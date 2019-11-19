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الرئيسية | سياسة | مجلس النواب يتلقى "مقترح قانون" حول الأحزاب

مجلس النواب يتلقى "مقترح قانون" حول الأحزاب

مجلس النواب يتلقى "مقترح قانون" حول الأحزاب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 07:06

اطلع مكتب مجلس النواب على مقترح قانون تنظيمي بتتميم أحكام الفرع الأول من الباب الرابع من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأحاله على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمكتب مجلس النواب، برئاسة الحبيب المالكي.

وذكر بلاغ للمجلس أن جدول الأعمال تضمن مواضيع تتعلق بالتشريع، وبرنامج عمل المجلس، وتقريرا بشأن تقديم مشروع ميزانية المجلس لسنة 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وتدارس المكتب كذلك سير أعمال اللجن، وبرامج عملها، والمشاريع والمقترحات المحالة عليها، وتقدم الدراسة بخصوصها، مؤكداً أهمية الشروع في برامج عمل اللجن التشريعية مباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون المالي.

وبخصوص مشروع ميزانية المجلس لسنة 2020، التي تم تقديمها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، استمع المكتب إلى العرض المفصل الذي قدمه سليمان العمراني، النائب الأول للرئيس، والذي تضمن المحاور الكبرى التي عرفتها مناقشة الميزانية الخاصة بالمجلس مقارنة بالسنوات المالية السابقة، وكذا انشغالات أعضاء اللجنة بخصوص دعم المهام الرقابية والتشريعية والدبلوماسية للمجلس، وتفعيل الأوراش المفتوحة.

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