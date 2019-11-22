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الرئيسية | سياسة | اللجنة القنصلية الإماراتية - المغربية تلتئم بالرباط

اللجنة القنصلية الإماراتية - المغربية تلتئم بالرباط

اللجنة القنصلية الإماراتية - المغربية تلتئم بالرباط
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 نونبر 2019 - 16:40

عقدت اللجنة القنصلية الإماراتية-المغربية دورتها الثانية، اليوم، بمقر وزارة الخارجية المغربية بالعاصمة الرباط، برئاسة خالد إبراهيم المزروعي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ومحمد بصري، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

كما ضم وفد الإمارات ممثلين عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة التربية والتعليم، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الوفد الإماراتي أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية "تربطهما علاقات قويّة وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق، ومبنية على العديد من المصالح المشتركة"، معتبرا أن "الجانب القنصلي يعد جزءاً مهماً في دفع العلاقات الثنائية، حيث إنه يلامس متطلبات وتوقعات مواطني البلدين".

وأعرب المزروعي عن شكره وتقديره للمملكة المغربية لمشاركتها المتميزة في معرض "إكسبو 2020"، مؤكداً أهمية هذه المشاركة وما ستضفيه من مزايا وبرامج ومحتوى مميز خلال المعرض الذي سيمتد لفترة 6 أشهر.

كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بينهما، ومجموعة من مجالات التعاون المشترك بين البلدين كالتعاون في المجال الأمني والخدمات الصحية، ومجال التعليم.

يذكر أنه خلال عام 2018، احتضنت دولة الإمارات أكثر من 57.845 مقيما مغربيا يساهمون من خلال خبراتهم في مختلف القطاعات، كما بلغ عدد المغاربة السائحين بها 85.664، في حين بلغ عدد الطلبة الدارسين بها 3895 طالبا مغربيا.

من جانب آخر، قامت الإمارات بابتعاث ما يزيد عن 62 طالبا للدراسة في المغرب، بينما بلغ عدد السائحين الإماراتيين 16.985 سائحا.

وتشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمغرب نموا مستمرا في معدلات التجارة غير النفطية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 13% خلال 2017-2018 بمبلغ 589 مليون دولار أمريكي.

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