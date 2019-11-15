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الرئيسية | سياسة | هل تُذيب قمة رؤساء الاتحاد المغاربي خلافات الجوار وتُحيي الآمال؟

هل تُذيب قمة رؤساء الاتحاد المغاربي خلافات الجوار وتُحيي الآمال؟

هل تُذيب قمة رؤساء الاتحاد المغاربي خلافات الجوار وتُحيي الآمال؟
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 15 نونبر 2019 - 17:00

أعلن الأمين العام لـ"اتحاد المغرب العربي"، الطيب البكوش، أنه من المرتقب أن تحتضن العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في فبراير المقبل، قمة لرؤساء البلدان المغاربية الخمسة، ستكون الأولى منذ نحو ربع قرن، لكن نجاح هذه القمة يبقى رهيناً بمستوى تمثيلية الدول المشاركة فيها ومدى توفر إرادة سياسية تضع خلافات الماضي جانياً.

ويجري الطيب البكوش تحركات واسعة بين مختلف الدول المغاربية أملاً في إنجاح قمة الرؤساء المرتقبة في فبراير المقبل، خصوصا أن تنفيذ اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تواجهها عدة مشاكل بسبب الجمود السياسي والاقتصادي بين عدد من أعضاء الاتحاد المغاربي، لا سيما المغرب والجزائر، على خلفية نزاع الصحراء.

ويُعول الأمين العام لـ"اتحاد المغرب العربي" على المنفذ الاقتصادي لتحريك المياه الراكدة بين الدول المغاربية؛ فقد جرى الإعلان عن قمة الرؤساء المرتقبة في فبراير على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الأممية الاقتصادية لإفريقيا واتحاد المغرب العربي، الذي خصص لمدارسة التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية على اقتصادات الدول المغاربية.

وسبق للمسؤول المغاربي أن أطلق عدة دعوات لعقد القمة الرئاسية بين بلدان منطقة الاتحاد المغاربي الخمسة، لكنه لم يتمكن من ذلك. وكان آخر اجتماع عقده قادة بلدان الاتحاد المغاربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا) في سنة 1994 بتونس، فيما تأجلت القمة الرئاسية التي كانت مقررة في الجزائر سنة 2003.

ويأتي الإعلان عن عقد قمة الرؤساء في فبراير في ظل دعوات رسمية عديدة أطلقها المغرب من أجل إحياء الاتحاد المغاربي ووضع مصلحة شعوب المنطقة فوق كل اعتبار، خصوصا أن منطقة المغرب العربي تُعتبر في الوقت الحالي الأقل اندماجا وتكاملا اقتصاديا في القارة الإفريقية.

الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد وجه بدوره رسائل فور وصوله إلى قصر قرطاج، داعيا خلال استقباله للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى ضرورة "الدفع بالعمل المغاربي المشترك وتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لفتح آفاق تعاون جديدة لشعوب المنطقة وتعزيز الاندماج بين الدول المغاربية".

ويتزامن موعد قمة الرؤساء مع التحول السياسي في الجارة الجزائر، على اعتبار أن الانتخابات الرئاسية التي ستفرز رئيسا جديدا للبلاد مقررة في 12 دجنبر المقبل، وسيكون الاجتماع بمثابة محك حقيقي للنظام الجزائري الجديد-القديم.

وقال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن مبادرة إحياء الاتحاد المغاربي تأتي في ظل الدعوات المتكررة، خصوصا من قبل الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد أن إحياء الاتحاد مخرج أساسي على مستويات متعددة، في مقدمتها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لهسبريس، أنه من الناحية النظرية، فإن ظروف انعقاد قمة رؤساء الدول المغاربية مواتية اليوم، "لأن مطلب الاندماج بات الأكثر إلحاحا في الفترة الراهنة من قبل الشعوب بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعود جزء منها إلى عدم تفعيل جميع الاتفاقيات التي وقعت منذ سنة 1989".

لكن الشيات يعتقد أن "الوضع السياسي بين الدول المغاربية اليوم، (المتمثل في كون) ليبيا بدون نموذج سياسي قار وحرب أهلية بدون أفق ثم الجزائر في حالة حراك مستمر مع تحكم النظام السياسي في اللعبة، عامل غير مساعد على إنجاح قمة الرؤساء".

ورغم هذه الظروف المعقدة، فقد أكد الباحث ذاته أن "وجود رغبة سياسية حقيقية مبنية على أسس ديمقراطية يمكن أن يدفع نحو تحقيق الاندماج الاقتصادي في إطار اتحاد دول المغرب العربي".

