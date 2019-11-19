الملك يكلف بنموسى برئاسة لجنة النموذج التنموي

هسبريس من الرباط

استقبل الملك محمد السادس عصر اليوم شكيب بنموسى، وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي".

وهذا نص بلاغ الديوان الملكي: ""استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 19 نونبر 2019 بالقصر الملكي بالرباط، السيد شكيب بنموسى، وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي".