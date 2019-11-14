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الرئيسية | سياسة | الحكومة تقر إعفاءات ضريبيّة للأحزاب السياسية وسكان دور الصفيح

الحكومة تقر إعفاءات ضريبيّة للأحزاب السياسية وسكان دور الصفيح

الحكومة تقر إعفاءات ضريبيّة للأحزاب السياسية وسكان دور الصفيح
هسبريس ـ يوسف لخضر
الخميس 14 نونبر 2019 - 14:00

قبلت حكومة سعد الدين العثماني عدداً من التعديلات التي قدمها البرلمانيون على مشروع قانون مالية سنة 2020، تضم إعفاءات لصالح الأحزاب السياسية والهبات وساكني دور الصفيح.

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه قبل 74 تعديلاً على الجزء الأول من المشروع أغلبها من المعارضة، خلال جلسة عمومية رداً على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، اليوم الخميس.

وأورد الوزير عشرة تعديلات من ضمن ما قبلته الحكومة؛ أولها تشجيع الشباب لخلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، عبر رفع سقف رقم الأعمال السنوي المحصب عليه لتطبيق نظام الربح الجزافي.

كما قبلت الحكومة تعديلاً يقضي بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي الخدمات، الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500 ألف درهم.

وأقرت الحكومة تعديلاً يمنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل وخارج المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لهذه الأنشطة، وتطبيق سعر 20 في المائة بعد هذه المدة.

التعديلات المقبولة ضمت أيضاً إجراءً لصالح الأحزاب السياسية، حيث سيتم إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرفها والتي تكون لازمة لممارسة نشاطها من واجب التسجيل، بحيث سيطبق الإجراء لمدة سنتين ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وتعهدت الحكومة، حسب بنشعبون، بتخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج لصالح صندوق التماسك الاجتماعي.

كما قبلت الحكومة أيضاً الإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

وسيتم أيضاً، بموجب التعديلات المقبولة على قانون مالية 2020، إعفاء الأشخاص الذاتيين من الضريبة برسم الأرباح العقارية عند تحويل ممتلكاتهم عن طريق الهبة إلى ملكية الجمعيات غير الربحية المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

وابتداءً من بداية السنة المقبلة، سيتم تخفيض المبلغ المستثمر في إطار مخطط الادخار في الأسهم وفي المقاولات من 600 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.

وبخصوص المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط، سيتم إعفاؤهم من رسوم التسجيل على عقود اقتناء العقارات.

