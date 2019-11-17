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الرئيسية | سياسة | العثماني في السويهلة: الملك فوق رؤوسنا .. و"التماسيح نايْضِين لِينا"

العثماني في السويهلة: الملك فوق رؤوسنا .. و"التماسيح نايْضِين لِينا"

العثماني في السويهلة: الملك فوق رؤوسنا .. و"التماسيح نايْضِين لِينا"
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 17 نونبر 2019 - 19:56

في أول تعليق له على حرق العلم المغربي من طرف مواطنة مغربية خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة الفرنسية باريس، الشهر الماضي، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "إنّ المغاربة لا يمكن أن يقبلوا بمثل هذا الفعل".

وعلق العثماني على واقعة إحراق العلم المغربي في لقاء تواصلي بالجماعة القروية السويهلة بالقول: "حين أحرق البعض العلم الوطني استنكر المغاربة جميعا ذلك الفعل، لأن المغاربة كيبغيوا بلادهم، ولا يمكن أن يسمحوا أبدا في رموزهم".

رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، دعا المواطنين المغاربة إلى التمسك بثوابت ومقدسات المغرب، موردا أن "البلاد عندها ثواب وأسس ومقدسات، وأنتم متشبثون بهذه المقدسات، وهي الله الوطن الملك".

وتابع: "نحن متشبثون بالمقدسات، أولا الله، نحن مسلمون، والإصلاح الذي نقوم به يتم في إطار مبادئ وثوابت الدين؛ والوطن أولا، وهذا شعارنا في حزب العدالة والتنمية، وليس الحزبية، والملك فوق رؤوسنا، حيت كيخدم البلاد. أنا رأيت أمورا ربما الكثيرون لم يروها من إخلاصه وحبه للبلاد، وهذه الرموز الثلاثة لن نفرط فيها".

من جهة ثانية، سار العثماني على نهج سلفه عبد الإله بنكيران بشكواه من "التماسيح"، حين حديثه عن العراقيل التي واجهها رئيس جماعة السويهلة، بقوله: "التماسيح هوما اللي نايضين ليه".

كما اشتكى رئيس الحكومة مما سماه "الإشاعات" التي تلاحق حكومته، وتوقف عند الأخبار التي راجعت حول عزم الحكومة رفع سعر قنينة الغاز، مشددا على أنّ "داكشي غير كيخلقوه وغير صحيح"، مضيفا أنّ الحكومة خصصت 14 مليار درهم في ميزانية 2020 لدعم الغاز والسكر والدقيق.

وذهب العثماني إلى القول إنّ المغرب لم يشهد أبدا حكومة تتسم برامجها بالطابع الاجتماعي مثل الحكومة الحالية، معتبرا أن "جميع البرامج الاجتماعية تحسّنت".

من جهة ثانية، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إنّ قياديي ومناضلي الحزب "يُعلون مصلحة البلاد على المصالح الحزبية الضيقة"، مشيرا إلى أن أغلبهم "يتحدر من المغرب العميق، وهم أناس مناضلون من أولاد الشعب، عاشوا في عائلات فقيرة ومتوسطة، خْدمو ودْمروا، وهذا معناه أن اللي خدم يوصل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - yasin yasin الأحد 17 نونبر 2019 - 20:24
وهل يوجد تماسيح اكتر من حزب اللاعدالة و لاتنمية
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60
2 - الرگراگي الأحد 17 نونبر 2019 - 20:28
خاص تكون عندكم الشجاعة، و تسمي لينا شكون هما التماسيح و العفاريت...باش حتى الملك ياخد فكرة على شكون الافاعي اللي دايرين بيه و تيعرقلو العمل ديالو...إما تبدى تهضر بحال بن كيران فهادا غير مقبول...
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71
3 - khalid g الأحد 17 نونبر 2019 - 20:28
ونحن نقول الشعب فوق رؤوسنا و الحكومة الفاشلة نايضة لينا...لكن سيأتي يوما لا بيع فيه و لا شراء و لا نسمح لكم أمام الخالق ما فقرتموهم و جوعتموهم مقابل بعض الدراهم و الحلوى.....
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37
4 - الباعمراني. الأحد 17 نونبر 2019 - 20:29
وماذا ايضا عن التماسيح الكبيرة ياسي العثماني الموجودة داخل حزبكم الاسلاموي، علما ان فيهم حتى من يبلع شهريا 9 ملاييين من اموال الريع كما في علم الجميع ،رغم انه لا يستحقها على الاطلاق؟؟
ياكلون اموال الشعب في الحرام ويدعون لنا انهم مسلمون يخافون الله؟!!
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29
5 - ابو عدنان الأحد 17 نونبر 2019 - 20:30
كلمة التماسيح اكل عليها الدهر ومصطلح متجاوز فمن الاحسن البحث عن شيء آخر بدلا من التلاعب بالمصطلحات وكفى من الاختباء وراء الملك. الشعب يريد العمل والمساهمة في حل المشاكل بدل البحث عن الاعذار الواهية عموما سي العثماني موعدنا 2021 باذن الله ولكل حادث حديث.
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20
6 - salsa الأحد 17 نونبر 2019 - 20:31
انتم هم التماسيح و كل الاحزاب معكم كذالك تماسيح و عفاريت و مخزن عميق لا تخدمون الا مصالحكم
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15
7 - ملاحظ الأحد 17 نونبر 2019 - 20:32
بعض الجمل اللي قالها رئيس الحكومة:
- "التماسيح هوما اللي نايضين ليه"
- "داكشي غير كيخلقوه وغير صحيح"
- "هم أناس مناضلون من أولاد الشعب، عاشوا في عائلات فقيرة ومتوسطة، خْدمو ودْمروا، وهذا معناه أن اللي خدم يوصل"

