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الرئيسية | سياسة | "مالية 2020" تحظى بمصادقة أغلبية مجلس النواب

"مالية 2020" تحظى بمصادقة أغلبية مجلس النواب

"مالية 2020" تحظى بمصادقة أغلبية مجلس النواب
هسبريس من الرباط
الخميس 14 نونبر 2019 - 21:35

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، إذ حظي المشروع بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من النواب.

وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.

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