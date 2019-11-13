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الرئيسية | سياسة | التقدم والاشتراكية يدين العدوان العسكري الإسرائيلي‎

التقدم والاشتراكية يدين العدوان العسكري الإسرائيلي‎

التقدم والاشتراكية يدين العدوان العسكري الإسرائيلي‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:30

تابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، باستنكار وإدانة شديدين، "العدوان العسكري الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وعودتها إلى اقتراف جرائم الاغتيال الإرهابية ضد الفلسطينيين"، معتبرا ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية".

وعبر المكتبُ السياسي ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، عن رفضه التام للتصعيد الإسرائيلي الجديد ولاستهداف قياديين فلسطينيين واغتيالهم واستباحةَ العدوان المسلح على غزة، معتبرا ذلك "حلقة أخرى من حلقات التاريخ الدموي للصهيونية، تكرس التوجهات المتطرفة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المسنودة بصمت العالم ودعم ومباركة عددٍ من القوى العالمية "الكبرى"، وتواطؤ بعض وسائل الإعلام التابعة للإمبريالية، وهي التوجهات التي من شأنها جر المنطقة إلى المزيد من العنف والاضطراب وتهديد الأمن والسلم الدوليين".

وحمل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المسؤولية كاملة لقوة الاحتلال الإسرائيلي في تبعات التصعيد العسكري على المنطقة برمتها، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والسعي الجدي نحو إيقاف الانتهاكات المتواصلة على الشعب الفلسطيني بشكل سريع وكامل، وفرض احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، في "أفق محاسبة مجرمي هذه الحرب غير المتكافئة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والبطل".

وجدد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحقيق كافة حقوقه الثابتة والمشروعة، ومن أجل حريته وكرامته، وفي سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معربا عن "يقينه التام بأن القضية الفلسطينية العادلة يستحيل النجاح في تصفيتها، وعلى الجميع أن يعيَ بأن مثل هذه الاعتداءات الجبانة لن تزيد الشعب الفلسطيني سوى إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه، وبأنه لا بديل عن إيجاد أفق سياسي حقيقي والعودة إلى طاولة المفاوضات ورفع الحصار الجائر المفروض على فلسطين".

واعتبر المكتب السياسي أن الوضع الدولي والعربي والفلسطيني الحالي يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، داعيا كافة "القوى السياسية الفلسطينية المناضلة إلى تسريع استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والتحلي باليقظة المطلوبة من أجل قطع الطريق أمام محاولات الصهيونية خلط الأوراق من خلال الإمعان في سياستها العسكرية العدوانية واللجوء إلى الاستخدام القذر للدم الفلسطيني كورقة انتخابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يا لها من إدانة الأربعاء 13 نونبر 2019 - 17:13
نحن محظوظون انها إدانة شديدة.. أرعبت الشرق و الغرب
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2 - مغربي عربي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 17:14
البيان يتحدث عن الفلسطينيين كما لو يتحدث عن شعب الهايتي أو شعب الكونغو. حزب التقدم والاشتراكية ظل بعيدا عن القضية الفلسطينية وخارجها ما دام يرى إلى هذا الصراع باعتباره صراعا فلسطينيا-إسرائيليا وليس صراعا عربيا -صهيونيا. كان حريا بالحزب الدعوة إلى مبادرات عربية ولا سيما بينه وبين القوى التي تجمعه بها علاقات سواء بالوطن العربي أو على الصعيد المغاربي والمغربي لاتخاذ ما يلزم من مواقف ضد الصهيونية وإسرائيل ومن يحميهما دوليا وعربيا. لكن ما دام الصراع، بحسب الحزب يعني الفلسطينيين، فهو يعتبر نفسه معفى. وهذ خطأ قوى التقدم والديموقراطية التي تنفي عنها صفة العروبة والقومية العربية. موقفه المتضامن لا يختلف عن موقف أية قوى خارجية ولو في أستراليا وربما في أستراليا هناك قوى أجرأ وأشجع من حزب التقدم وما شاكله. الشعب الفلسطيني في غنى عن مثل هذه التضامنات العاجزة والقاصرة والمستسلمة. الفلسطينيون في حاجة إلى الوطن العربي ومن ينتمي إليه.
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3 - عينك ميزانك الأربعاء 13 نونبر 2019 - 17:14
قمة الاستهتار و الاستخفاف بصحة المغاربة خص الدولة تضرب بيد من حديد على هاد الشركة حتى تصبح عبرة لكل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح المغاربة و إلا ستكون متواطئة مع الفساد التجاري.
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4 - فلسطين الأربعاء 13 نونبر 2019 - 17:22
العرب يدينون ما تقوم به إسرائيل في فلسطين من إغتيال وتقتيل وفتك بالصغار والكبار والنساء. وحزب التقدم والاشتراكية كذالك يدين هذه الأفعال الغير أخلاقية والغير قانونية. ترى هل الإدانة والاستنكار كافية لنصرة الشعب الفلسطيني وتحريره من جلاده . وهل إسرائيل ستسمع إدانة واستنكار الإتحاد الإشتراكي وتكف عن أفعالها فورا؟ ؟؟؟؟؟ المحتل لا يمكن أن تقاومه إلا بالحديد والنار أما الإدانة والإستنكار لم تعد نتفع حتي مع الأصدقاء فالأحرى المحتلين
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