الحكومة تناقش حقوق المؤلفين ومراقبة المتفجرات

هسبريس - و.م.ع

ينعقد مجلس للحكومة يوم غد الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والثاني بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وسيتدارس المجلس أيضا، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجن الإقليمية للمتفجرات وكيفيات سيرها، والثاني بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.