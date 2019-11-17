24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الأديان والحرية الفردية .. حصيلة كارثية (5.00)

  2. مهنيون يحذرون من تحويل المملكة إلى مقبرة لمنتجات مضرة بالصحة (5.00)

  3. كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)

  4. القوات المسلحة الملكية تحتفي بأبطال العالم في الرياضات العسكرية (5.00)

  5. الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021

العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021

العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأحد 17 نونبر 2019 - 17:00

رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دخول الأحزاب السياسية في سباق انتخابي مبكر استعداداً لاستحقاقات سنة 2021، داعيا الخصوم والحلفاء إلى خدمة البلد والابتعاد عن "الهم الانتخابي".

وقبل حوالي عام تقريباً من إجراء انتخابات تشريعية حاسمة تختبر مدى قوة حزب العدالة والتنمية في استمرار تصدر المشهد السياسي المغربي، قال العثماني إن بعض التنظيمات السياسية تتحدث عن انتخابات 2021 في كل خروج لها، في إشارة إلى حليفه في الحكومة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي رفع من وتيرة تواصله مع المواطنين.

ودعا رئيس الحكومة إلى ترك "قيامة الانتخابات" جانياً، مورداً: "آ سيدي خلوها تتجي ولها مدبر حكيم، نخدمو بلادنا دابا ونشوفو واش غادي نوصولو بعدا لـ 2021"، وزاد: "الأعمار بيد الله ولا نعلم هل سنكون أحياء أم أمواتا عند آخر السنة المقبلة".

وفي كلمة له ضمن الملتقى الجهوي الثاني لمنتخبي حزبه بجهة مراكش، اليوم الأحد، تحت شعار "العدالة الترابية مدخل للنموذج التنموي المنشود"، أكد العثماني في رسالة قال إنها موجهة إلى بعض خصومه السياسيين وجهات في الإدارة لم يذكرها بالاسم أن "العدالة والتنمية كلما تمت محاربته إلا وازداد قوة وتعاطفا من قبل المواطنين وحقق نتائج انتخابية أحسن".

وأردف المسؤول السياسي: "رغم أساليب الحزب المعلوم السابقة (يقصد حزب الأصالة والمعاصرة) في الانتخابات الجماعية الماضية، زادت قوتنا من حيث النتائج المحصل عليها".

واعتبر العثماني أن المغاربة سيصوتون ضد "حزب الجرار" بسبب "أعمال البلطجة التي يقوم بها بجماعة الرباط عبر احتلال المنصة وضرب الرئيس وعرقلة الدورات".

وزاد: "اللي كيدير البلطجة وهو أقلية في المعارضة يعلم الله اشنو غيدير في المواطنين وهو في الأغلبية"، قبل أن يستدرك قائلاً: "الله يستر وصاف!".

رئيس الحكومة دعا المعارضة إلى احترام قرارات الأغلبية، مشيرا إلى أن "أعمال البلطجة في الجماعات هي خرق للقانون وعمل غير وطني"، داعيا جميع الأحزاب السياسية إلى التنديد بهذه الممارسات.

