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كُتّاب وآراء
المالكي وسداس ينضمان إلى "التحالف التقدمي"
انعقد بعاصمة السويد استكهولم مؤتمر التحالف التقدمي، الذي انعقد تحت شعار "برنامج تقدمي من أجل مستقبل العمل، الاستدامة و التضامن"، الذي يضم الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية والعمالية في العالم.
وحضر المؤتمر العديد من الأمناء العامين لهذه الأحزاب والعديد من رؤساء الحكومات ووزراء من مختلف التخصصات.
وقد بدأ المؤتمر أشغاله بالتصويت على مجلس التحالف التقدمي الذي سيقوده لمدة سنتين مع احترام المناصفة الكاملة.
وفي هذا الصدد انتخب الحبيب المالكي وفتيحة سداس عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا والوزير الأول الفلسطيني محمد شيته والوزير الأول السويدي ستيفان لوفن والعديد من الشخصيات البارزة في عالم الأحزاب الاشتراكية في العالم.
المؤتمر كان مناسبة لمناقشة العديد من القضايا كالشغل والعالم الرقمي، إضافة إلى المناخ وأهميته في حياة الشعوب من أجل التنمية المستدامة.
وقد عرف المؤتمر انتخاب كوني رويتر منسقا للتحالف التقدمي، وهو الكاتب العام لسوليدار.