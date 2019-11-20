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الحكومة تتدارس تقنين مهنة العمال الاجتماعيين
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 04:35
ينعقد مجلس للحكومة، يوم غد الخميس، ليتدارس في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين.
وسيتدارس المجلس أيضا، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم، بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.
من المنتظر، وفق جدول الأعمال، أن يختم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا؛ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.