كما اعتبر سعد الدين العثماني أن "ما يتعرض له حزب العدالة والتنمية من تشويش، من قبل جيوب المقاومة، يعود إلى وجود نفس إصلاحي يقوده في البلاد"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - Anas fes الأحد 17 نونبر 2019 - 17:06
لن أنتخب على أي حزب و لا أعطي صوتي لأحد حتى أكون معقولا بيني و بين نفسي و بين ربي كلهم أصحاب مصلحتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
2 - كارتة سياسية الأحد 17 نونبر 2019 - 17:08
الا زلتم تحلومون ان هناك مغربي في كامل قواه العقلية سيصوت ويمنح صوته لكم، ان هادا من سابع مستحيلات الدنيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
3 - Pablo الأحد 17 نونبر 2019 - 17:15
الدولة لا يقويها الضعفاء يا عزيزي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - مرزوق مول الفران الأحد 17 نونبر 2019 - 17:16
حيدو تقاعد الوزراء و البرلمانيين والله حتى ينتخب عليكم الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - حمزة الروداني الأحد 17 نونبر 2019 - 17:16
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي حدد عرضه السياسي المبني على التماسك الاجتماعي و المساواة و العدالة و الاجتماعية و أبرز بالتدقيق الاولويات الثلاث التي يجب العمل عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - حاميدو الأحد 17 نونبر 2019 - 17:17
الموت هو آخر شيء يفكر فيه أهل السياسة وعاشقو المناصب والكراسي....اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - مولاي رشيد الأحد 17 نونبر 2019 - 17:17
من احسن من دابا ياله توصلوا مع 2021 حقاش عامين ياله توصلوا رسالة المواطنين ياسلام ،يمكن يكونوا المواطنين رسالة مازال ما وصلتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - Asoussi الأحد 17 نونبر 2019 - 17:18
بالله عليكم هذا دكتور،عالم،زعيم ورئيس حكومة ورؤيته فيها الموت كمشروع؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - لا منتمي الأحد 17 نونبر 2019 - 17:19
و من سيصوت علكيم جميعا سوى اسركم و بعض.....

