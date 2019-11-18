قادة الإمارات يهنئون الملك بذكرى استقلال المغرب

هسبريس من الرباط

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى استقلال المملكة.

كما بعث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك محمد السادس.