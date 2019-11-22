بوريطة ينقل رسالة خطية من الملك إلى رئيس مصر

هسبريس من الرباط

استقبل رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة بالقاهرة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وخلال هذا الاستقبال، الذي حضره سفير الملك بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية، أحمد التازي، سلم بوريطة للرئيس المصري رسالة خطية من الملك محمد السادس، تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين، والرغبة في إحداث قفزة نوعية في الشراكة بين المغرب ومصر في أبعادها الإنسانية والسياسية والتنموية.