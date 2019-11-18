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الرئيسية | سياسة | ‪"رفاق منيب" ينشدون تسوية ملف "حراك الريف"‬

‪"رفاق منيب" ينشدون تسوية ملف "حراك الريف"‬

‪"رفاق منيب" ينشدون تسوية ملف "حراك الريف"‬
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 17 نونبر 2019 - 23:21

أعرب الحزب الاشتراكي الموحد مساندته المطلقة للحراك الشعبي بالريف، متشبثا بـ"ملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها"، مبرزا أن الساكنة "لم تحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة والتخوين والإمعان في أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز".

وجدد الحزب ذاته، في بيان توصلت به هسبريس، رفضه "الأحكام الجائرة في حق قادة الحراك ونشطائه في محاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية غياب شروط المحاكمة العادلة فيها"، وزاد: "تضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة للمس برموز السيادة الوطنية".

كما دعا الحزب، عقب اجتماع مكتبه السياسي في مدينة الحسيمة، إلى "وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف"؛ وطالب بـ"الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفتح حوار مسؤول مع قادة الحراك الشعبي".

ويعتبر التنظيم السياسي اليساري أن "معالجة الاختلالات المناطقية، ومنها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها؛ ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - HASSAN الأحد 17 نونبر 2019 - 23:36
حمى الانتخابات جعلت كل حزب يبحث عن وسيلة للركوب عليها وجعلها شعارا لحملته
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6
2 - زكرياء المغربي الأحد 17 نونبر 2019 - 23:37
لنتخيل إذا أصبحت نبيلة منيب رئيسة للحكومة المغربية ماذا سيقع
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3 - el ghalbzouri الأحد 17 نونبر 2019 - 23:43
استادة منيب مناظلة شريفة اللهم وفق في نظالها
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-2
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