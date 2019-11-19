24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطريق إلى فلسطين
- صحة المغاربة .. هذه أكثر المواد "المغشوشة" في الأسواق بـ2019
- "الخضر" يُقاربون المشاركة السياسية للنساء والشباب
- السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية
- من حصة الاجتماعيات إلى العالم الآخر
السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية (5.00)
- مرشح رئاسي: مداخيل المغرب من "الحشيش" تُعادل بترول الجزائر - (184)
- الرباح يشْكو عرقلة مفسدين وظالمين لـ"الإصلاحات الكبرى" بالمملكة - (95)
- أوجار يرد على مضيان: التراشق يسيء إلى صورة الأحزاب السياسية - (85)
- زواج "الكونطرا" .. هكذا يتم التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة - (84)
- تقنية "الفار" تمنح فريق "الطاس" أول لقب في تاريخ "كأس العرش" - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مجلس النواب يتلقى "مقترح قانون" حول الأحزاب
اطلع مكتب مجلس النواب على مقترح قانون تنظيمي بتتميم أحكام الفرع الأول من الباب الرابع من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأحاله على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمكتب مجلس النواب، برئاسة الحبيب المالكي.
وذكر بلاغ للمجلس أن جدول الأعمال تضمن مواضيع تتعلق بالتشريع، وبرنامج عمل المجلس، وتقريرا بشأن تقديم مشروع ميزانية المجلس لسنة 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وتدارس المكتب كذلك سير أعمال اللجن، وبرامج عملها، والمشاريع والمقترحات المحالة عليها، وتقدم الدراسة بخصوصها، مؤكداً أهمية الشروع في برامج عمل اللجن التشريعية مباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون المالي.
وبخصوص مشروع ميزانية المجلس لسنة 2020، التي تم تقديمها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، استمع المكتب إلى العرض المفصل الذي قدمه سليمان العمراني، النائب الأول للرئيس، والذي تضمن المحاور الكبرى التي عرفتها مناقشة الميزانية الخاصة بالمجلس مقارنة بالسنوات المالية السابقة، وكذا انشغالات أعضاء اللجنة بخصوص دعم المهام الرقابية والتشريعية والدبلوماسية للمجلس، وتفعيل الأوراش المفتوحة.