جدير بالذكر أن مشروع قانون مالية 2020 سيتم التصويت عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب مساء اليوم الخميس، ليحال على مجلس المستشارين للمصادقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - إستعداء الشعب الخميس 14 نونبر 2019 - 14:33
إجراءات حكومية لا فائدة منها و ليس فيها ادنى مصلحة للمواطنين المغاربة الذين صوت البعض منهم على هؤلاء الوزراء و البرلمانيين حتى يهملوه أبشع إهمال. حكومة تعتمد على النيوليبرالية المتوحشة في كل قراراتها و تخدم الطبقة البرحوازبة بالدرجة الأولى. أين تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين في القطاع العام و الخاص؟؟؟ أين هي هذه الإجراءات التي سترفع من القدرة الشرائية للمغاربة حتى تتحرك عجلة الإقتصاد؟؟؟ و يستمر مسلل الإجهاز على الرغيف اليومي للمغاربة من طرفة اقلية حكومية و برلمانية اختارت منطق العصابات في نهب و سرقة مداخيل المغاربة و عرقهم و تعبهم و صبرهم.... لا تلوموا الموظفين و العمال و الأجراء إذا اختارو النوم و الكسل في عملهم..... لماذا سأعمل بجد و إخلاص و حكومتنا المغربية تمارس السرقة مع سبق الإصرار و الترصد لجهدي و راتبي ؟؟؟
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40
2 - الكرموسي الخميس 14 نونبر 2019 - 14:37
هههههههه مادا استفادت الطبقة المتوسطة التي أصبحت طبقة فقيرة عوض إعفاء الأحزاب من بعض الضراىب اهتمو بالمواطن المقهور بالغلاء و لكن انتم حزب العدالة صعدتم من الفقر للحكومة فقط لملئ الجيوب على ضهر الشعب و بعدها المغادرة
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38
3 - المتتبع الخميس 14 نونبر 2019 - 14:43
الاحزاب التي تستفيد من الدعم في الانتخابات تعفي من الضرايب بالله عليكم ما هذا وتقولون لنا لماذا الشباب عازف عن الانتماء للاحزاب
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34
4 - مدوخ الخميس 14 نونبر 2019 - 14:45
إعفاءات شكلية و غير كافية، التمور، بكري حمينا االطبقات الهشة، نريد التخفيضات في الأدوية، الماء، الكهرباء، التعليم الخاص الذي تغول وأصبح هم كل الأباء....
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32
5 - رأي الخميس 14 نونبر 2019 - 14:52
ولماذا لايتم إعفاء الطبقة الفقيرة و المتوسطة ؟؟؟؟ ام انها البقرة الحلوب !!! الاحزاب السياسية تستفيد من كل شيء !!!!! الاعفاءات ، الريع وووووو. حكومة خدلت المغاربة . حكومة كي كنتي و كي وليتي.
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13
6 - كمال الخميس 14 نونبر 2019 - 14:52
صحيح اخيراً تكلم وزير المالية الأحزاب وسكان الصفيح معفين من الضرائب الأحزاب تعفي اما سكان الصفيح اي ضرائب مفروضة عليه أليس غريب هاذ الكلام ياسعادة الوزير المالية انت رخصت الأحزاب ان تستغل فقر وجهل ساكنة الصفيح لااحزاب المغربية لكي تستغلهم في الانتخابات التي لا يصوت فيها سوي سكان الصفيح أليس الحكومة تقول ان المغرب حارب سكان الصفيح ولم يبقي الا قليل وعن اي صفيح تتكلم اري ان الوزير سياسته تفوق خياله مثل قانون 2020 الذي سيجعل المغرب من اكثر دول عالم اقتراض من الأبناك الدولية والوزير يعتبر من الكفاءات في الدراسات الخيالية ليس الواقعية
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9
7 - أستاذة وطنية الخميس 14 نونبر 2019 - 14:53
ويلي البرلمانيون يستحقون الاعفاء من الضريبة خدامين بزاف وك يتخلصو قليل مغرب المفارقات
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4
8 - مغربي قديم الخميس 14 نونبر 2019 - 15:07
شيء مضحك الإعفاء الضريبي على الأحزاب و ممتلكات الأحزاب و أرصدة الأحزاب يعني هناك ضرائب وتم الإعفاء.
إعفاء سكان دور الصفيح أية ضرائب تم اعفاءهم منها مثلا ضريبة النظافة أو ضريبة المباني أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل.
إنها ضريبة الضحك على الذقون
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9 - عادل الخميس 14 نونبر 2019 - 15:07
تقبل الحكومة لأن تاتير كل هدا صفر. عليها و على المواطن
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10 - مهتم جدا الخميس 14 نونبر 2019 - 15:10
عفيوا الوزراء وعفيوا الاحزاب وعفيوا الشركات وسميوها ما بغيتوا باش تبرروا لانفسكم وابنائكم وزوجاتكم اعفاءات الضرائب عن الشركات التي تملكونها .. لكن زيدوا رفعوا الضريبة على البحث العلمي الذي هو قاطرة التنمية وقاطرة كل تقدم علمي
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11 - رامي الخميس 14 نونبر 2019 - 15:10
بدون معنى .تغطية للأزمة الحكومية وتمويه لواقع مزري .حتى يسكتون بعض الأصوات المعارضة.اما الضرائب الصحيحة فلا يناقشونها.حتى انهم لا يستطيعون الكلام فيها...
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