على كل حال المغاربة الأحرار و الشرفاء لا يصوتون لأي حزب من الأحزاب السياسية المغربية الفاسدة القدرة أقل ما يقال عنها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - إذا لم تستحي فقل ما شئت الأحد 17 نونبر 2019 - 17:21
يقول لكم العثماني إن التشويش الذي تعرفه تجربته يعود للنفس الإصلاحي الذي يقوده حزبه !!!! ههههه واش عمركم سمعتم بحال هاد النكتة ...أشمن نفس إصلاحي كتهضر عليه ؟ نسبة المديونية أصبحت تهدد التوازنات المالية في البلاد....قطاع التعليم في أكفس أيامه ...قطاع الصحة ، حتى الحيونات تعاف أن يقع استشفاؤها في المستشفيات المغربية ...نسبة الإدخار بشهادة والي بنك المغرب انحدرت إلى أقصى درجاتها ...نسبة الشركات التي صدر في حقها أحكام بالتصفية القضائية تجاوزت الحد المعقول ....الفساد تغول في عهد هذه الحكومة حتى أصبح يتمنى من الله العلي القدير أن يستمر حزبكم في الحكومة لقرون أخرى ، الفساد الذي تزعمون محاربته أصبح يتمنى بقائكم ... واخر انجازاتكم المادة 9 التي تعتبر فضيحة بكل معنى الكلمة ..حتى أبسط المشاريع فشلت فيها، مثال : أين وصل تطبيق القانون المصادقة على الإمضاءات والذي اعتبرته فتحا مبينا ؟...الساعة الإضافية رفضها الشعب بأكمله ، ولم تستطيع حتى أن تلغيها لأن أسيادك قالوا لك : أصمت ..فصمتت ، بالله عليك أسي العثماني : ألا تستحي ؟؟؟؟ أتشر هسبريس حرية التعبير مكفولة دستوريا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - الحقيقة المرة الأحد 17 نونبر 2019 - 17:21
اقسم بالله العظيم اني لم اصوت في حياتي
و اقسم بالله العظيم اني لن اصوت على اي حزب
الوزير و البرلماني يشد معاش سمين و انا نشد البرد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - عمرو حوتي الأحد 17 نونبر 2019 - 17:23
والله إنها حكومة تسعى في الأرض سعيآ تبحث عن أغراضها لتبني مشاريعها التي لا تنتهي من يملك فيلا أراد فيلتين ومن يملك مؤسسة يحلم بالثانية ولبس فيهم من يفكر في الفقير ولا في المتقاعد ولا في الأرملة بل يلهثون وراء أموال لا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة . أين الجبابرة الذين سبقونا في الحياة وأين فلان وفلان أصحاب المصانع والعمارات ؟ أسأل الله أن يزرع في قلوب حكامنا الرحمة ليمدو يد العون للفئة الضعيفة الذين يعانون من غلاء المعيشة العاجزين عن مصاريف العيش وأن تساوي حكومتنا بين هذا وذاك في العيش وفي الزيادات الهزيلة لأن هناك متقاعدين لا تصل أجرتهم للتغلب عن المصاريف اليومية وكذلك الأرامل والمساكين والمحتاجين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - بنادم الأحد 17 نونبر 2019 - 17:24
للاسف كاين اللي غ ينتخب عليهم هما عارفين معامن يتعاملو موجودون صحاب اللحم و البرقوق و الشرابل و 100درهم لان الكلخ و الامية متفشيين عاد هما تيلعبو على العواطف د الناس ب الخطاب الديني و التدين ءو ديرين فيها صلاح زمانهم
ميقدر عليهم غ مولانا الله ياخذ الحق ف الظالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - ابنو قاسيم الأحد 17 نونبر 2019 - 17:26
بالنظر لهذه التجربة المشؤومة التي تقودها انت والتي قادها من قبلك المهرج بن كيران فانا شخصيا اتمنى ان تنتهي اليوم قبل الغذ و حسابنا معكم عسير ذلك اننا وكلنا الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منكم شر انتقام لان تجربتكم لم تقد البلاد الا إلى الكوارث واحدة تلو الأخرى وخدمتم من خلال تجربتكم اسيادكم من اللوبيات الذين لم تستطيعوا مواجهتهم ففضلتم الاستفادة معهم وتحسنت بالتالي احوالكم على حساب عامة الشعب ومع ذلك يترقبون اعادة هذه التجارب الفاشلة على حساب الطبقات الكادحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - المهدي الأحد 17 نونبر 2019 - 17:27
إيوا والديون والقروض التي أخذتم من صندوق النقد الدولي ورهنتم بها أجيالاً قادمة لم تولد بعد وستؤديها من الزلط الذي سترثه من سياستكم الفاشلة ما فكرتيش بأن غاتكون شبعتي موت وهما كيخلْصو ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - fahim الأحد 17 نونبر 2019 - 17:28
هدا االحزب الدي يهيىء اسبوعيا انشطته في مختلف المدن ياك انتا هو المسؤول الحكومي عندك الحق توقف انشطتهم واللا تعرفو الشكاوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - nomade الأحد 17 نونبر 2019 - 17:30
لقد بدأتم حملتكم منذ شهور. ولن تخدعوا اي مغربي عاقل منذ اليوم. فحياتكم السياسية انتهت، لأنكم لا تتقنون إلا الكذب والنفاق. والحمد لله، حتى الذين غرتهم خطاباتكم الجوفاء وصوتوا يوما لصالحكم، فطنوا إلى الاعيبكم وفهموا أنهم لم يكونوا على صواب. مستقركم مزبلة التاريخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - maghribi qohhh الأحد 17 نونبر 2019 - 17:31
