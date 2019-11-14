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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يعين مدراء مراكز جهوية للاستثمار

مجلس الحكومة يعين مدراء مراكز جهوية للاستثمار

مجلس الحكومة يعين مدراء مراكز جهوية للاستثمار
هسبريس - و.م.ع
الخميس 14 نونبر 2019 - 21:10

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تمت المصادقة على تعيين مدراء ستة مراكز جهوية للاستثمار.

وهكذا، تمت المصادقة على تعيين مروان عبد العاطي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، ومحمد الصابري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وياسين التازي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس.

كما تمت المصادقة على تعيين محمد أمين البقالي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، ومنير هواري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب، وعلال الباز، في منصب، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت.

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