستوى من هذه الحكومة الجديدة والتي بدأت بالتعثرات الخطيرة
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24 - المساري الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:36
هذا الوزير حاصل على دكتورتان واحدة في الدراسات الجيوسياسية ، والثانية في تدبير الموارد البشرية ، كيف حصل عليهما الله أعلم ، لكن يظهر أن دكتوراه المتحزبين أصبحت تفضحهم إذا ما نطقوا بجملة ، الدكتوراه أصبحت تباع بالعَرُّوم في هذا الزمن ، فما بالك بالماستير والإجازة فهي تباع بالقناطر، ولهذا لا نستغرب من أخطاء الوزراء
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25 - راي الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:36
الحكومة كاملة غير مقنعة .. والله من جهتي كون غا خلاوه نضحكو مرة مرة
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0
26 - mokrini الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:38
انا مغربي عادي وأعرف حق المعرفة ان فخامة الرئيس الموريتاني اسمه: ولد الغزواني لاني كنت مھتما بالانتخابات في الجارة الجنوبية. وما بالك بما ھو مطلوب من السيد وزير الاتصال!!! قمة السخرية.
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27 - عادل الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:38
جملة يرددها العثماني و من معه، مغرب الكفاءات و تكافؤ الفرص. سيرو لهلا يعطينا وجوهكم. فعلا هناك كفاءات بالآلاف في وطني الحبيب و لكن لا ترونهم. الكفاءات التي تحبون هم التوابع و من يقول نعم بدون نقاش. اختم بآية كريمة من القرآن الكريم: و اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
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28 - Abdou الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:39
وشكون بحالو خدم ماكاملش شهر و غا يخرج بتقاعد سمييين ،شتو الزهر كي داير!!!!
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29 - التدخلات الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:39
هذه نتائج كل من حاز على منصب عالي بالتدخلات .
إذا اسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة.
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30 - محمد غاضب الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:40
ذاك هو التغيير الحكومي ،وداك هو التناوب على المناصب وأكل أموال الناس بالباطل،أما أن نتحدث عن الكفاءات فتلك من سبع المستحيلات لأن ذووا الكفاءات لن يصلهم الدور في التعيين واحتلال المناصب العليا ،لأنهم غالبا من طبقة غير الطبقة التي تتوارث المناصب بدون حديث عن الكفاءة.كان الله لبلدي ولأهلها ،ولا امل في يلوح الأفق .
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31 - سعيد المقدم -بلباو الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:43
هنالك وزراء و شخصيات سياسية من المفروض أن تجتاز اختبارات نظرية و تطبيقية (امتحان شوفي و كتابي)في محو الأمية.
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32 - Allal الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:44
هذا أستاذ جامعي!!!! أقل ما يمكن أن يقال بأن هذا الشخص ينقصه علم الضبطيات٠ هل يعقل أن وزيرا يمثل حكومته لا يعرف إسم رئيس الدولة التي استضافته؟؟؟؟!!!!
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