واش باقي شي شك أن اللغة المغربية هي اللي خاسها تكون لغة التدريس في المغرب؟؟ كل الدول الراقية كتقري بلغاتها الأم (دوارج سابقا) وفي نفس الوقت منفتحة على اللغات الأجنبية. هكذا يكون أو لا يكون.
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-11
8 - كريم الأحد 17 نونبر 2019 - 20:33
وا حتى الآن شفنا غير السحالي ديال الحزب ديالك
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12
9 - Kénitra city الأحد 17 نونبر 2019 - 20:33
Ouii c vrai mon ami monsieur othmani
Les tamasi7 tres dangereux
Que les autres choses
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-11
10 - أستاذة وطنية الأحد 17 نونبر 2019 - 20:33
السي العثماني واش ك تهضر على شي بلاد من غير المغرب يلا ما رفعتو الدعم على البوطا راكم زايدين ف المحروقات لي رفعات بدورها من غلاء المعيشة الفقر زاد الهشاشة انتشرت الكل ك يحس بالحكرة وهو يشوف واحد ينعم برغد العيش وواحد عيشه مر المخدرات السرقة بشتى الأصناف حتى من طرف الكبار . والتماسيح التي تتحدث عنها لقد اصبحتم منهم ولبستم جلدتهم الصلبة يا العثماني
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14
11 - Mimo الأحد 17 نونبر 2019 - 20:36
لقيتوا مغفلين لتلعبوا بعقولهم وتاكلوا ارزاقهم.
انتم أخطر من الأحزاب الأخرى وهي كذلك مجموعة من الانتهازيين. ولكن انتم زدتم سرقة الجيب بسرقة العقل عبر استعمال الدين.
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4
12 - مواطن مغربي الأحد 17 نونبر 2019 - 20:36
حملة انتخابية سابقة لأوانها و هذآ أن دل على شيء انما يدل على انكم تخدمون مصالحكم الشخصية اولا ثم مصلحة الحزب عكس ما تقولون في حملتكم هاته أنكم تخدمون مصلحة الوطن فالوطن أو المواطن آخر شيء تفكرون فيه
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3
13 - الوشام الأحد 17 نونبر 2019 - 20:37
التماسيح والأغوال لا توجد إلا في مخيلتكم توظفونها لإظهار حسن النوايا وأن هناك مقاومة ووووو، والحال أن كبار المدافعين عن الريع هم العدالة والتنمية واستفادة زعيمهم بنكيران من كثير من التقاعدات دليل قاطع ، اللهم أعنا على تحمل ترهاتهم وأكاذيبهم وخزعبلاتهم .
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1
14 - Bakilly الأحد 17 نونبر 2019 - 20:40
الوطنبة ومحبة البلاد واخلاصنا التام للملك هدا لا يناقش لان ومند قديم الزمان نتنفس الملكية وكل ما اريد قوله لمادا تزعجك التماسيح والعفاريت والبراكين ادا كنت قد قدمت مايمكن تقديمه للشعب واحس الشعب انه احس بتغير كبير في عيشه وتطبيبه وسكنه ومرتاح ماديا اما الزيادة في البوطا اوعدم الزيادة هده القنينة التي اصبحت بعبع لتخوف المواطن المغربي لدا يجب ان نتجاوز هدا المستوى اما هده القنينة هناك ظيعات فلاحية تستهلك ما يفوق العشرون قنينة في اليوم وتمنها الان ليس الا في مصلحة الميسورين فعلا الانتخابات قادمة وكل يريد ان يقول انا فعلت وعملت وسأعمل وسأفعل ولكن السؤال هل كل هدا سيدغدغ مشاعر المغاربة لدالك يجب تجنب الخطاب الخشبي لان الوقت وقت حصاد مازرع طيلة الخمس سنوات
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15 - Militant الأحد 17 نونبر 2019 - 20:43
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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2
16 - HASSAN الأحد 17 نونبر 2019 - 20:46
اتخذتم التماسيح والعفاريت مبررا لتغطوا على فشلكم . وكل ما تقوله يدخل في الدعاية المسبقة للانتخابات كما هو الامر بالنسبة لاحزاب ذكرتها بنفسك
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17 - rachid الأحد 17 نونبر 2019 - 20:48