وأشار المتحدث إلى أنه "لا خيار أمام الدول المغاربية إلا السير نحو الاندماج والتعاون أو وقوع كوارث سياسية واقتصادية في هذه المنطقة، لأن البديل الاندماجي هو بديل حقيقي بالنسبة للخيار التنموي الذي يؤثر على العامل السياسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - جمال الجمعة 15 نونبر 2019 - 17:40
لن يكون لا ذوبان ولا تجمد لان تلك الحكومات لا
تمثل شعوب شمال افريقيا فقط حكومة تونس
والباقي هم تجار ثروات واموال وبنوك وفيلات....
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10
2 - جانح الجمعة 15 نونبر 2019 - 17:46
ماداما تسمونه بالمغرب العربی فلن ینسجموا لا زعماء و الحکومات و لا الشعوب
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6
3 - السالمي الجمعة 15 نونبر 2019 - 17:50
الطيب البكوش ستنتهي ولاية انشاء الله في ديسمبر ، وسيعين الرئيس قيس سعيد شخص ذو كفاءة عالية في مكانه ، و ستكون المفاجئة انشاء الله !
ولنا عودة في الموضوع .
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4
4 - مغربي أمازيغي صحراوي الجمعة 15 نونبر 2019 - 17:57
لا تفعيل للإتحاد المغاربي بدون رفع الجزائر دعمها واحتضانها للخليط من المرتزقة والمحتجزين واللاجئين المجهولي الهوية في مخيمات تندوف
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16
5 - louardi dz الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:03
هذا نبش في القبور لان ما يسمى الاتحاد الوهم هذا مات و شبع موت و دفن و نسي امره و لم يعد يصلج حتى كسجل تجاري للسياسيين انتهى الامر
من مواطن جزائري
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10
6 - Kabour الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:04
المغرب العربي ليس بيد الحكام المغاربين ،المتحكم في خيوط اللعبة فرنسا و اسبانيا و روسيا والولايات المتحده الامريكيه الذين ليس لهم أي مصلحة في اتحاد الإخوة المغاربين.وضوح الشمس في نهار جميل ......
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6
7 - الهواري عبدالله الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:07
إجتماع قادة دول المغرب العربي شئ جيد،المشكلة هي هل ستتدخل الدول المسمات الكبرى لإفشاله، وهل هناك قادة رجال يصدون من يحاول اللعب بمصالح شعوبهم،أم أنهم سيجدون تبريرات الفشل كما تعودنا،وهل نفس الأغاني القديمة ستتكرر.
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0
8 - HASSAN الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:10
هذا هو حال العرب دون استثناء فمصالح الشعوب والنمو والتقدم تبقى ثانوية ويبقى التنافس ( انا عكسنا ) هو سيد الموقف الى الابد
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9 - حمودة الافناوي الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:12
ولماذا الذهاب حتى إثيوبيا؟ الأمن يتحقق في إثيوبيا ويخلو كل المنطقة الشمال أفريقية ؟!!!!
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10 - Aurassi الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:14
هذا البكوش اسم على مسمى كثرة الطمع والجشع والبخل يريد ان يحيي اتحاد المغرب العربي ونحن لا نريده ولسنا لا اخوة ولا اشقاء الكل مبني على الاطماع وهم يعرفون جيدا ثمن البنزين والمواد المدعمة ومواد اخرى ثمنها بالعملة الصعبة يكلف الكثير للخزينة ليكون فضاء للنهش والنهب والتهريب والمخذرات الذي تلعب فيه الجزائر دور محطة البنزين والاستراحة وتصبح حدودنا تشبه معبر مليلية مع مليوني جائع وامي وبطال والشعرات الفارغة مثل خاوة العروبة الاسلام التاريخ
نحن لا نريد هدا الاتحاد المغاربي كل بلد يدبر امره وكفى لمذا تربطوننا وتلتصقون بترديد نفس الكلام
الشيته والتملق حتى كرة القدم لم تنجوا من عيونكم وحسدكم شعب مذلول ورخيس
دبروا اموركم بانفسكم وانسونا ليس في الجزائر احد يعطي اهتمام لاتحاد المغاربي
ونحن لا نريده اصلا الشعب الجزائري لا يريد فتح الحدود بل نريد قطع كل العللاقات واغلاق المجال الجوي والبحري
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11 - mohajir الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:15
ذهب فرانكو وبومدين والقدافي وتركوا وراءهم سرطان إسمه البولساريو يحتجزون بمباركة جنرالات الجزائر80 ألف شخص و ليعطل مصير 120 مليون إنسان مغاربي لكي لا تقوم لهم قائمة ولا يتحدوا وتبقى دولهم دول متخلفة ومستهلكة وتابعة
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12 - amagous الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:15
Union du maghreb arabe est depassé car il ne prend pas en consideration la dimention amazigh qui le substrat de l'identité nord africain.Il faut dire union du grand maghreb comme l'a toujours appelé SM le ROI du maroc.Le grand AGUELLID qui a toujours respecté toutes les composantes de son peuple.
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13 - وجدي الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:26
