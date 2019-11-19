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الرئيسية | سياسة | الملك يكلف بنموسى برئاسة لجنة النموذج التنموي

الملك يكلف بنموسى برئاسة لجنة النموذج التنموي

الملك يكلف بنموسى برئاسة لجنة النموذج التنموي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 17:30

استقبل الملك محمد السادس عصر اليوم شكيب بنموسى، وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي".

وهذا نص بلاغ الديوان الملكي: ""استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 19 نونبر 2019 بالقصر الملكي بالرباط، السيد شكيب بنموسى، وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - النمودج التنموى يصنعه الشعب الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:07
النمودج التنموي يجب ان يكون صادرا عن الشعب بحميع مكوناته وأن يكون موضوع استفتاء شعبي لأنه لا معنى ان تقوم لجنة برهن مستقبل المغرب و المغاربة لعقود من الزمن ...الشعب هو صانع مصيره وليس من المعقول أن يصنع مصيره داخل لجن واجتماعات مغلقة ...ثانيا نحن صوتنا على منتخبين ومن هؤلاء تشكلت الحكومة على الاقل وفقا للمسرحية التي اتفقنا على لعبها أو بالاحرى ألزمنا بذلك ...فبأي حق تقرر لجنة غير منتخبة في مصير شعب ومن سنحاسب غدا إذا فشل هذا المشروع التنموي ....رجاء لا تلعبوا بمستقبل البلاد فمستقبل البلاد لا يتحمل مسرحيات جديدة ...
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6
2 - عباس فريد الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:12
بعد اكثر من ستون سنة لا زلنا نبحث عن النموذج الذي يصلح لتقدم البلاد يعني دليل على فشل مختلف السياسات والمخططات السابقة يعني الملايير ذهبت سدى يعني كل التطبيل والتهليل والنفخ الإعلامي كان هدفه تنويمي !!
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4
3 - ديما مغربي الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:18
الله يوفق لمافيه الصلاح للهذه الامة يارب العالمين
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-2
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