monsieur otmani tu as Peu de temps pour sauver ton image. presenter votre demission c est mieux pour toi et pour ton parti politique
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18 - Med الأحد 17 نونبر 2019 - 20:48
كاينين التماسيح ولكن انتما فيكم عفاريت وتماسيح وأخطبوطات وحربئيات تمسون على كلام وتصبحون على كلام
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0
19 - متتبع 5 الأحد 17 نونبر 2019 - 20:50
بن كيران 5 سنوات هو يخلعنا بالتماسيح والعفاريت في الاخير ارتاح يتقاعد 7 ملايين واليوم العثماني يعيد نفس السيناريو التماسيح الشعب راه عاق وفاق يا تجار الدين
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20 - ككركو الأحد 17 نونبر 2019 - 20:50
هاده العدالة والتنمية عقاب انزله الله على الشعب المغربي
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21 - mjalwake fnew york الأحد 17 نونبر 2019 - 20:53
bien sur toi aussi tu vas sortir avec une retraite bien garnit ,,
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0
22 - حداوي مغربي مغربي الأحد 17 نونبر 2019 - 20:54
واش هذي حملة انتخابية سابقة لاوانها؟بسم الله الرحمن الرحيم كلكم من طينة واحدة....وا بالعربية تاعرابت ما فدكمش انت من شخصك و من يقوم مقامك و من ينتسب إليك........
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23 - السراب الأحد 17 نونبر 2019 - 20:54
نحن متشبثون بثوابت الوطن ولن نقبل أبدا أن تمس بأي وسخ ، من حرقت العلم الوطني خائنة مؤجورة من أعداء وطنناولعنة الله عليها ولعنات المغاربة والناس أجمعين .
أما من جهة التماسيح والعفاريت وعفى الله عما سلف فللمغاربة الكثير مما يقولونه في هذا الشأن ، أنتم الحكومة وتعلمون من هم التماسيح بينكم ننتظر منكم أن تجففوا مستنقعات كليلة ودمنة ، لا أن تطبعوا مع الفساد وتأيدونه وتتسترون عليه ، كفى كذبا .
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24 - abdo agadir الأحد 17 نونبر 2019 - 20:56
إوا بﻻ كدوب السي العثماني أشنوا عملتوا لدوي الإحتياجات الخاصة مادا قدمتم لهم مازالت وظعيتهم مزرية للغاية مع أسرهم والجميع يرى ذالك في شوارع وأزقة مدننا وقرانا وما قدمتم للفقراء والمعوزين والعاطلين والموجزين والخريجين و و و الى آخره أنتم كل شيء أنجزتموه بأفواهكم و بأقوالكم فقط لكن ﻻشيء أنجز على أرض الواقع من طرفكم فا كفى لعبا وضحكا بأحاسيس المواطنين من أجل الإنتخابات القادمة .
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25 - مغربي الأحد 17 نونبر 2019 - 20:56
شكون هاد التماسيح...ياكما الشعب لي رديتوه تماسيح..لحقاش راكم نتو لهاد الشعب نوضة وحدة...في الحقيقة راكم نتوما هما التماسيح...
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26 - انا تمساح الأحد 17 نونبر 2019 - 20:57
نفس الخطاب الاخونجي التمسكن حتى التمكن نفس الاديولوجية وهي التوسل والتشكي لربح بعض الأصوات مع اعطاءهم بعض الاكراميات أو بالاحرى كرارس المبادرة الوطنية من حلزون وخدنجال واعشاب الخ دون مقاربة تشاركية وكان هذا الشعب حقه هو كروسة حدا شي مسجد انضروا إلى ماضيكم كيف كنتم وماذا كنتم تلبسون وتاكلون وتسكنون الآن تغير حالكم لان ركبتم على الموجة واصبحتم مخزنيين أكثر من المخزن بنفسه لكن الله يمهل ولا يهمل خلاصة القول اتقوا الله في هذا الوطن وهذا الشعب المسكين ها العار ايها الدكاكين السياسية إلى ماحشموا شويا إلى عندكم شي عرض كتحشموا عليه
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