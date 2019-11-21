24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تجار بني ملال ينددون بـ"احتلال" شوارع المدينة (5.00)

  2. "جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي (5.00)

  3. تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال (5.00)

  4. الخليع: 3 ملايين سافروا بـ"البراق" .. وخط "مراكش أكادير" قريب (5.00)

  5. رابطة استقلالية ترمي مشروع قانون المالية بمخالفة توجيهات الملك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مجلس المستشارين يبعد الرأي العام عن نقاشات مشروع "مالية 2020"

مجلس المستشارين يبعد الرأي العام عن نقاشات مشروع "مالية 2020"

مجلس المستشارين يبعد الرأي العام عن نقاشات مشروع "مالية 2020"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 21 نونبر 2019 - 14:00

خلافا لمجلس النواب الذي ترك أشغال اللجان خلال مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 مفتوحة في وجههم، منع مجلس المستشارين، اليوم الخميس، الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ومن خلالهم الرأي العام، عن حضور مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات للسنة المقبلة.

قرار منع الصحافة من حضور أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين جاء باتفاق موقع بين عبد السلام بلقشور، رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وباقي مكونات اللجنة، بمن فيهم ممثلو المركزيات النقابية وحزب العدالة والتنمية.

مصادر من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية أكدت لهسبريس أن قرار منع الصحافة من حضور أشغال اللجنة جاء عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته باللجنة البرلمانية ذاتها، أول أمس الثلاثاء، والتي تناقلتها وسائل الإعلام التي كانت حاضرة في أشغال اللجنة.

وأشارت المصادر البرلمانية إلى أن هذا المنع "يعود إلى تصريحات مصطفى الرميد بخصوص معارضته للمادة التاسعة القاضية بمنع الحجز على أموال الدولة".

كما تحدث الرميد، في مداخلته باللجنة ذاتها، عن أغنية "عاش الشعب" واصفا إياها بـ"المقززة والمستفزة"، مشيرا إلى أنها تجاوزت كل الخطوط الحمر وتُسيء إلى الملك محمد السادس.

ويبدو أن تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول معارضته للمادة التاسعة التي جاء بها زميله في وزارة الاقتصاد والمالية وصوت عليها مجلس النواب، أثارت خلافات داخل حكومة العثماني، خصوصا أنه يمكن اعتبارها بمثابة تحريض للمستشارين على إسقاط هذه المادة خلال التصويت على مشروع قانون المالية.

جدير بالذكر أن قرار منع الصحافة من حضور أشغال اللجان البرلمانية سبق أن أثار الكثير من الجدل وردود الفعل الغاضبة حتى من قبل بعض مكونات البرلمان، التي تعتبر أن من حق الصحافيين ووسائل الإعلام تغطية أشغال اللجان البرلمانية ضمانا للحق في الوصول إلى المعلومة.

ويأتي هذا المنع من قبل مجلس المستشارين، الذي له سوابق في جر عدد من الزملاء إلى القضاء بسبب نشرهم لأخبار صحيحة تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، في وقت ينص فيه الفصل 27 من الدستور على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات".

ويحدد الدستور هذه المعلومات بتلك "الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".

في المقابل، تنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن "اللجان تعقد اجتماعاتها بصفة سرية مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من النظام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مكناسي الخميس 21 نونبر 2019 - 14:11
هههههه
خايفين تفرشو قدام الرأي العام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
2 - جمال الخميس 21 نونبر 2019 - 14:22
تكريس سياسة تكميم الأفواه واللعب خارج الملاعب وتقافة الابعاد عن البلوغ للمعلومة....انهم نوابنا ومستشارونا والذين اخترناهم فييوم ما للدفاع عن حقوقنا ومطالبنا للاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - مواطن الخميس 21 نونبر 2019 - 14:29
بلد بدون ديمقراطية عراتكم المادة 9 حكومة فاسدة لا تمثلني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - تاوناتي الخميس 21 نونبر 2019 - 14:31
من هم هؤلاء المستشارون، من صوت عليهم...غالبيتهم جاؤوا عن طريق تحالفات سرية مشبوهة، ولهذا لا يريدون من الشعب المغربي أن يعرفهم ويعرف مستواهم...كل الميزانيات سيصادقون عليها، فمهمة البرلماني والمستشار في المغرب هي التصفيق والمصادقة، دون حتى الاطلاع على ما يصادق عليه..يعني "....." كما قال بلافريج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 21 نونبر 2019 - 14:32
إذا صح ماورد في العرض علينا أن نغسل أيدينا على الدمقراطية التي نتمنى أن تنمو وتتسع لتشمل جميع القطاعات وعدم بث مناقشة ميزانية عام 2020 يذل على أن المستشارين وضعو أنفسهم أمام استنتاجات الأول ربما انهم غير قادرين على مواجهة الحكومة والتاني حسب اعتقادي انهم لم تكن لديهم الكفاءة لمواجهة وسائل الإعلام على الرغم من تواضعها هي أيضا أمام الحكومة حيث تلتزم الصمت أمام عدد من القضايا التي تهم كل عام وانتم بخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - شرف الخميس 21 نونبر 2019 - 14:35
لا يوجد شيء يتعلق بالوطن ﻻ يجب إشراك الرأي العام والمجتمع المدني في النقاش بخصوصه عودوا إلى رشدكم أو إبحثو عن شعب غير هذا لتحكموه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - الحارث الخميس 21 نونبر 2019 - 14:35
هنيئا لكم....بحجب الرأي العام عن معرفة ماذا سيحدث له من كوارث. ..!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.