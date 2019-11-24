"التجمّع" يدعو الحكومة لمزيد من التنسيق واليقظة

رشيد بيجيكن من كلميم

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحزب، في مدينة كلميم، حيث توقف عند الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، منوّها بـ"اهتمام الملك بتعزيز مسار التنمية بجهة سوس ماسة، التي أكد على ضرورة ربطها بالسكة الحديدية وتعزيز ربطها بالطريق السيار".

وقال بلاغ صادر عقب اختتام أشغاله إن "المكتب السياسي دعا إبراهيم الحافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، إلى مضاعفة الجهود والانخراط الفعّال في تنزيل مضامين الخطاب الملكي الذي يعتبره الحزب خارطة طريق للمرحلة المقبلة".

وأضاف البلاغ أن "الحزب يشدّد على الموقف الراسخ من قضية الصحراء المغربية، المتجسد في التشبث بالمقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، في أفق التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ومتوافق بشأنه"، وأكد أن "هذا الحل لن تجسده سوى مبادرة الحكم الذاتي في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة".

وفي جانب آخر، هنأ المكتب السياسي شكيب بنموسى على الثقة الملكية عقب تعيينه على رأس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ودعا جميع مناضلي الحزب، منتخبين وأطرا، إلى "التفاعل الإيجابي مع اللجنة".

وعبّر المكتب السياسي عن "اعتزازه الكبير بعمل مباركة بوعيدة على رأس جهة كلميم واد نون، وهي المجهودات التي ساهمت في إخراج المجلس من حالة الجمود التي كان يعيش على وقعها، وأعادته لمسار تعزيز الإصلاحات. وهو نفس الاعتزاز الذي خصّ به حصيلة الرئيس، عزيز أخنوش، في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي يرأسها"، مشيدا في الوقت ذاته بعمل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية"، بتعبير البلاغ.

وبعد تقديم عرض حول مساهمة فريق التجمع الدستوري في إغناء مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس النواب، "نوّه المكتب السياسي بعمل هذا الأخير، موجّها الفريقين البرلمانيين للحزب إلى تجويد مشروع القانون الجنائي"، مؤكدّا في المقابل على "انخراط الأحرار في تقوية عمل الحكومة والأغلبية الجديدة، وذلك انطلاقا من قناعة الحزب، قيادة وقواعد، بضرورة استحضار المسؤولية الوطنية، والمساهمة الفعّالة في تنزيل البرنامج الحكومي".

وفي هذا الصّدد وجّه RNI دعوة للحكومة من أجل المزيد من التنسيق واليقظة من أجل الرفع من وتيرة الإصلاح، داعيا أحزاب الأغلبية إلى "ابتكار مقاربات متجددة للإنصات للمواطنين".

وبخصوص الوضعية التنظيمية للحزب، أشاد المكتب السياسي بـ"التنظيم المُحكم لمؤتمر جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد شهر أكتوبر الماضي بطنجة، الذي كان محطة هامة لمناضلات ومناضلي الحزب بهذه الجهة لتبادل وجهات النظر حول أداء الحزب ولاستشراف المستقبل".

ونوّه المكتب السياسي للأحرار بالتنظيم الجيّد للمحطات الأولى من برنامج "100 يوم 100 مدينة"، بكل من دمنات، أزيلال، بيوكرى، آسفي، القصر الكبير، قصبة تادلة، وهو البرنامج الذي أعطى انطلاقته رئيس الحزب من دمنات في 2 نونبر الجاري، كما أنه "المبادرة الأكبر من نوعها في المغرب، الذي سيمكّن الحزب من مواصلة الإنصات لانشغالات ساكنة 100 مدينة متوسطة وصغيرة من تلك التي تعاني مشاكل القرية والمدينة"، مجدّدا دعوته لكافة مكونات الحزب من أجل "التعبئة لمواصلة إنجاح المحطات المتبقية من هذا البرنامج".

من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي للأحرار بـ"عمل المنسقة الجهوية للحزب بجهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، وبالمنسقين الإقليميين وأعضاء التنظيمات الموازية، الذين استطاعوا هيكلة الحزب وتعزيز عمله وديناميته الميدانية المتواصلة بالجهة"، كما ذكّر المنسقين الجهويين والإقليميين بضرورة "ابتكار مبادرات لتشجيع المواطنات والمواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال الفترة المخصصة لذلك".