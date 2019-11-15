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الرئيسية | سياسة | الملك يجدد دعم المغرب الدائم للقضية الفلسطينية

الملك يجدد دعم المغرب الدائم للقضية الفلسطينية

الملك يجدد دعم المغرب الدائم للقضية الفلسطينية
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 نونبر 2019 - 13:15

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن "أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الفلسطيني الشقيق بتحقيق ما ينشده من حرية واستقلال، وتقدم ونماء".

ومما جاء في هذه البرقية: "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لفخامتكم اعتزازي بأواصر الأخوة والتقدير المتبادل التي تجمع شعبينا، مؤكدا لكم دعم المملكة المغربية الدائم والثابت للقضية الفلسطينية العادلة، ولحقوق شعبكم المشروعة في العيش بأمن وأمان، في كنف دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

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