لن تقوم قائمة للاتحاد المغاربي الا اذا انتصر الشعب الجزائري على عصابة الجينيرالات المتحكمة في الجزائر اما رئيس الجزائر الحالي او القادم ما هو الا واجهة مدنية يختفي من ورائها الجينيرالات الذين يكنون حقدا قديما للمغرب اما القمة المزمع عقدها ما هي الا جس النبض فقط
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14 - بن عزيزو الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:29
لن تتخلى الجزائر أبدا عن ماء وجهها بعد كل ما فعلته من أجل المرتزقة، و لن يتنازل المغرب أبدا عن حقه التاريخي في الاحتفاظ بصحرائه. و بالتالي سيظل قطار اتحاد المغرب العربي الكبير قابعا بمحطة المغادرة إلى أجل غير مسمى.
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15 - محمد الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:30
القمة الاتحاد المغاربي ستنعقد في مدينة طنجة التي انعقدت فيها القمة الاولى اي تاسيس الاتحاد المغاربي الزعماء الثلاثة المغرب التونس والجزائر مع العلم ان الجزائر لم تستقل بعد . وتريد الجزائر العدو الغادر اليوم ان تقحم البوليزاريوا في الاتحاد المغرب العربي في العهد بوتفليقة المؤسسة الجبهة البوليزاريو هدا الحلم لن يتحقق ولو بقيت مرضعة انثى وحيدة في المغرب . .ادا استقلت الجزائر مع الاسف الجزائر لم تستقل بعد الاخر المستعمرة في القارة الافريقية يمكن ان يتوحدوا جميعا . مادامت الجزائر لم تستقيل بعد فلا داعي دهاب الى اثيوبيا مضيعة للوقت . لان الرئيس التونسي سيفضح حكام الجزائر ويعلنها بصراحة بان الصحراء جزء من المغرب . ادا سكتالرئيس التونسي فعلم بان الرئيس لم يريد ان يفتنه الجينرالات الجزائر . الجينرالات الجزائر ينظرون الى تونس بالضعيفة اي السهلة من كثرة الكبرياء .ان الله لا يهدي القوم الظالمين .ماعليك ان تنتظر حكم الله .صوت الشعب صوت الله في ارضه وفي سمائه وفي بحره .من كثرة الكبرياء انهم لايستطع احد ان يفتنهم او يعدبهم
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16 - محلل متواضع الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:32
لن يكون هناك تفعيل للمغرب العربي فالجزاءر تكن عداءا كبيرا للمغرب وتساند البوليساريو فإذا فعلت اتحاد المغرب العربي فهذا يسمى اعترافا ضمني بالصحراء المغربية ولذلك لن يكون هناك مغرب عربي حتى وإن تبدل نظام الحكم في الجزاءر لأن غالبية الجزائريين لا يعترفون بالصحراء المغربية.
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17 - ACHTOUK الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:34
Disons le GRAND MAGHREB. Le Maghreb Arabe est mort depuis 1975. Depuis que les fils de harkis ont accueilli sur leur sol et arme des séparatistes de l'un des pays signataires du traité. Arrêtons de déterrer ce cadavre assassiné par les harkis.
Y aura pas de Grand Maghreb tant que les bâtards de harkis sont toujours à la tête de l''Algérie.
Un Grand Maghreb doit repartir sur de nouvelles bases. Mais c'est sûr, les fils de harkis ne vont pas accepter de voir leur fille bâtarde écartée.
Et pourquoi à Adis Abeba ? Aucun des cinq pays ne peut organiser la rencontre ?
La prochaine fois en Sibérie peut être pour refroidir les ardeurs des harkis.
Tant que le peuple algérien frère ne s'est pas débarrassé de ces criminels on restera à rêver jusqu'à la fin du temps.
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18 - abdo agadir الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:36
ﻻيمكن أن يحصل هدا الإجتماع والطغاة العسكريين مازالوا متشبتين بالحكم في الجزائر ﻷن هؤﻻء هم السبب الدي جعل مسار الإتحاد المغاربي أن يتوقف مند سنوات . اللهم إن نجح الشعب الجزائري بحراكهم بتنحية هده الزمرة الفاسدة من الحكم وبعد ذالك ستتغير اﻷمور في منطقتنا المغاربية ككل لتعيش شعوبها في جو تسوده الأخوة والمحبة والإستقرار والتقدم والإزدهار لدولها الخمسة ..وهدا مانتمناه إن شاء الله .
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19 - متتبع الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:39
المخرج الوحيد لدول المغرب الكبير و خاصة ليبيا والجزاءر من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها هو بناء مغرب عربي كبير .وعليه فيجب خاصة على الجزاءر أن تنهي مشكل الصحراء المغربية التي لا ناقة لها فيها ولا جمل. و تعمل بجد وبدون مراوغة على تفعيل بناء مغرب كبير قوي حيت ستكون أول من سيستفيد من فوائده على جميع المستويات كما قال السيد سعداني في قضية الصحراء التي هي جزء لايتجزى من المغرب.
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20 - جزائري فقط الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:40
عندما نتخلص ونتحرر من الهيمنة والتبعية ونكون أسياد في قراراتنا عندها فقط سننجح في بناء مغربي عربي كبير ودون بذل مجهودات كبيرة بل ربما سيبنى بطريقة عفوية ولا ارادية
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21 - مغربي الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:43
مكاين لدوبان لا انصهار مكاين غي الجليد...بكل بساطة حتى ترضى لهم ذلك مماهم فرنسا...
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