طحنتو بابنا ...ختى مابقينا حاملين نشوفو فيكوم شعرة خاصة سلفك ... والله لن يصوت عليكم الا من استفاد منكم او من لم يعد يملك ذرة تفكير ولا يفقه في السياسة شيئا .. والله لن يصوت عليكم الا من خدرتموه بالخطابات الرنانة وعذاب القبر ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - ابوفاطمةلا الأحد 17 نونبر 2019 - 17:33
انا في الحقيقة خدعتموني مرة يكفي..
صوت عليكم في 2011 لأنني كنت اظن انكم اتقياء انقياء طاهرين وستعملون على خدمة الشعب ...فإذا بكم خدمتم انفسكم واغنيتكم جيوبكم بدم المغاربة الفقراء المطحونين...وهذا بنكيران بعد افقرنا وطحنتنا سياسته السلبية واللاشعبية هاهو الان يتمتع بتقاعد سمين لايحلم به حتى ترامب ودون وجه حق...على كل حال يأتي من يأتي الى رئاسة الحكومة سيكون اقل شرا وفسادا منكم ....عليكم من الله ماتستحقون ايها الخاسرون في تجارتهم مع الله سبحانه وتعالى ومع الشعب
.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - عبدية الأحد 17 نونبر 2019 - 17:33
ماشي مشكل .الله يرحمكم من دابا.ممكن نوجدو ليكم كفن و الله يرحم الحكومة و البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - متقاعد الأحد 17 نونبر 2019 - 17:34
لم أعرف قط في أي بلد من بلدان الدنيا أن يكون وزيرا أولا يدافع عن الشعب بأكمله معارضة واغلبية إلا السيد العثماني يلبس قبعة المعارضة ايام العطل ! وليكن في علمك أيها الرئيس فإن أغلبية الشعب ومن خلال التعليقات في المواقع الالكترونية وغير ذلك مستعدون للانتخاب للشيطان وأبوه ولاينتخبون للعدالة والتنمية!! نحن مستعدون للانتخاب لايحزب كان ولو كان حزب إبليس لأنكم اذقتمونا المرارة والخدلانمنذ2011 .زيادات في كل شيء الا الزيادة في معاشات المواطنين وحدف الظريبة على الدخل.وزيادةفي الأجر لا ترقىوو ومعيشة المواطن.اماالبطالة والارامل فحدث ولاحرج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Karim الأحد 17 نونبر 2019 - 17:34
ذكر الموت نفسه يدخل في اطار الحملة الانتخابية ، باستعادة الخطاب الوعظي ، كما كان بنكيران يفعل من قبل ، مع كل اقتراب كل استحقاقات انتخابية تزداد عنده نسبة الخطاب الديني و حين تبتعد يتعلمن ، لكن في الواقع هناك اشارات تظهر ان كان للانسان فعلا نظرة دينية للامور ام لا ، مثل ذلك المرح الزائد عن الحد عند مقابلة بوتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - عبد الله الأحد 17 نونبر 2019 - 17:34
ماذا أعددت ليوم لقاء ربك؟ من يتهيأ فعلًا للموت فهو يتقي الله من دعوات المظلومين و المحرومين! أنتم ترضون الأغنياء لا غير! انظر فقط لحال المستشفيات و المدارس و سوف ترى ماذا أعددت! خطابكم الديني من باب الرياء و السمعة أكل الدهر عليه و شرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - رضى الأحد 17 نونبر 2019 - 17:37
انا أصوت على نفسي فقط .حتى لا أشهد الزور واتحاسب عليه يوم القيامة.والسلام على من اتبع الهدى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - mohammed الأحد 17 نونبر 2019 - 17:37
لم اصوت في حياتي لكن سأصوت ضد هذه الحكومة الفاشلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - مصوت مشموت شحال من مرة الأحد 17 نونبر 2019 - 17:38
وخا يعدموني ما باقي نصوت على شي واحد نصوت عليه ينجح ويدور فيا نهار التصويت أغادر الدائرة الانتخابية ونهني راسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - Mourad الأحد 17 نونبر 2019 - 17:38
أفضل حكومة هي تلك التي يوجد فيها أقل عدد من الأشخاص عديمي الفائد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - driss idrissi الأحد 17 نونبر 2019 - 17:42
من ثبت الساعة طول السنة ؟
من أجبر المواطنين على ركوب المخاطر مع النقل السري .و النقل تحت مسؤوليتكم منذ 2012 ؟
من الغى صفقة النقل ب 700 حافلة بالبيضاء ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - Observateur الأحد 17 نونبر 2019 - 17:43
قد تكون شخصا طيبا او لا هذا علمه عند الله و هو من سوف يكون عنده الحساب، َ لكن استمرار سياسة خدمة راس المال ضد الفقير و الاجير لن نسامحك ابدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - ملوكة طاطا الأحد 17 نونبر 2019 - 17:45
نتمنى صادقين ان يفوز الأصلح للبلاد والعباد.اللهم ولي علينا خيارنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.