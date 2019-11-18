24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/11/2019
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الداخلية الألمانية تسعى إلى نظام لجوء أوروبي جديد
- هزة أرضية تُحدِثُ تشققات بمنازل طينية في ميدلت
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021
- إزاحة الثلوج وفكّ العزلة
- تفشي "الأنفلونزا الموسمية" ينعش مبيعات الأدوية بصيدليات المملكة
"مشاريع وهمية" تسوّق عقارات بأسعار مغرية في البيضاء ومراكش (5.00)
- مرشح رئاسي: مداخيل المغرب من "الحشيش" تُعادل بترول الجزائر - (159)
- قافلة "100 يوم 100 مدينة" تصل القصر الكبير - (93)
- أوجار يرد على مضيان: التراشق يسيء إلى صورة الأحزاب السياسية - (81)
- زواج "الكونطرا" .. هكذا يتم التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة - (70)
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021 - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
قادة الإمارات يهنئون الملك بذكرى استقلال المغرب
الاثنين 18 نونبر 2019 - 15:30
بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى استقلال المملكة.
كما بعث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك محمد السادس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الهواري الاثنين 18 نونبر 2019 - 16:15
الله يجعلها اخوة داءمة وصادقة ومودة خالصة بين القاءدين والشعبين لما فيه مصلحة مواطني البلدين والامة الاسلامية
2 - اعصيم سمير الاثنين 18 نونبر 2019 - 16:20
تهانينا للملك محمد السادس بطول العمر والصحة الكاملة.وعاشت الاسرة العلوية الملكية الشريفة..وملكنا محمد السادس الله احفظو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2