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الرئيسية | سياسة | قادة الإمارات يهنئون الملك بذكرى استقلال المغرب

قادة الإمارات يهنئون الملك بذكرى استقلال المغرب

قادة الإمارات يهنئون الملك بذكرى استقلال المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 نونبر 2019 - 15:30

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى استقلال المملكة.

كما بعث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك محمد السادس.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الهواري الاثنين 18 نونبر 2019 - 16:15
الله يجعلها اخوة داءمة وصادقة ومودة خالصة بين القاءدين والشعبين لما فيه مصلحة مواطني البلدين والامة الاسلامية
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2 - اعصيم سمير الاثنين 18 نونبر 2019 - 16:20
تهانينا للملك محمد السادس بطول العمر والصحة الكاملة.وعاشت الاسرة العلوية الملكية الشريفة..وملكنا محمد السادس الله احفظو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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