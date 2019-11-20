"جبهة القوى" ترافع عن الصحراء بسفارة روسيا

هسبريس من الرباط

عقد وفد من قيادة جبهة القوى الديمقراطية، أمس الثلاثاء بسفارة روسيا الاتحادية بالرباط، لقاء عمل مع فالليريان شوفاييف، السفير المفوض فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الترافعية التي تعقدها قيادة "الجبهة" حول تطورات قضية الوحدة الوطنية، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2494 بشأن الوضع في الصحراء.

واستعرض الوفد، الذي تقدمه الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، خلال هذا اللقاء، "التطورات الإيجابية التي تعرفها هذه القضية، التي تحظى بإجماع وطني راسخ، وما تطرحه من انتظارات للمغاربة على روسيا للعب دور تاريخي في هذه المرحلة".

وجاء في بلاغ صادر عن الحزب أن الوفد استحضر أيضا التوجهات الدبلوماسية للمغرب، "التي اعتمدت إستراتيجية تنويع الشراكات، بفضل التوجيهات الملكية، في اتجاه تعزيز أواصر التعاون والتبادل الثنائي بين المملكة المغربية ودولة روسيا الاتحادية، انطلاقا من الزيارة الملكية سنة 2002، وما شكلته من دفع قوي لمسار التعاون بين البلدين".

كما ذكرت قيادة جبهة القوى الديمقراطية، يضيف البلاغ ذاته، "بمضامين القرار 2494، وسعيه إلى الدفع بمسلسل التسوية الأممي لقضية الصحراء المغربية، وبموقف روسيا من القرار، ومن القرارات الثلاثة الأخيرة"، معبرة عن "تطلع المغاربة إلى أن تعمل روسيا مستقبلا على تعزيز التحول المسجل في موقف المنتظم الدولي الداعم لجهود الأمم المتحدة في سعيها إلى إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، بما يكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت بالتأييد منذ طرحها، اعتبارا لكونها جدية وذات مصداقية".

يذكر أن وفد الحزب ضم، إلى جانب الأمين العام، نائبته فاطمة الزهراء شعبة، وأعضاء الأمانة العامة محمد سعد وسعيد جوان، وعبد الحكيم قرمان، وعبد الجبار اليوسفي.